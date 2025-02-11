Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов.

Цели удара достигнуты.



▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Ольховатка Харьковской области.

ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленый Гай, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Ямполовка и Звановка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США и два автомобиля. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Северск, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, два орудия полевой артиллерии и три автомобиля.



▫️ Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новосергеевка, Андреевка, Успеновка, Димитров и Удачное Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Скудное, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Приднепровское и Антоновка Херсонской области.

Потери противника составили до 55 военнослужащих, два артиллерийских орудия и семь автомобилей.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42979 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21287 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21495 орудий полевой артиллерии и минометов, 31459 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России