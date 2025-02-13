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Итоги на сегодняшний день

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Видимо что-то случилось.


PS. Херсон и Запоророжье забыл.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9667394.html
Метки: война на украине, Украина, юмор
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