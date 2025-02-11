Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 11 февраля 2025 г.)
Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов.
Цели удара достигнуты.
▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Ольховатка Харьковской области.
ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленый Гай, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Ямполовка и Звановка Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США и два автомобиля. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Северск, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, два орудия полевой артиллерии и три автомобиля.
▫️ Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики.
Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новосергеевка, Андреевка, Успеновка, Димитров и Удачное Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Скудное, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО.
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Приднепровское и Антоновка Херсонской области.
Потери противника составили до 55 военнослужащих, два артиллерийских орудия и семь автомобилей.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42979 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21287 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21495 орудий полевой артиллерии и минометов, 31459 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
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.По данным Lenta.ru, российские военные предотвратили крупное наступление Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Воздушная разведка ВС РФ выявила движение колонны военной техники на территории Харьковской области в селе Колодезное, находящемся в 10 километрах от границы России.
Перед планируемой атакой более десяти единиц украинской техники были замаскированы в загоне для скота. Среди них находились три польские БМП Rosomak и два украинских бронеавтомобиля «Козак». Все машины были уничтожены с помощью FPV-дронов..По сообщениям профильных телеграм-каналов, наши военные построили двухкилометровый тоннель из сеток на дороге Бахмут – Часов Яр.
Ранее канал блогера-фронтовика «Vault 8. Убежище №8» писал:
«Как нетрудно заметить, концепция перемалывания, принятая нашим Генштабом за неимением лучшего, оказалась противником воспринята.
Противник создал противовес. Мы истощаем хохлов за счёт уничтожения их л/с в ПВД на разной глубине и за счёт уничтожения складов материальных средств и техники. Хохлы истощают нас, громя нашу технику и личный состав в ближнем тылу и на передке».
Тотальное превосходство врага в малом воздухе привело к выбиванию огромного количества нашей транспортной техники, и как следствие – к острейшей проблеме снабжения передовых подразделений. Именно поэтому на некоторых направлениях появились ослы, а по всему фронту одной из самых «модных» специальностей стали «топтуны» – военнослужащие-носильщики, на своих плечах несущие к линии боевого соприкосновения боеприпасы, еду и воду.
«Топтуны»- это парни, которые пешком ходят на ЛБС.”
п.с. бедная моя Белгородщина ,вокруг нее на расстоянии 10 км находятся хохлы ,особенно Сумы близко напр.от нас..Рвутся гады ,чем их там пичкают..