Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Меловой, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово и Суджа. Отражена одна контратака противника.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Кругленькое, Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Новая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Ободы в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три миномета, зенитный ракетный пушечный комплекс, станция РЭБ, а также три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60210 военнослужащих, 363 танка, 263 боевые машины пехоты, 213 бронетранспортеров, 1867 боевых бронированных машин, 1960 автомобилей, 435 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 20 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 108 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 41 единицу инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, два мостоукладчика, инженерную разведывательную машину, а также десять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России