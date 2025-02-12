Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное, Золочев Харьковской области и Ямное Сумской области.

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной разведки.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, егерской, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Двуречная, Лозовая, Каменка, Петропавловка, Кутьковка Харьковской области, Свердловка Луганской Народной Республики, Торское и Ямполь Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США и пять пикапов.

Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства, три склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и станция радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ».



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Иванополье, Александро-Шультино, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, аэромобильной, егерских бригад, штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Красноармейск, Щербиновка, Андреевка, Барановка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное, Новоандреевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Казак», пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Бурлацкое, Времевка, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Пятихатки, Щербаки Запорожской области и Приднепровское Херсонской области.

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены.

▫️ Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139-ти районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43045 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21299 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21567 орудий полевой артиллерии и минометов, 31492 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России