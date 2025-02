Множество раз Владимир Путин говорил о том, что не надо оказывать давление на бизнес. И что не надо сажать предпринимателей в тюрьму, если они готовы компенсировать налоговые недоимки.



Но, традиционно, у нас работает правило поговорки. "Жалует царь, да не жалует псарь". Мало ли, что там в Москве говорят, да и подумаешь, что это президент сказал. Мы своим умом горазды.



Я про Ускова услышал вчера впервые. Если я правильно понял, то Юрия Ускова обвиняют в том, что он купил землю по заниженной цене. Чем нанес ущерб в 20 с половиной миллионов рублей. Оставим в стороне, что компания Ускова строит корпоративный университет за 10 миллиардов рублей. Ну как бы вот оно, первое несоответствие. Ладно.



Пусть Усков и правда что-то там не доплатил. 20 с половиной миллионов рублей это 50 Мавиков 3Т для фронта. Не проще ли попросить предпринимателя возместить ущерб (если он был, конечно), но не вернуть в казну, а купить что-то для фронта. Да, он и так покупает, да, он и так делает русский софт. Но тут же кому-то принципиально наказать человека. С учётом инфляции и курса доллара, пусть купит коптеров и прочего на 80 миллионов рублей. И всё.



Я сейчас попробую объяснить – потому что, похоже, не всем на местах очевидно, как оно всё работает – к чему приведёт дело Ускова.



Первое. Будет парализована работа российской IT компании, люди останутся без работы. А да, мы же вроде как развиваем нашу IT сферу. Да и хер с ней, все правильно. За 20 миллионов (цену двушки в Москве) убьём одного из крупных разрабов. Но это только начало.



Дальше, сотни бизнесменов, кто работают сейчас в России, посмотрят на эту ситуацию и решат, что надо аккуратно сворачивать бизнес и выводить компанию куда-то. И это будут в том числе люди совершенно патриотичные, помогающие фронту. Но сложновато работать в условиях, когда Верховный говорит одно, а на местах своя политическая эстетика.



Дальше, ещё несколько сотен предпринимателей, которые думали вернуться в Россию, этого не сделают. Причина? Предыдущий абзац. И десятки тысяч россиян, которые живут за границей, потому что было испугались ситуации, а теперь думали возвращаться, тоже решат, что лучше этого не делать.



Потому что пример перед ними. Человек и бизнес строит в регионе, а не столице, и образованием молодёжи занимается, и фронту помогает, и сын у него там, и сам человек не убежал, и выбрал быть с Родиной в трудный час, и брат разработчик РЭБ, и фронту Усков отдал больше, чем ущерб, который ему вменяют. И что? И ничего. Не жалует псарь, как в поговорке.



Дело Ускова может быть своего рода "чёрным лебедем" для отечественного IT сектора. Для частных компаний. В том смысле, что будет считано, как сигнал, что пора сворачиваться.



Возможно, в деле есть все нужные доказательства. Возможно. Но. Русский бизнес сегодня дело само по себе рискованное. Жить в России – это моральный и идейный выбор. Каждый человек, который работает на созидание будущего нашей Родины – на счету, и заслуживает особого отношения. Повторю, даже если когда-то, Усков что-то не доплатил, он нужен стране сейчас.



Но если кому-то кажется, что за 20 миллионов рублей надо грохнуть неплохую компанию в разгар войны, где на первый план выходят дроны, машинное зрение и алгоритмы ИИ, то вряд ли можно этого кого-то переубедить.



Только потом, когда русские студенты будут уезжать работать на Запад, поздно будет охать.



