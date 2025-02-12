Лызлов говорит, что когда Комета 1211 г. в мае (или 1212 г.) появилась на небе и держалась 18 дней (текст ниже), Джучи и его сыну Батыю было предсказано «будущее» от той кометы (следующего прилёта, автор). «Ибо они яко послушн‹и› будущи тоя КОМЕТЫ» (послушав (своё) будущее (от) «тоя кометы») они «перешли Волгу» «идяху на Запад». Причина похода налицо, найти новую землю для поселения своего огромного народа (миллионы). Они пошли конкретно на Русь до современной Венгрии. Эта комета стала ПРИЧИНОЙ Исхода народов с Востока и Юга и появления на Руси вождя Золотой Орды Джучи (Злата, автор) и его сына Батыя. Так и произошло. Тихоокеанское и Чукотское побережья затонули и наступило великое похолодание-вечная мерзлота. Прямо перед её прилётом Марко Поло убыл с Тихого океана из Орды домой в Венецию в 1298 г. Причём он описал цветущий и тёплый, жаркий край с ещё не утонувшими землями Державы (п.91.Путь-2 Марко Поло). Тунгусы изображены на иллюстрации в сандалях. Орда одета легко. Было предположено, что период обращения этой кометы был 100 лет, и она должна была появиться приблизительно в 1312 г. На «спасение» было отведено 100 лет. Джучи и Батый должны были стать первыми Спасителями Орды. Золотая Орда была русской, об этом пишет арабский летописец Ибн Батута. Он утверждает, что в Золотой Орде Берке в основном были русские.

«В наши же европския страны пришествие сих незванных гостей знаменовала и яко бы провозвещала ВЕЛИКАЯ и НЕОБЫЧНАЯ КОМЕТА, явльшаяся лета от Сотворения Света 6719, а от воплощения Слова божия 1211, месяца маиа, яже осмьнадесять (18) дней пребысть, на ВОСТОК СОЛНЦА к половцом и ко странам Российским ХВОСТ обращающи.

И аще в хождении ея некоторыя историки и не соглашаются, обаче была явное знамение пришествия тех ЗЛЫХ прилежащих нам СОСЕДЕЙ. Ибо они яко послушн‹и› БУДУЩИ тоя КОМЕТЫ во второе лето (прилёт?) по том, то есть 1212, со царем своим Егуханом, его же Гваг{15}нин * Батыевым ОТЦОМ называет, ПРЕШЕДШИ ВОЛГУ реку, идеже она в Каспийское, то есть Хвалинское море под Астараханью впадает, ВЕЛИКОЮ СИЛОЮ идяху на ЗАПАД. И прежде с половцы 21, о них же ниже речется, брань составиша, идеже им половцы мужественно отпор давали и воинства их побеждали» (гл.1,ч.2).

ИТАК. Если Комета летела хвостом к половцам и Российским странам, а историк Гвагнин находился в Италии, то комета летела с Восхода Солнца и траектория пролегала над югом России, который в этот момент занимали половцы (п. 104 Гамаюн, п.105. Ящик Пандоры. Комета 1212 г. и падение Фаэтона в мифах Древней Греции. Неотвратимость судьбы). Хвост её должен быть широким вером. Вот рисунок другой кометы 1680 года, которая была видна даже днём. «Этот великолепная комета, открытая немецким астрономом Готтфридом Кирхом 14 ноября 1680, стала одной из самых ярких комет в семнадцатом веке».

Большая комета пролетала и в 1570 году («25 самых впечатляющих комет, которые когда-либо появлялись на небе»).

Предсказанная природная катастрофа от будущего пролёта (падения) кометы 1212 года стала причиной исхода Орды. Исход народов на Запад с Тихого и Ледовитого океана стал Великим испытанием и величайшей трагедией для Восточной Тихоокеанской державы и для её Вождей. На них легла миссия- выжить, сохранить народ и снова стать Державой. Она легла на плечи конкретных Вождей- Джучи (Егухан) и его сына Батыя (Земихена). Их встретили жившие там половцы (команы), которых он покорил. Половцы частью ушли от орды на запад (в Восточную Украину и Азов, автор), а частью остались. Как пишет Лызлов, половцы и печенеги имели родство с литвой. То есть были европейцами, а не тюрками. С Востока, по версии автора, шли родственные центральным русам северо-восточные русы (афетские славяне).

Результатом исхода многомиллионного народа с Востока на Русь стало появление моноэтнического государства-империи с 81% русских ( на момент 2024 г), количество так называемых «монголов» -НОЛЬ человек, тюркских татар 3%. Что говорит от том, что Орда была русская. Что этнические монголы и тюркские татары в историческом процессе не участвовали. Монголы сидели в своей Монголии и никуда оттуда не уходили. Была война за место под солнцем двух групп Афетских славян «словено-русов»-«Зевсов» с «Титанами»-венграми, поляками, литвой. «Зевсы» только со второй попытки ценой огромных жертв с обоих сторон скинули «Титанов» с Олимпа и сами заняли весь Олимп. Эта война была описана в «греческих мифах», которые описывают не древность, а реальную историю «Войны Богов».

Титаномахия

Становится понятной загадочная фраза из «Сокровенного сказания монголов» о том, что Чингисхан знал, что держава его погибнет (Ящик Пандоры, п. 123 «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024).

Источники

1«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры, рубрика «Свобода слова»).

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

144. В «Скифской истории» Лызлова 1692 г. Ноев Ковчег находился в России. Ч.1 09. 02.2025..

145. В «Скифской истории» Лызлова 1692 г. Комета 1212 стала причиной Исхода Орды Джучи и Батыя. Ч.2. 12. 02.2025, автор Тонких Галина (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких» (закрыт)

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.