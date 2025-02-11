Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина возместила полученные от Америки деньги и назвал подходящим вариантом редкоземельные металлы республики.

Глава Белого дома пояснил, что нет полной уверенности насчёт того, как будут в дальнейшем развиваться события в украинском конфликте.

«У них есть крайне богатая земля в плане редкоземельных металлов, нефти и газа и др. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Мы тратим сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, а могу и не заключить. Однажды они могут когда-нибудь стать Россией, а могут и не стать Россией, но наши деньги там, и я хочу их вернуть. Я уже говорил им, что хочу получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд. И они, по сути, уже согласились на это, так что мы хотя бы не чувствуем себя дураками», — заявил он в интервью Fox News.

Трамп добавил, что предупредил Киев о «невозможности дальнейшего выделения им денег» на прежних условиях и потребовал «что-то предпринять».

В целом, по оценке американского лидера, в вопросе урегулирования украинского кризиса был достигнут прогресс.

«Думаю, за прошлую неделю мы достигли огромного прогресса. Мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной», — сказал он, не приведя подробностей.

Несколько дней назад глава Украины Владимир Зеленский (срок его президентских полномочий истёк 20 мая 2024 г.) заявил, что поддерживает идею взаимной сделки с Соединёнными Штатами, которая включает обмен ресурсами на гарантии безопасности. «Если мы говорим о сделке, то давайте заключать сделку, мы только за неё», — сказал он агентству Reuters.

На днях советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Штаты не будут предоставлять гарантии безопасности Украине после завершения конфликта, а ответственность за дальнейшую судьбу страны ляжет на европейцев. По его словам, Вашингтон готов участвовать в завершении кризиса, но не более того. При этом в Белом доме ожидают от Киева компенсации за оказанную военную помощь.

Американская делегация на этой неделе прибудет в Мюнхен, где пройдёт 61-я конференция по безопасности. Возможно, там смогут создать предпосылки для мирного договора.

«Команда Трампа, несмотря на противоречивость заявляемых им самим и его людьми позиций, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией. Мы готовы к диалогу, о чём говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной взаимоприемлемой основе», — подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, только от Вашингтона зависит, воспользуются ли они появившимся окном возможностей, чтобы наладить контакт с Россией. Замминистра подчеркнул: пока что Москва не видит изменения курса Вашингтона на украинском направлении, так же как от других западных стран — проявлений здравого смысла и желания выправить ситуацию в системе контроля над вооружениями.

По материалам ТАСС, Интерфакса, URA.ru, НТВ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Трамп заявил, что хочет получить от Украины компенсацию в размере около $500 млрд в виде редкоземельных металлов за предоставленную США помощь.

2. По словам Трампа, Украина предварительно согласилась на такую сделку, и он считает, что за последнюю неделю достигнут значительный прогресс в урегулировании кризиса.

3. Зеленский подтвердил готовность к сделке с США, включающей обмен ресурсов на гарантии безопасности.

4. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США не будут предоставлять гарантии безопасности Украине после конфликта, переложив ответственность на европейцев.

5. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил готовность России к диалогу с США на равноправной основе, но пока не видит изменений в курсе Вашингтона.

Вывод:

Статья отражает существенные изменения в позиции США по украинскому вопросу. Трамп занял прагматичную позицию, стремясь вернуть американские инвестиции через получение природных ресурсов Украины. При этом наблюдается некоторая неопределенность в отношении будущих гарантий безопасности для Украины со стороны США, а также сохраняется сдержанная позиция России в отношении возможного диалога с американской стороной.

Дополнительный вывод:

Ситуация вокруг Украины приобретает еще более сложный характер в свете предложений Трампа о компенсации американской помощи. Это предложение затрагивает интересы множества сторон и порождает серьезные вопросы. Россия, имеющая исторические и культурные связи с регионом, а также значительное русскоязычное население на этих территориях, может рассматривать такую сделку как угрозу своим стратегическим интересам. Европейские страны, инвестировавшие значительные ресурсы в поддержку Украины, оказываются фактически исключенными из процесса компенсации своих затрат.

Наиболее острым остается вопрос о последствиях такой сделки для самого украинского народа. Передача контроля над стратегическими ресурсами в счет погашения военной помощи может привести к долгосрочной экономической зависимости страны и существенно отличается от первоначальных целей евроинтеграции, декларировавшихся во время Майдана. Таким образом, предложенное решение не только не способствует стабилизации ситуации, но и может создать новые геополитические и экономические противоречия в регионе.