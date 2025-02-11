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О балете. Анна Павлова (1976)

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О творчестве русской балерины Анны Павловой.
Использованы фотографии и немногие сохранившиеся ценнейшие записи – хореографические миниатюры в постановке Михаила Фокина и самой Павловой, запечатлевшие искусство великой балерины и подлинную хореографию начала XX века.
Также в передаче показаны фрагменты постановок классических балетов в исполнении артистов Государственного академического Большого театра СССР и Ленинградского академического театра оперы и балета им. С.М.Кирова.

Главная редакция музыкальных программ 1976
Автор сценария – А. Демидов
Режиссер – Е. Мечерет

#ОБалете #АннаПавлова #балет

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t4Tj-uST-3U
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