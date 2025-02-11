О балете. Анна Павлова (1976)
О творчестве русской балерины Анны Павловой.
Использованы фотографии и немногие сохранившиеся ценнейшие записи – хореографические миниатюры в постановке Михаила Фокина и самой Павловой, запечатлевшие искусство великой балерины и подлинную хореографию начала XX века.
Также в передаче показаны фрагменты постановок классических балетов в исполнении артистов Государственного академического Большого театра СССР и Ленинградского академического театра оперы и балета им. С.М.Кирова.
Главная редакция музыкальных программ 1976
Автор сценария – А. Демидов
Режиссер – Е. Мечерет
#ОБалете #АннаПавлова #балет
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