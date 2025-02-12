Личинки Урсулы
Бежавшие в Европу релоканты и иноагенты скоро узнают, какой он на вкус — мучной хрущак.
В Евросоюзе вступил в силу закон, разрешающий использовать в пищевой промышленности порошок из личинок жёлтого мучного червя — хрущака.
В хлеб, сыр, джем и макаронные изделия теперь можно добавлять перетёртое насекомое.
В качестве аргументов в пользу такого решения европейские политики говорят, что добавка из червей — альтернативный источник белка.
На самом деле, это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьёзными проблемами в агропромышленности.
Сегодня фермеры в Лондоне проводят масштабные протесты в связи с неподъёмными налогами.
Вместо того чтобы помогать местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червяками.
И накормить ими людей.
Как говорится, ничего личного, просто бизнес.
Разведение насекомых требует меньших затрат.
Но никто в Европе не думает о том, что их потребление в пищу может привести к серьёзным болезням, равно как и выращивание в промышленных масштабах.
В нашей стране личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб.
Выводы делайте сами.
Вячеслав Володин
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. В ЕС разрешили использовать порошок из личинок мучного хрущака в пищевой промышленности (хлеб, сыр, джем, макароны).
2. Официальное обоснование ЕС: личинки являются альтернативным источником белка.
3. Авторская позиция: это следствие экономического кризиса в Европе, вызванного санкциями против России.
4. В Лондоне фермеры протестуют из-за высоких налогов.
5. Разведение насекомых представлено как более дешёвая альтернатива традиционному сельскому хозяйству.
6. Автор подчеркивает, что в России насекомых используют только для корма животных.
Вывод:
Современные технологические достижения должны улучшать качество жизни людей, а не служить инструментом снижения стандартов питания ради экономической выгоды. В XXI веке, когда человечество достигло впечатляющих успехов в науке и производстве, парадоксально наблюдать тенденцию к замене натуральных продуктов искусственными аналогами или нетрадиционными источниками пищи без должного информирования и согласия потребителей.
Особую тревогу вызывает подход европейских регуляторов, где экономическая целесообразность, похоже, ставится выше права людей на качественное и привычное питание. Такая политика может привести к долгосрочным негативным последствиям для здоровья населения и утрате важных культурных традиций в сфере производства продуктов питания.
Прогресс должен расширять возможности человека, а не ограничивать его выбор под предлогом экономической эффективности. Развитие технологий в пищевой промышленности следует направить на улучшение качества натуральных продуктов, поддержку традиционного фермерства и создание более устойчивых методов сельского хозяйства, а не на поиск способов максимального удешевления производства в ущерб качеству и безопасности продуктов питания.
А тут тоже про личинок, биороботов и мистеров Макронов :
https://bloknot.ru/obshhestvo/ledi-oboroten-kto-i-zachem-pristavil-k-makronu-trans-mamochku-i-prodvigal-ego-na-tron-1387655.html
(продолжение)
“А тут тоже про личинок, биороботов и мистеров Макронов”, зачем я открыл эту ссылку. В этом смысле позиция нелюбимого вами популярного проповедника мне ближе: смотреть за своими грехами(недостатками), и исправлять их, больше пользы.
Европа однажды может войти в состав России. А может и не войти.
уже началось это отделение Восточной Европы (словакия,австровенгрия и т.д. э/э уже перестраивают )-Западная часть к саксам ,а может и германия уцелеет.Восточной некуда деться -наш газ,наши атомные станции.Только там пусто -нет технологий,баласт.