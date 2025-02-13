Илон Маск сообщил, что администрация Трампа планирует полностью покончить с "политикой разнообразия и инклюзивности" (она же DEI). Никакой государственной поддержки ей оказываться не будет. Финансирование проектов связанных с "повесточкой" будет прекращено. Будет полностью свернута государственная пропаганда "повесточки" и ее навязывание в государственной и корпоративной среде. Будут продолжать принимать законы связанные с ликвидацией последствий "повесточки" (вроде недавнего запрета трансгендерам служить в армии США или же принимать участие в женских соревнованиях).В общем, повесточную революцию обнулили.PS. На днях от повесточки в своей деятельности официально отказалась корпорация Disney. Впрочем, ряд крупных компаний еще упорствуют в своих заблуждениях.PS2. Интересно, что под влиянием этой пропаганды, в США достаточно много людей искусственно "сменили себе пол". А теперь официально объявляют, что все это фигня и пропаганда. Но отрезанного уже не нарастить назад.Не успели дожить до радужных Адептус Астартес…