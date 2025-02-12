Бежавшие в Европу релоканты и иноагенты скоро узнают, какой он на вкус — мучной хрущак.



В Евросоюзе вступил в силу закон, разрешающий использовать в пищевой промышленности порошок из личинок жёлтого мучного червя — хрущака.



В хлеб, сыр, джем и макаронные изделия теперь можно добавлять перетёртое насекомое.



В качестве аргументов в пользу такого решения европейские политики говорят, что добавка из червей — альтернативный источник белка.



На самом деле, это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьёзными проблемами в агропромышленности.

Сегодня фермеры в Лондоне проводят масштабные протесты в связи с неподъёмными налогами.



Вместо того чтобы помогать местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червяками.

И накормить ими людей.



Как говорится, ничего личного, просто бизнес.



Разведение насекомых требует меньших затрат.

Но никто в Европе не думает о том, что их потребление в пищу может привести к серьёзным болезням, равно как и выращивание в промышленных масштабах.



В нашей стране личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб.



Выводы делайте сами.

Вячеслав Володин

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. В ЕС разрешили использовать порошок из личинок мучного хрущака в пищевой промышленности (хлеб, сыр, джем, макароны).

2. Официальное обоснование ЕС: личинки являются альтернативным источником белка.

3. Авторская позиция: это следствие экономического кризиса в Европе, вызванного санкциями против России.

4. В Лондоне фермеры протестуют из-за высоких налогов.

5. Разведение насекомых представлено как более дешёвая альтернатива традиционному сельскому хозяйству.

6. Автор подчеркивает, что в России насекомых используют только для корма животных.

Вывод:

Современные технологические достижения должны улучшать качество жизни людей, а не служить инструментом снижения стандартов питания ради экономической выгоды. В XXI веке, когда человечество достигло впечатляющих успехов в науке и производстве, парадоксально наблюдать тенденцию к замене натуральных продуктов искусственными аналогами или нетрадиционными источниками пищи без должного информирования и согласия потребителей.

Особую тревогу вызывает подход европейских регуляторов, где экономическая целесообразность, похоже, ставится выше права людей на качественное и привычное питание. Такая политика может привести к долгосрочным негативным последствиям для здоровья населения и утрате важных культурных традиций в сфере производства продуктов питания.

Прогресс должен расширять возможности человека, а не ограничивать его выбор под предлогом экономической эффективности. Развитие технологий в пищевой промышленности следует направить на улучшение качества натуральных продуктов, поддержку традиционного фермерства и создание более устойчивых методов сельского хозяйства, а не на поиск способов максимального удешевления производства в ущерб качеству и безопасности продуктов питания.