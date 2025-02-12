Эпизоды:00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея08:00 Как найти путь к воспитанию детей?09:16 О милостыне при просьбе о молитве16:35 Если на сердце – грех, то душа мертва?24:01 Можно ли преодолеть грех, избегая обстоятельства его провоцирующие?33:10 О рабстве в беседах иудеев со Христом41:23 Допустима ли пересадка органов?48:41 Об эмоциональных чувствах любви к Богу53:06 О насыщении 5 хлебами и подсчете о женщинах и детях56:19 На каком языке говорил Адам?58:04 Как убедить "как бы верующих" о священности и авторитете Библии?59:45 Благословение Отца Андрея

Теперь больше видео здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:

канал Царьград: https://tsargrad.tv

Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea

Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

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Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/

Комментарий редакции

Отец Андрей Ткачёв в своем выступлении ответил на несколько вопросов, затрагивающих как духовные, так и практические аспекты жизни. Вот основные вопросы и краткая суть его ответов:

1. Вопрос о воспитании детей (Дмитрий):

– Суть ответа: Отец Андрей подчеркнул важность умеренной строгости в воспитании детей. Он отметил, что родители должны быть последовательными в своих требованиях, не допуская излишней мягкости или чрезмерной жесткости. Дети должны чувствовать любовь родителей, даже когда те их наказывают. Также он упомянул, что родители не должны бояться требовать от детей, пока они еще маленькие, так как в будущем дети могут обвинить родителей в недостатке строгости.

2. Вопрос о смерти души и грехе (Екатерина):

– Суть ответа: Отец Андрей объяснил, что смерть души — это грех, который отделяет человека от Бога. После исповеди и покаяния душа возвращается к жизни, но если человек снова впадает в грех, душа снова умирает. Он также отметил, что не все грехи сразу открываются человеку, и что покаяние — это процесс, который требует времени и усилий.

3. Вопрос о преодолении греха (Ольга):

– Суть ответа: Отец Андрей советует избегать ситуаций, которые провоцируют грех, а не бросаться в них с надеждой на победу. Он привел примеры из жизни, где люди, попадая в соблазнительные ситуации, в итоге поддавались греху. Он подчеркнул, что лучше избегать искушений, чем бороться с ними лицом к лицу.

4. Вопрос о рабстве евреев (Игорь):

– Суть ответа: Отец Андрей объяснил, что евреи, говоря о том, что они никогда не были рабами, имели в виду духовное рабство греху, а не физическое рабство. Христос пришел освободить их от этого духовного рабства, но они не сразу поняли Его слова. Он также напомнил, что евреи действительно были в рабстве у египтян и вавилонян, но это не было тем, о чем они говорили в Евангелии.

5. Вопрос о пересадке органов (Артём):

– Суть ответа: Отец Андрей допустил пересадку органов, но с оговорками. Он подчеркнул, что это должно быть добровольное решение, и что важно уважать личность человека и его тело. Он также упомянул о проблемах черной трансплантологии, когда органы изымаются без согласия, и призвал к соблюдению этических норм в медицине.

6. Вопрос о любви к Богу (Дмитрий):

– Суть ответа: Отец Андрей объяснил, что любовь к Богу не обязательно должна быть эмоциональной, как любовь к человеку. Она может проявляться через исполнение заповедей и добрые дела. Он также отметил, что сначала нужно искать страха Божьего, а любовь к Богу придет позже, как дар от Бога.

7. Вопрос о языке Иисуса и его ближних:

– Суть ответа: Отец Андрей отметил, что Иисус и его ближние, вероятно, говорили на арамейском языке, который был распространен в регионе Ближнего Востока. Он также упомянул, что поиск праязыка — это сложная задача для лингвистов, и что этот вопрос остается открытым.

8. Вопрос о авторитете Библии (Андрей):

– Суть ответа: Отец Андрей подчеркнул, что авторитет Библии не может быть навязан извне. Люди начинают верить в святость Библии, когда в их душе происходят изменения, и они начинают видеть примеры веры в других людях. Он также отметил, что вера в Библию приходит через личный опыт и примеры достойных людей.

Эти ответы охватывают широкий спектр тем, от духовных вопросов до практических советов по воспитанию и этике.