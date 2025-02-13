Сборник басен Крылова. Читают Грибов, Ильинский, Зуева и др. Записи 1950-60-х
00:00 – Водопад и Ручей. Читает Алексей Грибов (1959)
00:37 – Волк и Журавль. Читает Игорь Ильинский (1953)
01:49 – Волк и Кот. Читает Алексей Грибов (1959)
03:36 – Волк и ягненок. Читает Алексей Грибов (1953)
05:47 – Волк на псарне. Читает Алексей Грибов (1959)
07:37 – Ворона и Лисица. Басня. Читает Игорь Ильинский (1968)
09:39 – Два мальчика. Читает Лев Колесов (1960)
11:44 – Две собаки. Читает Алексей Грибов (1959)
13:44 – Добрая лисица. Читает Алексей Грибов (1959)
16:41 – Заяц на ловле. Читает Анатолий Кторов (1953)
17:42 – Зеркало и Обезьяна. Читает Алексей Грибов (1959)
18:44 – Квартет. Читает Алексей Грибов (1959)
20:43 – Кошка и соловей. Читает Игорь Ильинский (1962)
23:23 – Кукушка и Горлинка. Читает Вера Бендина (1953)
26:01 – Ларчик. Читает Игорь Ильинский (1953)
27:19 – Лебедь, Щука и Рак. Читает Анастасия Зуева (1953)
28:17 – Лев. Читает Алексей Грибов (1953)
30:15 – Лжец. Читает Осип Абдулов (1953)
34:10 – Лисица и виноград. Читает Алексей Грибов (1959)
34:48 – Лисица и Осел. Читает Алексей Грибов (1959)
36:14 – Листы и Корни. Читает Анатолий Кторов (1953)
38:36 – Любопытный. Читает Анатолий Кторов (1953)
39:49 – Мартышка и Очки. Читает Анастасия Зуева (1953)
41:05 – Муравей. Читает Владимир Грибков (1953)
43:34 – Муха и Дорожные. Читает Анастасия Зуева (1953)
46:13 – Муха и Пчела. Читает Вера Бендина (1953)
48:04 – Обоз. Читает Анатолий Кторов (1953)
50:20 – Орел и крот. Читает Алексей Грибов (1953)
52:51 – Орел и паук. Читает Михаил Названов (1953)
55:30 – Орел и пчела. Читает Игорь Ильинский (1953)
57:49 – Осел и Соловей. Читает Иван Москвин (1940)
1:00:10 – Петух и Жемчужное зерно. Читает Алексей Грибов (1959)
1:00:43 – Рыбья пляска. Читает Игорь Ильинский (1953)
1:02:42 – Свинья под Дубом. Читает Варвара Рыжова (1953)
1:04:43 – Свинья. Читает Игорь Ильинский (1953)
1:06:09 – Синица. Читает Анастасия Зуева (1953)
1:07:55 – Скворец. Читает Осип Абдулов (1953)
1:09:40 – Скупой и Курица. Читает Осип Абдулов (1953)
1:11:15 – Слон и Моська. Читает Игорь Ильинский (1938)
1:12:22 – Слон на воеводстве. Читает Игорь Ильинский (1953)
1:14:07 – Стрекоза и Муравей. Читает Алексей Грибов (1959)
1:15:34 – Тришкин кафтан. Читает Алексей Грибов (1953)
1:16:47 – Туча. Читает Вера Бендина (1953)