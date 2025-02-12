Александр Штефанов и «Жизненное пространство» / Егор Яковлев

Блогер Александр Штефанов недавно высказался о мотивации нападения Гитлера на СССР. По мнению Александра, главной причиной немецкого вторжения было желание нацистов вывести из войны Великобританию, в то время как захват жизненного пространства на Востоке, о котором фюрер писал еще в «Майн Кампф», целью Третьего Рейха в 1941 году не был. Подписчики «Цифровой истории» попросили прокомментировать это мнение.

В новом ролике Егор Яковлев подробно разбирает этот вопрос.

* Александр Штефанов признан на территории РФ иностранным агентом

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Критика утверждения Штефанова:

– Александр Штефанов утверждает, что главной целью Гитлера в нападении на СССР было выведение Великобритании из войны, а не захват новых территорий.

– Штефанов ссылается на запись из дневника Франца Гальдера от 31 июля 1940 года, где Гитлер якобы говорит о необходимости разгрома России, чтобы лишить Англию последней надежды.

2. Аргументация Яковлева:

– Яковлев указывает, что концепция "жизненного пространства" (Lebensraum) была ключевой для нацистской идеологии с 1920-х годов и была закреплена в программе НСДАП.

– Гитлер ещё в 1939 году, до начала Второй мировой войны, говорил о необходимости захвата территорий на Востоке, особенно Украины, для обеспечения Германии ресурсами и продовольствием.

– Захват СССР был стратегической целью, направленной на создание экономической автаркии (самообеспечения) Германии, что делало её непобедимой в долгосрочной перспективе.

3. Контекст дневника Гальдера:

– Яковлев подчеркивает, что запись Гальдера от 31 июля 1940 года была сделана в контексте обсуждения войны с Англией, а не как основная цель нападения на СССР.

– Гитлер рассматривал разгром СССР как способ усиления Германии в Европе, а не просто как средство давления на Англию.

4. Экономические и идеологические мотивы:

– Германия страдала от британской морской блокады, которая ограничивала поставки продовольствия и ресурсов. Захват территорий СССР должен был решить эту проблему.

– Нацисты планировали колонизацию Восточной Европы, уничтожение городов и превращение местного населения в крестьян, обслуживающих немецких колонистов.

5. Генеральный план "Ост":

– Яковлев упоминает, что уже в июне 1941 года, сразу после начала войны, Гитлер поручил разработку Генерального плана "Ост", который предполагал массовую колонизацию и германизацию захваченных территорий.

– Этот план был частью долгосрочной стратегии нацистов, а не просто реакцией на текущие военные обстоятельства.

6. Идеологическая война:

– Гитлер рассматривал войну с СССР как борьбу на уничтожение, направленную против большевизма и коммунизма. Это была не просто война за ресурсы, но и идеологическая война.

Вывод:

Егор Яковлев аргументированно опровергает утверждение Штефанова о том, что главной целью Гитлера в нападении на СССР было выведение Великобритании из войны. Яковлев показывает, что концепция "жизненного пространства" была ключевой для нацистской идеологии с 1920-х годов, и захват территорий СССР был стратегической целью, направленной на обеспечение Германии ресурсами и создание экономической автаркии. Гитлер рассматривал войну с СССР как борьбу на уничтожение, направленную не только против большевизма, но и за расширение германского влияния в Европе. Таким образом, нападение на СССР было обусловлено как экономическими, так и идеологическими мотивами, а не просто желанием вывести Англию из войны.