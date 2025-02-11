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Лишились 80% бюджета после закрытия USAID

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Лишились 80% бюджета после закрытия USAID

Конкретный пример работы USAID. Некая Бабинец плачется, что американские гранты составляли 80% бюджета, а донатов удалось собрать всего 500 долларов. А теперь читаем, что это за СМИ такое.

Следствие. Инфо – независимое украинское агентство журналистских расследований, специализирующееся на расследованиях коррупции в органах власти и громких уголовных преступлениях. Созданj в 2012 году Дмитрием Гнапом и Анной Бабинец.

C 2014 по 2017 годы, редакция производила еженедельную телевизионную программу журналистских расследований которая выходила на двух общенациональных телеканалах «UA:Первый» и «24 канал», а также на интернет-телеканале «Общественное телевидение». С 2018 года формат «следствие. Info " изменился,и команда начала создавать полноформатные документальные фильмы (по 4 в год) и текстовые расследования.

Вот так и работал USAID. Вдолгую, годами и десятилетиями. И таких СМИ у них были тысячи и тысячи. В том числе и в России.

https://t.me/SergeyKolyasnikov/66461 – цинк

"Независимая" украинская "журналистика" оказалась очень зависимой от американских денег. Население содержать ее за свой счет не горит желанием.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9664547.html
Метки: война на украине, грантоеды, дезинформация, деньги, подрывная деятельность, пропаганда, СМИ, США, Украина
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