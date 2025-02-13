Главная » Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Политика Итоги на сегодняшний день 13:03 Сегодня 65 0 brahman Видимо что-то случилось. PS. Херсон и Запоророжье забыл. Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9667394.html Метки: война на украине, Украина, юмор Оценка информации Голосованиезагрузка... Поделиться: Записи на схожие темы Русское Сопротивление. Итоги десятилетия. Генштаб ВС РФ об итогах деятельности ВС в 2020-м году Итоги выборов Путина 2018 Именно столько в России отдают под суд за коррупцию – 18 чиновников в день. До новой встречи: почему Ялтинская конференция актуальна по сей день