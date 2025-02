Проблема военной бюрократии



Ряд американских экспертов считают, что система JCIDS (Joint Capabilities Integration and Development System) давно стала тормозом для военных инноваций и оперативного развертывания новых технологий в США. Вместо того чтобы обеспечивать гибкость и скорость принятия решений, она создала непроходимую бюрократическую среду, где процесс утверждения требований может растягиваться на годы, прежде чем проект получит финансирование. В условиях глобальной конкуренции, особенно с Китаем, который быстро внедряет передовые военные технологии, США просто не могут позволить себе такие задержки.

В статье «Time to Blow Up JCIDS», (https://www.firstbreakfast.com/p/time-to-blow-up-jcids?utm_source=post-email-title&publication_id=1936818&post_id=156968291&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=4tujk1&triedRedirect=true&utm_medium=email) опубликованной на платформе First Breakfast, авторы Шьям Санкар, Мадлен Циммерман и Грег Литтл подвергают резкой критике эту систему и призывают к ее радикальной реформе. Они ссылаются на исследование Билла Гринвалта и Дэна Патта из Hudson Institute, в котором утверждается, что стремление Министерства обороны США к «совместности» (jointness) привело к созданию бюрократической машины, которая фактически мешает инновациям и снижает боевую эффективность. Вместо того чтобы позволять войскам быстро адаптироваться к новым вызовам, JCIDS добавляет еще один уровень задержек и усложнений в процесс закупок, который и без того является непомерно долгим.

По данным Гринвалта и Патта, в среднем требуется 852 дня (около 2,5 лет), чтобы JCIDS утвердила совместное требование, прежде чем программа войдет в процесс PPBE (Planning, Programming, Budgeting, and Execution), который занимает еще около 3 лет. В сумме это почти 6 лет ожидания перед тем, как разработка военной технологии получит финансирование и может быть запущена в производство. В современном мире, где технологические изменения происходят каждые несколько месяцев, такие темпы просто неприемлемы.

Авторы статьи отмечают, что система не сосредоточена на динамическом стратегическом анализе, а полностью утонула в бюрократических процедурах. Основное внимание уделяется не реальной оценке боевых потребностей, а оформлению документов и соблюдению административных формальностей. Это приводит к тому, что офицеры, ответственные за оценку проектов, тратят время на проверку соответствия бумагам, а не на анализ их стратегической значимости. Более того, любая сторона в процессе может использовать мелкие замечания для блокирования или затягивания внедрения новых решений, что еще больше усугубляет проблему.

Несмотря на многочисленные заявления высокопоставленных военных чиновников о необходимости реформ, JCIDS продолжает функционировать без изменений. В ответ на этот кризис Гринвалт и Патт предлагают полностью отказаться от системы JCIDS и заменить ее новым механизмом — Joint Operational Acceleration Pathway (JOAP). Этот подход основан на концепции «операционных императивов» — кратких заявлений о критических боевых задачах, которые должны определяться боевыми командованиями и поддерживаться высшим руководством Министерства обороны. Вместо бесконечной бюрократии JOAP обеспечит быструю разработку, прототипирование и итерации военных решений в тесном сотрудничестве между различными родами войск.

США должны немедленно отказаться от устаревшей бюрократической модели и перейти к более гибкому и прагматичному подходу. Как отмечает Арсений Даббах, основатель Dsight, "истинная совместность заключается не в бюрократических процессах, а в создании эффективной обратной связи между военными и новаторами, что позволяет быстро улучшать боевые возможности". Аналогичный принцип действует в Китае, где системы искусственного интеллекта, автономные боевые платформы и передовые дроны разрабатываются и внедряются в разы быстрее, чем в США.

Все перечисленные эксперты сходятся на том, что сегодняшние войны требуют гибкости и скорости, а не парализующей бюрократии. Пока JCIDS остается неизменной, США рискуют не только потерять технологическое превосходство, но и оказаться неготовыми к будущим конфликтам. Вмешательство Конгресса и Пентагона в реформирование системы закупок должно быть немедленным, иначе Америка рискует уступить стратегическое лидерство своим противникам.

@ano_cbst – цинк

https://www.firstbreakfast.com/p/time-to-blow-up-jcids? – обсуждаемый материал на английском

Нас это собственно тоже касается. В ходе войны на Украине было выявлено большое кол-во проблем связанных с излишней военной бюрократией, которое в лучшем случае не помогала, а в худшем – вредила делу.



Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Система JCIDS в США стала серьезным препятствием для военных инноваций из-за чрезмерной бюрократизации процессов.

2. Временные показатели критически неэффективны:

- 852 дня (2,5 года) на утверждение требований

- Дополнительные 3 года на процесс PPBE

- Итого около 6 лет до начала производства

3. Основные проблемы системы:

- Фокус на документообороте вместо реальной оценки боевых потребностей

- Возможность блокировки проектов по формальным причинам

- Отсутствие динамического стратегического анализа

4. Предлагаемое решение – замена JCIDS на новую систему JOAP (Joint Operational Acceleration Pathway), которая обеспечит:

- Быструю разработку и прототипирование

- Тесное сотрудничество между родами войск

- Фокус на "операционных императивах"

5. Китай упоминается как пример более эффективного внедрения военных инноваций.

Выводы:

1. Существующая военная бюрократия США существенно замедляет технологическое развитие вооруженных сил и снижает их конкурентоспособность.

2. Проблема избыточной военной бюрократии актуальна не только для США, но и для других стран, включая Россию, что подтвердил опыт конфликта на Украине.

3. Необходима радикальная реформа системы военных закупок и внедрения инноваций, направленная на повышение гибкости и скорости принятия решений.

4. Промедление с реформированием системы может привести к потере технологического преимущества и неготовности к современным военным конфликтам.