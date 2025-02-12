Главная » Видео, История, Творчество Берегите время, 1982 (Яковлева) 19:35 Вчера 12 0 brahman Реклама автоплатежей Сберегательной кассы СССР. Снимается Александра Яковлева.ЛенФильм, 1982 Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HvQZBU24z78 Оценка информации Голосованиезагрузка... Поделиться: Записи на схожие темы Противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана о возведении Александровской Колонны и Исаакиевского Собора 75 лет назад погибла "Армения" ИТОГИ 2012 ПОВЕРГЛИ В ШОК ДАЖЕ ОПТИМИСТОВ А ведь какое кино было!