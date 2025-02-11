В США рассекретили телеграмму, направленную в Вашингтон по закрытому каналу связи с Госдепартаментом в 1994 году, в которой дипломатический работник Уэйн Мерри предупреждал своё руководство об опасности западных рыночных реформ в России.

Госдепартамент так и не ответил своему дипломату, засекретив его послание в своём архиве. И только теперь журналисты узнали, что писал Мерри о реформах в России в своём обращении к архитекторам рыночных реформ в стране с нерыночной экономикой.

Мерри ужаснулся тем, что натворили младореформаторы с поддержки Соединённых Штатов. «Американское руководство, убаюканное победой в холодной войне, так и не выработало взвешенную и продуманную политику в отношении новой постсоветской России, – информировал дипломат. – А вся российская политика США фактически отдана на откуп разного рода американским экономистам и бизнесменам, которые, в том числе и с корыстными целями, стремились насадить в России рыночные отношения буквально любой ценой. И такое творилось в стране, где до того капиталистический рынок полностью отсутствовал, а у людей не было опыта выживания в капиталистических условиях!».

При чтении рассекреченных документов невольно вспоминаются эпизоды новейшей истории России. В газетах тех лет наши и иностранные журналисты подробно живописали, как шоковая терапия с отпуском цен и тотальная приватизация девяностых, проведённые при активном участии американских «экономических советников», вызвали не только обнищание российского народа и появление класса бандитов, которые держали страну в своих лапах, но и резкий рост антиамериканских настроений. Ни российские, ни американские власти в то время это, похоже, не ужасало. Они продолжали проводить компрадорскую политику, прикрываясь фиговым листком демократических преобразований.

«Даже самые прогрессивные россияне потеряли терпение, наблюдая за бесконечной вереницей "туристов-советчиков", которые даже не удосуживаются спросить своих хозяев, в чём заключаются истинные потребности России», – с возмущением писал Мерри в своей телеграмме. Он предлагал Америке оставить экономические, да и другие внутренние реформы на усмотрение самих русских специалистов и советовал США сосредоточить свои усилия на формировании «неагрессивной внешней политики России и развитии работоспособных демократических институтов». Завершается телеграмма угрожающим предостережением: «Если Запад, в первой шеренге которого стоят США, предпочитает роль экономического миссионера, а не настоящего партнёра, то мы поможем российским экстремистам подорвать зарождающуюся в стране демократию и возродить враждебное отношение России к внешнему миру».

Вслед за публикациями секретного документа за подписью Мерри американские газеты напечатали его воспоминания о том переломном времени, в которых он утверждает, что США в девяностые «попались на старую удочку заблуждений, пытаясь понять иностранное государство методом "рассматривания себя в зеркале"».

Спустя десятилетия, он не изменил своих взглядов на события постсоветского времени. Призывы к рыночным реформам в стране, не имевшей никакого опыта в сфере рыночной экономики и демократии, писал он, были «в высшей степени опасной попыткой вашингтонских институтов вбить иностранный квадратный колышек в американское круглое отверстие». В интервью журналисту The New York Times Сержу Шмеманну Уэйн Мерри, ныне работающий старшим научным сотрудником в Американском совете внешней политики, рассказал, что он писал в Белый дом о том, что творится в России два с половиной года и был крайне недоволен тем, что «все в Вашингтоне интересовались исключительно исходящими из Гарварда экономическими теориями и ничем другим».

Мерри признавался, что искренне верил в возможность налаживания дружеских отношений России и Америки, и был очень расстроен, когда своими глазами увидел, что всё идёт совсем по другому плану.

Как руководитель политического и внутреннего отдела посольства он счёл своим долгом рассказать Вашингтону, что происходит на самом деле вопреки обнадёживающим заявлениям официальных лиц. Надеясь на взаимопонимание своих коллег, и все ещё веря в то, что можно изменить ошибочный курс США на подрыв российской экономики, он излагал коллегам своё видение событий. Сообщения Уэйна Мерри шли в разрез с официальными установками и потому отправлялись по закрытому каналу связи с Госдепартаментом, созданному в годы войны во Вьетнаме, в котором несогласные с американской политикой дипломаты могли излагать свою точку зрения. Ознакомившись с телеграммой из Москвы, коллеги дипломата отправили её не хозяевам Белого дома, а в ящик с государственными секретами.

Серж Шмеманн, возглавлявший в то время московское бюро «Нью-Йорк Таймс», тоже писал о том, как армия советников США настойчиво пыталась «пересадить ростки западной либеральной демократии на остов Советского Союза». «Мало кто из них имел хоть какое-то представление об истории и обществе России, – утверждал известный американский публицист. – Зато многие быстро сколотили себе состояния в этом хаосе».

В одной из своих статей Шмеманн вспоминал, как один честный чиновник из Международного валютного фонда говорил ему, что «если Россия примет рекомендацию фонда об отпуске цен на энергию, половина населения страны просто замёрзнет». Так что нет ничего удивительного в том, что реформы по американским рецептам «прочно ассоциируются в России с унижением и бедностью, пришедшими вслед за распадом Советского Союза».

То, что творилось в нашей стране, испытавшей последствия шоковой терапией, поражало многих честных людей. Известный британский писатель Джон Ле Карре, которого в годы холодной войны считали непримиримым врагом Советского Союза, посетив Москву девяностых, был потрясён социальным расслоением нашего общества – страшной нищетой одних москвичей и вызывающей роскошью других. На Красной площади у старого здания ГУМа, захваченного «Галери Лафайет», «Эсте Лаудер» и другими знаменитыми фирмами, Ле Карре ему довелось наблюдать за вереницей «Мерседесов», «Роллс-Ройсов» и шофёров жён новых русских, которые расплачивались за их покупки сотенными долларовыми купюрами (валюту меньшего достоинства в расчет не принимали). После этого он «сразу ощутил в себе озлобленного коммуниста, а вовсе не западника».

Свидетель событий тех лет градоначальник Юрий Лужков, как известно, выступавший против распродажи госсобственности за гроши, так рассказывал о бесчеловечности Гайдара в деле проведения «реформ». Одно из заседаний гайдаровского кабинета министров, на котором шло обсуждение «сгоревших» в результате шоковой терапии банковских сбережений граждан, заговорили и об участившихся в стране случаях голодной смерти. «На это Гайдар ответил просто: идут радикальные преобразования, с деньгами сложно, а уход из жизни людей, не способных противостоять этим преобразованиям, – дело естественное, – вспоминал Лужков. – Тогда его спросили: Егор Тимурович, а если среди этих людей окажутся ваши родители? Гайдар усмехнулся и сказал, что на дурацкие вопросы отвечать не намерен». Кстати, именно тогда в окружении Гайдара с подачи американских советников высказывалась идея о том, что России нужно всего лишь 45 миллионов человек, которых вполне достаточно для того, чтобы качать нефть, остальное – лишнее..

Сегодня в аналитических программах можно нередко встретить известного экономиста Джеффри Сакса, который открыто заявляет о своём несогласии с санкционной политикой Соединённых Штатов. А в девяностые, как утверждает испанское издание «Эль Паис», он буквально рулил российскими «реформами», с 1992 по 1996 годы Сакс самолично редактировал сотни указов президента Бориса Ельцина.

Позже Джефри Сакс, бывший экономический советник при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине, рассказал, что пытался убедить американское правительство помочь России после распада СССР. Но Белый дом отказал ему, так как США хотели остаться единственной сверхдержавой на планете.

Сакс не отказывается от того, что советовал нашему правительству не только как лучше провести приватизацию, но и предлагал полностью разрушить бывшую советскую промышленность, чтобы, по его словам, «высвободить капитал с человеческими ресурсами для проведения рыночных преобразований». При этом он обещал, что с помощью западных деловых кругов можно будет построить новую экономику. Для этого потребуется частных инвестиций на 35 миллиардов долларов в год (в течение пяти лет). В ответ на это заявление газета «Нью-Йорк Таймс» в 1994 году написала, что подобные обещания Сакса вызвали шок на Западе, поскольку никто таких денег давать России не собирался.

Американцы и их подопечные Гайдар с Чубайсом «трудились» не только за либерально-монетаристскую идею, которую с большим трудом силой проталкивали в российское общество, желая понравиться Западу. В конце девяностых после специального расследования в США разразился скандал. Как оказалось, возглавлявший группу советников российского правительства по приватизации кадровый разведчик Джонатан Хэй и его сотрудник Эндрю Шлейфер хорошо поживились, буквально за гроши скупив акции самых прибыльных российских предприятий, а потом выгодно перепродавали их, совершая подозрительные сделки. В карманах советников оседали также и миллионы долларов, выделяемые различными международными организациями на российские реформы.

Помощник президента США Билла Клинтона по вопросам России Строб Тэлботт сегодня откровенно пишет о том, что Клинтон сознательно и целенаправленно манипулировал Ельциным ради того, чтобы окончательно добить былую военную и промышленную мощь Советского Союза, а также окончательно поставить Россию под внешнее управление США.

А директор ЦРУ Джеймс Вулси, посетивший Россию в 1993 году, не только подтолкнул Ельцина к осуществлению государственного переворота, но и оставил нескольких своих офицеров в Москве – эти люди приняли самое активное участие в разработке плана путча. И это ещё одно доказательство того, как бесцеремонно в то время вели себя с Россией Соединённые Штаты. За оказанную помощь в совершении госпереворота американцы заставили «отрабатывать» буквально всю нашу страну, вытеснив её со всех мыслимых позиций. Вплоть до недавнего времени они сохраняли за собой право вмешиваться и в вопросы нашей внутренней жизни, поддерживая дискуссию либералов о территориальном единстве страны или о проблемах свободы слова.

Вероятно, из-за нежелания США расставаться с ролью проводника своих идей в «демократической России», телеграмма дипломата Уэйна Мерри так и осталась без ответа в 1994 году. Полукриминальная деятельность американских экономических советников, о которой он писал, отлично вписывалась в общую стратегию США в отношении нашей страны. И знать правду об истинных отношениях Вашингтона к нашей стране ни самому дипломату, ни другим честным американцам тогда просто не полагалось.

Со временем стало известно, что правительство Ельцина консультировали более 300 американских специалистов, в том числе и сотрудники ЦРУ. Несметные народные богатства Советского Союза были проданы за бесценок, украдены и вывезены за рубеж.

Советник президента США Билла Клинтона Стоуб Тэлбот, не смущаясь, писал: «США купили СССР по ценовому соотношению "копейка за рубль"». Мавр хорошо провернул своё дело, отыскав надёжных приспешников в России. Так, если в 1990 году в Российской Федерации работало более 30 тысяч промышленных предприятий, построенных в эпоху СССР. После приватизации их осталось в шесть раз меньше. По развитию экономики наша страна оказалась отброшена к уровню 1975 года и потеряла полтора триллиона долларов. Экономист Джеффри Сакс писал: «Мне кажется, российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме. Они сочли, что дело государства – служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция по перераспределению богатств в интересах узкого круга людей».

Но не все служители власти поддавались мощному западному воздействию. В 1994 году руководителя Государственного комитета России по управлению имуществом пригласили Владимира Полеванова, Однако, спустя всего 70 дней после назначения, ему пришлось покинуть свой пост. Владимир Полеванов не угодил американским советникам, которых пытался отстранить от лакомого пирога. В программе арабской редакции RT «Россия под управлением США» он рассказал, как игнорировались узурпировавшими власть младореформаторами некоторые распоряжения Генеральной прокуратуры и вопреки распоряжению правительства и главы государства продавались за бесценок российские порты, предприятия оборонной отрасли, которые ни в коем случае нельзя было приватизировать. «Практически на всех наших закрытых оборонных предприятиях 10% акций имели американские, либо НАТОвские предприятия! Даже на заводе «Компонент» ракетно-космической отрасли, который на 97% выполнял заказы Генштаба, работали американцы. Доступ ко всем тайнам для них просто открыли, – рассказал Полеванов зарубежной аудитории.

Не удивительно, что вопиющие факты истории новой России, связанные с зарождающимися рыночными отношениями под диктовку Соединённых Штатов, привели к взлету антиамериканских настроений не только в нашей стране, но и по всему миру.

В одном из недавних комментариев New York Times можно прочесть: «Спустя 30 лет нет никакого смысла искать виноватых. Но историю о том, как Америка беспечно давала деструктивные советы чужим странам от Вьетнама до Ирака и Афганистана, нужно постоянно вспоминать и пересказывать. Те давние дебаты служат напоминанием о том, что американцы обладают колоссальным влиянием. Если мы будем невнимательно и пренебрежительно относиться к нуждам других народов, мы нанесем огромный ущерб — им, интересам нашей собственной страны и ее репутации». С таким утверждением трудно не согласиться.

А «длинная телеграмма» Уэйна Мерри оказалась особенно востребованной сегодня, когда у нового руководства США появился шанс по-новому взглянуть на мир, ставший многополярным, и выстроить путь к налаживанию справедливых международных отношений, основанных на уважении суверенитета и национальных интересов России и других стран.

Специально для «Столетия»

Иван Полетаев

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. В 1994 году дипломат Уэйн Мерри направил в Госдепартамент США секретную телеграмму с предупреждением об опасности западных рыночных реформ в России.

2. Мерри критиковал:

- Отсутствие продуманной политики США в отношении постсоветской России

- Передачу контроля над российской политикой американским экономистам и бизнесменам

- Навязывание рыночных отношений стране без опыта капитализма

3. Последствия реформ 90-х годов:

- Обнищание населения

- Рост криминала

- Усиление антиамериканских настроений

- Разрушение промышленности

- Распродажа госсобственности за бесценок

4. Роль американских советников:

- Более 300 американских специалистов консультировали правительство Ельцина

- Среди них были сотрудники ЦРУ

- Некоторые советники участвовали в сомнительных финансовых операциях

Вывод:

Статья раскрывает, как США целенаправленно использовали период реформ 90-х годов для ослабления России, игнорируя предупреждения собственных дипломатов о негативных последствиях такой политики. Публикация этих документов сейчас особенно актуальна в контексте необходимости построения новых, более справедливых международных отношений, основанных на взаимном уважении суверенитета и национальных интересов.