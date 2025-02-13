Нет таких христиан, которые никогда не давали милостыню, не переводили средства нуждающимся или на счета благотворительных организаций, не помогали ближним физическим трудом: может, помыли старушке окна в начале весны, или подвезли соседа, у которого машины нет.

Только эти хорошие дела для одного будут являться золотом, а для другого – соломой.



Если «левая рука твоя не знает, что делает правая» (Мф.6:3) – золото дело твое, но если ты трубишь и трезвонишь о своих добрых делах, то всё… было золото, а стало соломой!



Бывает такое, что человек творит добрые дела в ожидании получить что-то от Бога взамен, по принципу «ты – мне, я – тебе». Например, человек обещает строго поститься по средам и пятницам и взамен просит Господа исцелить близкого от болезни. Это некая естественная ступень благочестивой жизни, когда человек хочет что-то сделать и получить что-то в ответ, однако плохо, если он остаётся на этом уровне и не идёт дальше.



А бывает, что человек трудится, потому что Господь благословил. Нужно что-то сделать и человек делает, работает во славу Божию, ничего не желая взамен – что даст Господь, то хорошо, не даст – обижаться не будет.



Мы должны строить свой духовный дом на камне веры в Иисуса Христа. И строить его из материалов, которые не сгорят в огне Великого Суда.

Тщеславное добро сгорит. Добро, за которое тебе воздали и похвалили, сгорит. Добро, которое ты специально делал, чтобы возвеличиться перед другими, сгорит.

Любое доброе дело сохраняет свою доброту. Но если человек отдает и просит взамен – это тоже «дрова» для его дома.

Нужно исходить из творения настоящих добродетелей. Милостыня измеряется не количеством пожертвованных денег, а щедростью сердца.

Больше всех положила в сокровищницу женщина, пожертвовавшая две лепты (Лк.21:1-4).

Судный день проверит сердце каждого. Все пройдут однажды через очистительный и испытательный огонь.

И будет видно, кто как строил.

Тот, кто строил из серебра, золота, драгоценных камней, сохранится сам и дело его благородное не погибнет, потому что алмаз в огне не горит (см. 1Кор.3:11-13).

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Все христиане так или иначе совершают добрые дела, но их истинная ценность зависит от мотивации и намерений человека.

2. Добрые дела теряют свою духовную ценность ("превращаются из золота в солому"), когда человек хвастается ими или публично заявляет о своей благотворительности.

3. На начальном этапе духовной жизни люди часто совершают добрые дела по принципу "ты – мне, я – тебе", ожидая от Бога чего-то взамен. Это естественно, но нежелательно задерживаться на этом уровне.

4. Более высокий уровень духовной жизни – когда человек делает добро просто потому, что так благословил Господь, без ожидания награды.

5. Истинная ценность милостыни измеряется не количеством отданного, а щедростью сердца дающего.

Вывод: Автор подчеркивает, что главное в совершении добрых дел – это чистота намерений и отсутствие корыстных мотивов. Только бескорыстные добрые дела, совершенные с искренним сердцем и без желания получить что-то взамен, имеют истинную духовную ценность и устоят на Божьем суде. Все остальные благие дела, совершенные из тщеславия или с расчетом на награду, хотя и остаются добрыми по своей сути, но теряют свою высшую духовную ценность.

Дополнительный вывод:

Глубокое понимание природы добрых дел и их истинной ценности можно обрести через призму семейных отношений между отцом и сыном. Подобно тому, как в семье существует естественная иерархия любви и послушания, так и в духовной жизни выстраиваются отношения человека с Богом. Когда верующий искренне любит Господа и стремится исполнять Его заповеди не ради награды, а из глубокого почтения и любви, он естественно получает божественную благодать в изобилии. Такой человек, даже не прося ничего конкретного, часто получает больше, чем мог бы ожидать – как любящий сын, которому отец с радостью даёт всё необходимое.

В противоположность этому, когда человек строит свои отношения с Богом на принципе "ты мне – я тебе", он существенно ограничивает себя в получении духовных даров. Такой подход можно сравнить с корыстным сыном, который общается с отцом только ради материальной выгоды. В этом случае человек получает ровно столько, сколько "выторговал" своими формальными делами благочестия, но лишает себя полноты благодати.

Более того, когда верующий пытается "обмануть" Бога, совершая внешне добрые дела с тщеславной целью или корыстным умыслом, он может столкнуться с различными скорбями и испытаниями. Эти трудности, подобно отцовскому наказанию непослушному сыну, служат не для причинения страдания, а для духовного вразумления и роста.

Таким образом, качество жизни христианина, его внутреннее состояние и даже внешние обстоятельства во многом определяются характером его отношений с Богом. Если эти отношения строятся на искренней любви и бескорыстном служении, человек пребывает в благодати. Если же они основаны на расчёте и своекорыстии, верующий может находиться в состоянии постоянной неудовлетворённости. Именно поэтому так важно стремиться к чистоте намерений при совершении добрых дел, помня, что истинная их ценность определяется не количеством или масштабом, а искренностью сердца и глубиной веры.