00:00 – Водопад и Ручей. Читает Алексей Грибов (1959)

00:37 – Волк и Журавль. Читает Игорь Ильинский (1953)

01:49 – Волк и Кот. Читает Алексей Грибов (1959)

03:36 – Волк и ягненок. Читает Алексей Грибов (1953)

05:47 – Волк на псарне. Читает Алексей Грибов (1959)

07:37 – Ворона и Лисица. Басня. Читает Игорь Ильинский (1968)

09:39 – Два мальчика. Читает Лев Колесов (1960)

11:44 – Две собаки. Читает Алексей Грибов (1959)

13:44 – Добрая лисица. Читает Алексей Грибов (1959)

16:41 – Заяц на ловле. Читает Анатолий Кторов (1953)

17:42 – Зеркало и Обезьяна. Читает Алексей Грибов (1959)

18:44 – Квартет. Читает Алексей Грибов (1959)

20:43 – Кошка и соловей. Читает Игорь Ильинский (1962)

23:23 – Кукушка и Горлинка. Читает Вера Бендина (1953)

26:01 – Ларчик. Читает Игорь Ильинский (1953)

27:19 – Лебедь, Щука и Рак. Читает Анастасия Зуева (1953)

28:17 – Лев. Читает Алексей Грибов (1953)

30:15 – Лжец. Читает Осип Абдулов (1953)

34:10 – Лисица и виноград. Читает Алексей Грибов (1959)

34:48 – Лисица и Осел. Читает Алексей Грибов (1959)

36:14 – Листы и Корни. Читает Анатолий Кторов (1953)

38:36 – Любопытный. Читает Анатолий Кторов (1953)

39:49 – Мартышка и Очки. Читает Анастасия Зуева (1953)

41:05 – Муравей. Читает Владимир Грибков (1953)

43:34 – Муха и Дорожные. Читает Анастасия Зуева (1953)

46:13 – Муха и Пчела. Читает Вера Бендина (1953)

48:04 – Обоз. Читает Анатолий Кторов (1953)

50:20 – Орел и крот. Читает Алексей Грибов (1953)

52:51 – Орел и паук. Читает Михаил Названов (1953)

55:30 – Орел и пчела. Читает Игорь Ильинский (1953)

57:49 – Осел и Соловей. Читает Иван Москвин (1940)

1:00:10 – Петух и Жемчужное зерно. Читает Алексей Грибов (1959)

1:00:43 – Рыбья пляска. Читает Игорь Ильинский (1953)

1:02:42 – Свинья под Дубом. Читает Варвара Рыжова (1953)

1:04:43 – Свинья. Читает Игорь Ильинский (1953)

1:06:09 – Синица. Читает Анастасия Зуева (1953)

1:07:55 – Скворец. Читает Осип Абдулов (1953)

1:09:40 – Скупой и Курица. Читает Осип Абдулов (1953)

1:11:15 – Слон и Моська. Читает Игорь Ильинский (1938)

1:12:22 – Слон на воеводстве. Читает Игорь Ильинский (1953)

1:14:07 – Стрекоза и Муравей. Читает Алексей Грибов (1959)

1:15:34 – Тришкин кафтан. Читает Алексей Грибов (1953)

1:16:47 – Туча. Читает Вера Бендина (1953)