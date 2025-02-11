О творчестве русской балерины Анны Павловой.Использованы фотографии и немногие сохранившиеся ценнейшие записи – хореографические миниатюры в постановке Михаила Фокина и самой Павловой, запечатлевшие искусство великой балерины и подлинную хореографию начала XX века.Также в передаче показаны фрагменты постановок классических балетов в исполнении артистов Государственного академического Большого театра СССР и Ленинградского академического театра оперы и балета им. С.М.Кирова.Главная редакция музыкальных программ 1976Автор сценария – А. ДемидовРежиссер – Е. Мечерет#ОБалете #АннаПавлова #балетМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1