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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 11 февраля 2025 г.)

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Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов.

Цели удара достигнуты.
 
▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Ольховатка Харьковской области.

ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленый Гай, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Ямполовка и Звановка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США и два автомобиля. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Северск, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, два орудия полевой артиллерии и три автомобиля.
 
▫️ Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новосергеевка, Андреевка, Успеновка, Димитров и Удачное Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Скудное, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Приднепровское и Антоновка Херсонской области.

Потери противника составили до 55 военнослужащих, два артиллерийских орудия и семь автомобилей.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42979 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21287 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21495 орудий полевой артиллерии и минометов, 31459 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/48770
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 33196 28286
    марина час назад

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    • 33196 28286
      марина час назад

        .По данным Lenta.ru, российские военные предотвратили крупное наступление Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Воздушная разведка ВС РФ выявила движение колонны военной техники на территории Харьковской области в селе Колодезное, находящемся в 10 километрах от границы России.

        Перед планируемой атакой более десяти единиц украинской техники были замаскированы в загоне для скота. Среди них находились три польские БМП Rosomak и два украинских бронеавтомобиля «Козак». Все машины были уничтожены с помощью FPV-дронов..По сообщениям профильных телеграм-каналов, наши военные построили двухкилометровый тоннель из сеток на дороге Бахмут – Часов Яр.

        Ранее канал блогера-фронтовика «Vault 8. Убежище №8» писал:

        «Как нетрудно заметить, концепция перемалывания, принятая нашим Генштабом за неимением лучшего, оказалась противником воспринята.

        Противник создал противовес. Мы истощаем хохлов за счёт уничтожения их л/с в ПВД на разной глубине и за счёт уничтожения складов материальных средств и техники. Хохлы истощают нас, громя нашу технику и личный состав в ближнем тылу и на передке».

        Тотальное превосходство врага в малом воздухе привело к выбиванию огромного количества нашей транспортной техники, и как следствие – к острейшей проблеме снабжения передовых подразделений. Именно поэтому на некоторых направлениях появились ослы, а по всему фронту одной из самых «модных» специальностей стали «топтуны» – военнослужащие-носильщики, на своих плечах несущие к линии боевого соприкосновения боеприпасы, еду и воду.

        «Топтуны»- это парни, которые пешком ходят на ЛБС.”
        п.с. бедная моя Белгородщина ,вокруг нее на расстоянии 10 км находятся хохлы ,особенно Сумы близко напр.от нас..Рвутся гады ,чем их там пичкают..

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