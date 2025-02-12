Главная » Видео, История, Творчество

Берегите время, 1982 (Яковлева)

12 0

Реклама автоплатежей Сберегательной кассы СССР. Снимается Александра Яковлева.

ЛенФильм, 1982
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HvQZBU24z78
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана о возведении Александровской Колонны и Исаакиевского Собора
75 лет назад погибла "Армения"
ИТОГИ 2012 ПОВЕРГЛИ В ШОК ДАЖЕ ОПТИМИСТОВ
А ведь какое кино было!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: