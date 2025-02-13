Переговоры напрямую с Вашингтоном по Украине, безусловно, успех внешней политики России и лично Путина. С 2014 года США делали вид, что являются сторонними наблюдателями и подсовывали нам в контрагенты Киев и ЕС, оставаясь над схваткой. То, что Штаты вынуждены изменить этому принципу, очень хорошо и правильно. Этим можно по праву гордиться – мы тут переломили США.

США убедились в устойчивости России, которая добилась перелома на фронте в 2023-2024 годах, и поняли, что придётся напрямую обсуждать этот конфликт. Для чего? Чтобы заморозить его и перейти к Китаю (о чём откровенно заявил новый глава Пентагона).

Однако в ходе переговоров России крайне важно не обольщаться и не позволить себя обмануть разговорами о дружбе (вспоминаем цену этой дружбе при Горбачёве и Ельцине). К примеру, фраза о том, что Украина не вступит в НАТО – это очевидный блеф. НАТО уже по сути на Украине, а официальное включение или невключение ничего не меняет.

Речь должна вестись о том, что НАТО и страны Запада должны полностью уйти с территории Украины. Пойдёт ли на это Трамп? Вряд ли. Но именно это должно стать предметом переговоров, а не официальное вступление в НАТО.

Другой пример – границы России и Украины. Их можно обсуждать только в том смысле, чтобы ВСУ вышли за пределы конституционной границы РФ – то есть из Славянска, Краматорска, Херсона, Запорожья.

Следующим пунктом требования России к США должно стать расформирование ВСУ и полная демилитаризация киевского режима. Да, и здесь Штаты наверняка не согласятся – они хотели бы заморозить киевский режим в полном боевом состоянии, чтобы в нужный момент возобновить войну против России.

А потому переговоры Трампа и Путина наверняка зайдут в тупик. Но важно формировать на них свою повестку, а не идти за американской повесткой.

И уж тем более не должно быть никакого разворота на Запад и к США. Никакой перезагрузки, оттепели и разрядки. Только жёсткое отстаивание национальных интересов России и требование к США уйти из зоны наших интересов.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Успех внешней политики России: Прямые переговоры с США по Украине являются достижением России и лично Путина. США, ранее дистанцировавшиеся от конфликта, теперь вынуждены участвовать в прямых переговорах, что свидетельствует о переломе в позиции России.

2. Изменение позиции США: США признали устойчивость России после её успехов на фронте в 2023-2024 годах и осознали необходимость прямого обсуждения конфликта, чтобы заморозить его и сосредоточиться на Китае.

3. Осторожность в переговорах: России важно не поддаваться иллюзиям и не доверять обещаниям США, особенно в вопросах вступления Украины в НАТО, так как альянс уже де-факто присутствует на Украине.

4. Ключевые требования России:

– Полный вывод НАТО и западных сил с территории Украины.

– Вывод ВСУ за пределы конституционных границ России (Славянск, Краматорск, Херсон, Запорожье).

– Расформирование ВСУ и демилитаризация киевского режима.

5. Скептицизм по поводу успеха переговоров: Переговоры с США, вероятно, зайдут в тупик, так как США не согласятся на ключевые требования России. Однако важно формировать собственную повестку, а не следовать американской.

6. Отказ от сближения с Западом: Россия должна избегать разворота в сторону Запада, не допускать "перезагрузки" или "оттепели" и жёстко отстаивать свои национальные интересы, требуя ухода США из зоны своих интересов.

Вывод:

Статья подчеркивает, что прямые переговоры с США по Украине являются значимым достижением России, но призывает к осторожности и жёсткой позиции. Автор считает, что США не готовы пойти на уступки, а их цель — заморозить конфликт для переключения внимания на Китай. Россия должна настаивать на своих ключевых требованиях (вывод НАТО, демилитаризация Украины) и избегать иллюзий о сближении с Западом. Переговоры, вероятно, не приведут к прорыву, но важно использовать их для продвижения собственной повестки.