Уважаемый Рыбарь радуется, что дело Ускова не получилось «провести в тишине» широчайшая волна общественной защиты от гражданского общества сыграла свою роль. Усков один из крупнейших частных меценатов СВО. Количество сбереженных им жизней сложно посчитать.



Это все правда, но есть нюансы.



1. Медиатренды живут недолго. Если медиакампания в защиту Ускова сразу не добилась успеха (домашний арест – не успех), то она затухнет, а человек будет сидеть под следствием дальше. Тут надежда только на проверку СК и Александра Бастрыкина.

2. Никаких других инструментов у гражданского общества, кроме криков «караул!» и сжигания своих нервных клеток – нет, а на всю Россию лишь СК один порой встает за справедливость. Если «караул» не помог, пиши- пропало.



И да, медиа сообщество, объединяющее самозванных лидеров общественного мнения и политических активных граждан действительно стало фактором внутренней политики в России. От того, чем ближе будет к миру, тем чаще это сообщество будет подвергаться нападкам и дискредитации.



Уже года два как группа товарищей по предварительному сговору воюет не столько с противником, сколько с патриотическими волонтерами и блогерами. Никто из них за это не пострадал. А когда общего для всех врага в виде Украины не станет, они ощутят уже истинный прилив сил. Вспомнят все и всем.



Потому что гражданского общество мешает зарабатывать большие деньги. Так что я бы пока не радовался прежде времени. Усков под арестом, а пенсионер, убивший наркомана защищая детей, сел в тюрьму. Ничего не поменялось у них.



От того, что мы праведно пошумели, и все вместе попереживали, жизни этих людей не исправились.



ЖИВОВZ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Дело Ускова (крупного мецената СВО) получило широкий общественный резонанс, но домашний арест все равно состоялся.

2. Медийная поддержка имеет ограниченную эффективность:

- Общественные кампании быстро затухают

- У гражданского общества нет реальных инструментов влияния, кроме публичного освещения

- Единственная надежда часто остается на проверку Следственного комитета

3. Существует внутреннее противостояние:

- Группа лиц целенаправленно борется с патриотическими волонтерами и блогерами

- После завершения СВО это противостояние может усилиться

- Гражданское общество рассматривается как помеха для определенных финансовых интересов

4. Приводятся конкретные примеры несправедливости:

- Усков под арестом несмотря на его заслуги

- Пенсионер получил тюремный срок за защиту детей от наркомана

Вывод: Статья указывает на серьезный внутренний конфликт в российском обществе, где определенные силы, действующие по "старым правилам", противостоят гражданским активистам и патриотическому движению. Несмотря на общественный резонанс и медийную поддержку, система часто продолжает работать по прежним схемам, а общественное мнение имеет ограниченное влияние на реальные решения. Автор предупреждает, что это противостояние может усилиться после завершения СВО.