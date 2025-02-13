Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Кондрашовка, Богуславка, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской Области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Колодези, Ямполовка и Ямполь Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, семь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной и двух штурмовых бригад ВСУ, а также формированиям «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Никифоровка, Звановка, Переездное, Райгородок, Васюковка, Приволье, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Иванополье и Дачное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 155 военнослужащих, три пикапа, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ и склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Ленина, Барановка, Зверево, Удачное, Котлино, Надеждинка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 510 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и четыре пикапа. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм немецкая самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Бурлацкое, Комар, Скудное и Ровнополь Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоберислав, Казацкое, Токаревка и Антоновка Херсонской области.

ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43247 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21314 танков и других боевых бронированных машин, 1515 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21627 орудий полевой артиллерии и минометов, 31528 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России