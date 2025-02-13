Кто глушит сигнал финнам? Почти все аэропорты Финляндии изменили систему навигации из-за сбоев глобального позиционирования GPS. И как в России теперь научились сажать самолёты без спутников даже на дрейфующие льдины? Расскажет Юлия Шустрая в этом специальном выпуске новостей на канале «Время – вперёд!».

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Юлия Шустрая – профессиональный журналист и специалист по эффективным коммуникациям. В её профилях вы тоже найдёте много интересного.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. В Финляндии зафиксировано 2800 случаев помех GPS за прошлый год, в связи с чем аэропорты были вынуждены изменить системы навигации.

2. Финские аэропорты, особенно те, что находятся вблизи российской границы, вернулись к использованию старых радионавигационных устройств.

3. На море ситуация также сложная – капитанам кораблей в Финском заливе рекомендовано использовать бумажные карты.

4. В арктическом регионе точность GPS снижается из-за особенностей орбит спутников, что создает дополнительные сложности для навигации.

5. Российский холдинг "Высокоточные комплексы" разработал новую систему, состоящую из двух блоков (наземного и воздушного), которая позволяет осуществлять посадку без использования GPS.

Вывод:

На фоне участившихся проблем с GPS-навигацией в Северной Европе (особенно в Финляндии) Россия представила альтернативное решение для навигации воздушных судов. Новая система позволяет осуществлять посадку в сложных условиях, включая посадку на дрейфующие льдины и корабли, что особенно важно для арктического региона. Это технологическое решение может обеспечить независимость от глобальных навигационных систем в критически важных ситуациях.