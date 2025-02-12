Только студенты Политеха кафедры Эл. станций миновали высшую математику (не все) случилась новая напасть - физика. Им опять не повезло, физику вёл физик матёрый Арнольд Отто Петрович, по вполне академической форме. Мне физика не грозила, 2 курс пили ещё не в полную силу, и главное у меня со школы был такой задел по физике, что тогда, в 1980 году я физику студентам политеха любой кафедры мог читать не хуже Арнольда. Я насобачился ещё в школе народ консультировать, потом при поступлении практиковал, школьный курс знал весь, а курс физики, который преподавали и преподают сейчас в вузах студентам не нужен в принципе. Они его не внимали. Поднимет к ответу Арнольд хоть кого, хоть где, в большинстве никак, тяжело смотреть, жалкий вид. Собственно и не пытались физику понять, но там есть фразы контрольные, их надо знать, хотя бы, иначе пара. Поднимает Арнольд Александра Панина, Саня был служивый после армейки, характер нордический стойкий, ответить не может. Я говорю Сане слово из фразы, Саня фразу, Арнольд берёт меня на карандаш. На экзамене рецидив подсказки, Арнольд предупредил, что писец идёт, он ещё не пробил с кем связался. Я выучил все билеты и кроме билетов, все вопросы лекций. Арнольд спросил, примерно, по десяти билетам, потом вопрос задал, которого в билетах нет, но его я тоже знал, потом задал вопрос из учебника, это мы не проходили, нам его не задавали. Я уже начал пытаться выводить физический закон сам, а Арнольду сказал, что это уже перебор, и он поставил мне пять. Он один раз нам двинул тему на вращение воды, вытекающей из отверстия, я подсел на эту тему ещё в вузе. Даже пытался к ней формулы писать, и далее всегда она была в наборе физ. закавык.

Теперь, спустя года, понятно, что дело тёмное, да, вращается струя истекающей, вытекающей, падающей и вылетающей жидкости, а почему ответа чёткого нет. Вихри воды и воздуха заполонили околоземное пространство и вырвались наружу в виде галактики с Чёрной дырой в её центре. Фонариками знания эту тему немного подсветили авторы сайта Прозы ру, вот, например, что пишет по теме вихря Николай Панов в своей публикации о австрийском лесном фокуснике Викторе Шаубергере -

"Сверхъестественные опыты в высокогорных Альпах, - писал Шаубергер, - сохранивших нетронутый человеческой рукой и, возможно, экстраординарный подарок для наблюдения за природой, привели к открытию того, что на границе между воздухом и водой спрятано таинственное течение, оно выпускается на свободу, когда водные и газообразные тела двигаются естественным образом".

Внутри вихря происходит вращение масс воздуха подобно воронке воды, выливающейся из ванной. Образуется центральный нисходящий вакуумный жгут, вокруг которого всё и формируется. Внутри жгута происходит мощный отсос воздуха снизу вверх. Вакуум! Появляются силы левитации. Об этом знали тибетские монахи. Вот, вам и чудо! Это тот самый "вихревой жгут", по которому форель двигается против течения.

"Форель втягивается потоком, как в середину водяного смерча, - писал Шаубергер. - Удивительна форель, мечущая икру, которая, плывя вверх по течению, способна свободно преодолевать потоки воды, падающие с высоты семь метров, если направляющие течение камни особой формы заставляют падающую воду течь в циклоидально, спирально завихренной форме. Эта форма - результат работы закручивающих воду сил всасывания, которые вовлекают потоки в круговорот, и сил противодействующих.

Николаю в коменте вторит автор прозы ру. Сергей Кувалда :

Здравствуйте, Николай. Прочитал с интересом. Занимался вихревой проблемой, защитил диплом по защите воздухозаборников летательных аппаратов от попадания посторонних предметов. Посторонние предметы, как известно, засасываются присоединенным к нижней кромке воздухозаборника вихрем. Но вот когда стал вопрос о теоретическом обосновании моей конструкции, оказалось, что его нет. Есть эмпирические формулы, результаты продувок в аэродинамических трубах, попытки математического моделирования, а целостной теории вихря нет. А уж обоснования образования в природе вихрей гигантской силы (торнадо, смерчи) нет до сих пор.

В работе над дипломом, мне попалось переводное британское издание по вихревой теории, где упоминался Виктор Шаубергер. Весьма древнее, надо сказать, где-то конца 50-х годов, кое-что мне тогда показалось интересным. Вкратце: когда образуется вихрь, внутри жгута начинаются разряды статического электричества (микромолнии). Наблюдавшие торнадо также свидетельствовали о том, что видели вспышки внутри жгута. Любой разряд это резкие скачки давления. Если эти прыжки давления попадают в резонанс с аэродинамическими процессами в жгуте, то получается самоподдерживающаяся система. По тому, что осталось после Виктора Шаубергера, вихрь под его летальным аппаратом закручивался тремя, установленными под углом около 30 градусов турбореактивными двигателями ЮМО-004 фирмы Юнкерс, а в жгут опускался электроразрядник, через который подачей синхроимпульсов напряжением около 10-15 киловольт инициировался самоподдерживаюшийся вихревой процесс. Правда, я не понимаю как при тех, ещё ламповых, технологиях можно было синхроимпульсами поддерживать резонанс аэродинамичских процессов в вихревом жгуте.

Т.е. проблема как мы видим серьёзная, и на практике она сильно играет. Но что нам практика, теоретики Прозы ру. пройдя обучение в наших космо-вузах глядят за горизонт событий, и один из них Виктор Кармалитов выдаёт такую гипотезу.

Согласно подсчетам исследователей, Солнцу понадобится 226 млн. лет для того, чтобы сделать полный оборот вокруг нашей галактики, или центра Млечного Пути. Но есть ещё одна орбита у Солнца вокруг обьекта Х со скоростью приблизительно 20 км/сек. Об этом говорится реже.

Предполагаю, что есть у Солнца ещё одна орбита, внутри Солнечной Системы. Диаметр её от одного центра эллипса орбиты Земли, до другого центра. (В одном из которых находится Солнце. Кеплер 1 закон). Это значит, что Солнце не стоит на месте, а двигаясь в рукаве Галактики, имеет движение внутри собственной системы.

Вот как это выглядит:

Рассмотрим, как образовывается эллипс от круга. Допустим, что расстояние от центра круга, до центра одного из двух центров эллипса равно 6 млн. км. Следовательно диаметр между центрами равен 12 млн. км. , а длина окружности (Пи*Д). То есть, 12 умножаем на 3,14 равно 37, 68 млн. км. .

Теперь предположим, что это орбита Солнца вокруг Белой дыры (центра окружности).

Так, как Солнце, имеет несколько направлений при движении.

1. Движение к Полярной звезде. 220-240 км/сек.

2. Движение к объекту Х - 20 км/сек. (колебания внутри с.с.)

Белая дыра*, - поступление материи в Солнечную систему.

Белая дыра* - Обратная сторона Чёрной дыры.

4. Разумно предположить, что появление пятен на Солнце, есть ни что иное, как спец эффект работы Белой дыры. 5. Пятна исчезают при закрытых порталах центра (Белой дыры). Может цикл и есть 11 лет? 6. Само Солнце, двигаясь вперёд (и назад), проходит с определённой периодичностью две точки центров орбиты, скажем, планеты Земля. Поэтому, Солнце всегда является центром масс с.с.

7. Белая дыра Солнечной системы, работает на приём материи из другого пространства, а из этого следует, что выход спирали материи происходит с выбросом наружу

8. В нашей Галактике "Млечный Путь" четыре рукава. Солнечная система и планета Земля находится в рукаве Ориона. Чёрная дыра Солнечной системы это нулевой потенциал между рукавами Галактики. Через который и проходит материя (позиция белой дыры).

Тут остаётся только комментировать, что-то добавить трудно. Я думаю, что идея белой дыры, она общая, но идея белой дыры, не совпадающей полностью с положением солнца, это оригинально. И я с этой идеей согласен, совпадение абсолютное и не нужно. Солнце является локализованной инертностью галактики, когда-то бывшей просто вихрем плазмы. Локализации направлений энергетических потоков этого вихря не обязательно совпадают со сгустками инертности звёздами. Белые дыры, это облучатели, ретрансляторы, которые рядом со звёздами, но не внутри. С наружным приходом энергии в звёзды, возможно, связана и корона солнца в миллион градусов, когда на его поверхности только 7 тыс. кельвина. Солнце двигается (как и звёзды) в галактике квадратно ящичным способом нарезает путь, с геометрией фигуры Лиссажу. Вращательное движение солнца сопрягается с его синусоидальными колебаниями, сумма их действий, это тороидальная траектория.

Солнечная корона напоминает нам установку кудесника Теслы, его знаменитую катушку, которая тоже светилась и искрилась коронным разрядом. Его чудесное излучение проецировалось на проводящие предметы, минуя даже клетку Фарадея, которая принципиально радиоволны не пропускает. Тут аналогично, Черная дыра в центре галактики индуцирует свою энергию на индуктивную инертность солнца и греет её. Поэтому и звёзды такие долгоиграющие, что их греет энергия всей галактики, а не только личный водород. Сейчас только узнают, сколько надо электроэнергии для работы термоядерного реактора, он же не взорваться должен, а копотить равномерно.

Кроме того, нужно обратить внимание на следующее обстоятельство, - если мы масштабно уменьшим землю и луну до сантиметров, то получим модель, где 3 см шарик летает вокруг шара 12 см на расстоянии 4 м. Такая система работать не будет, - даже если сделать их из неодимовых магнитов, то они друг друга на расстоянии 4 м. толком не почуют. Силы гравитации по сути силы инерционные, вызванные опциями галактических тел. Недаром всё, что тяжелее гелия в этой модельной астрофизике принято называть металлами. Пульверизатор Чёрной дыры в вихре галактики тянет звёзды к центру вихря, а стенки этого горна искрятся звёздами окалины.

Использованы публикации Виктора Кармалитова,

Николая Панова и Сергея Кувалды на Прозе. ру.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Статья начинается с личного опыта автора в изучении физики, что подводит к теме вихревых движений жидкостей и газов.

2. Рассматривается феномен вращения струи жидкости при истечении, который до сих пор не имеет полного научного объяснения.

3. Приводятся наблюдения Виктора Шаубергера о особых свойствах вихревых потоков в природе, включая их влияние на движение рыб против течения.

4. Обсуждается связь вихревых процессов с электрическими явлениями, особенно в контексте торнадо и смерчей.

5. Представлена гипотеза о движении Солнца в галактике, включая предположение о существовании "белой дыры" в солнечной системе.

6. Рассматривается связь между черными дырами в центре галактики и энергетическими процессами в звездах.

Выводы:

1. Вихревые движения в природе представляют собой сложное явление, которое до сих пор не имеет полного теоретического обоснования.

2. Предлагается новый взгляд на движение Солнца в галактике и механизмы энергообеспечения звезд, связанный с концепцией "белых дыр".

3. Статья представляет альтернативный взгляд на традиционные астрофизические модели, предлагая гипотезы о дополнительных механизмах энергетического обмена в космических масштабах.

4. Авторы подчеркивают недостаточность существующих моделей для объяснения некоторых наблюдаемых явлений, как в земных условиях (вихри), так и в космическом масштабе (солнечная корона).