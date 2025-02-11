Наши мертвые нас не оставят в беде,

Наши павшие — как часовые…

Владимир Высоцкий

Недавно я мимоходом рассказывал, что в честь грядущего 80-летия Великой Победы подарил своему деревенскому другу копию знаменитого флага. Он поместил красный стяг не на угол дома, а выше крыши. И пошутил:

- А не спалят мне дом те, кто на 9 мая вывешивает другой флаг?

Посмеялись, но в итоге штурмовой флаг 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта уже больше месяца красуется в выморочном селе.

И вот на днях я снова посетил своего друга, благо, что от Костромы это всего-то чуть больше полусотни километров. Как раз выглянуло солнышко, на лёгком ветерке флаг развернулся.

- Красиво! - Говорю я, - и ничего не сгорело.

- Горит! Пылает от стыда! – Опустил голову хозяин дома. – Горим все синим пламенем, начиная с меня…

Заехал я буквально «на минуточку». Привёз кое-что, зная о проблемах со здоровьем (восьмой десяток) давнего друга. Но пришлось позвонить на работу и задержаться надолго, поскольку разговор состоялся очень серьёзный.

А случилось вот что. Блистал друг историческим, (вычитанным!) знанием, с гордостью объясняя землякам, почему дивизия Идрицкая. «В ходе Режицко-Двинской и Мадонской операций, после полугодовых кровопролитных боёв, 12 июля 1944 года был освобождён районный центр ИДРИЦА в Псковская области. Важный железнодорожный узел. За две недели штурмовая дивизия освободила 600 населённых пунктов! Москва тогда салютовала в честь освобождения ИДРИЦЫ 20-ю залпами из 224-х артиллерийских орудий». И вот около единственного дома с красным флагом остановилась бывшая учительница, тоже давно пенсионерка.

- Ты это в память о Николае Владимировиче повесил?

- И в его тоже, в память всех фронтовиков.

- Так ведь твой тесть, Николай Владимирович Платонов, в доме которого живёшь, служил именно в 150-й! Наши школьники это писали в сочинениях к 9 мая.

«Тут и сел старик», как в известном стихотворении «Ленин и печник». Знал о друзьях-товарищах тестя мой друг, женившийся на дочери Победителя. Из первых уст! Знал даже, сколько выпито с Егоровым, Кантарией, но что это та, 150-я…

Из Берлина Николай Платонов (на фото) приехал в гимнастерке Героя Советского Союза Михаила Егорова. Обменялись в знак дружбы. Сегодня можно прочитать, что «знаменную группу лейтенанта Алексея Береста, сержанта Михаила Егорова и младшего сержанта Мелитона Кантарии прикрывала огнём рота автоматчиков под командованием старшего сержанта Ильи Сьянова». А из первых уст моему другу давно известно, что Илья зарекомендовал себя как талантливый штурмовой командир в городских боях ещё до Берлина. Офицеры в сложнейших ситуациях уступали командование ему. Хлопотали о присвоении Сьянову офицерского звания, но «сверху» не дали. И очень горькой загадкой для бойцов остался вопрос, почему Героя не дали лейтенанту Алексею Бересту, который был с Егоровым и Кантарией старшим… Платонов рассказывал: «Ребята привязали флаг сначала к какому-то коню. Своими ремнями. Дальше было из-за огня не подняться». Оказалось - к конной скульптуре Вильгельма I. Чуть позже, по мере ожесточенного боя, Знамя перенесли на купол Рейхстага. Те же: Берест, Егоров и Кантария.

Кстати, многие не знают, почему на историческом снимке фотокорреспондента Халдея Знамя Победы без каких-либо надписей. Дело в том, что после того как флаг был снят с Рейхстага, он хранился в политотделе 150-й стрелковой дивизии. Там перед отправкой реликвии в Москву и сделана надпись белой краской.

… Много чего было в нашем разговоре. Впору книгу писать, хотя их уже много. Первая написана по свежим следам сотрудником военной газеты 150-й дивизии «Воин Родины» Василием Субботиным. Субботин рассказал о сотнях офицеров и солдат, принимавших участие в последних, самых трудных боях. О комбате Неустроеве, офицерах Давыдове, Бересте и многих других. Есть там рассказ о том, как линейный связист Алексей Мельников обеспечивал связь штурмующего батальона с командованием. А про связиста Николая Платонова, героя нашего рассказа, – нет. Он был не в обиде. Как сам рассказывал, во время штурма Рейхстага «ребята под пулями, Лёша с катушкой в первом ряду, провод постоянно секли осколки гранат, а я сидел на полковом коммутаторе». Так «сидел», что гимнастерка взмокла от пота! Отделение, взвод, рота, батальон и полк действуют слаженно при устойчивой, оперативной связи. Штурмовые подразделения - это здесь и сию секунду. Сколько раз моментально переключил опросно-вызывной ключ — переключатель, с помощью которого соединяются с линией вызывающего абонента, а также посылается команда вызываемому абоненту рядовой Платонов – не сосчитать. Известно, что бывает в случае сбоя связи. Напряжение в штурмовом бою дикое. Не случайно связистам выделили специальное помещение для отдыха, куда и любили приходить герои-пехотинцы. Отдых бойцов в Германии известен: от горького «за погибших» до гармошки и пляски. За кого завтра первый стакан?

… Эпиграф статьи - от Высоцкого. А вот финал стихотворения менее известного его друга, Игоря Кохановского «Закон диалектики»:

Держава, обессиленная в пытках,

Ещё не знала о потерях сущих,

Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых

Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.

Это уже 1989 год, разложение СССР, но ребята ещё верят в закон диалектики. Они родились и жили с песнями отцов и матерей:

Мы все добудем, поймем и откроем:

Холодный полюс и свод голубой.

Когда страна быть прикажет героем,

У нас героем становится любой.

«Марш весёлых ребят» написан в 1934 году. Его пели будущие Победители, знали и пели мы, многие из которых стали героями песни «Ребята семидесятой широты» (написана в 1968 году). Что случилось с теми, кто по определению должен был стать героем и сегодня?

Захар Прилепин, писатель и воин, опубликовал «Откровения» главы движения «НАШИ» и Росмолодёжи РФ Василия Якеменко. Министр, долго управлявший молодёжной политикой России, красуется в своем «великолепии». Цитаты:

«Меня вообще в этой жизни ничего кроме женщин не интересовало никогда…

И все эти машины, замки и все остальное – это просто, чтобы ей принести и ей было хорошо. И я в этом смысле никогда никакой политикой не занимался. Я занимался ухаживанием за женщинами».

«Начиная движение, я был наивный Люберецкий парень, который ничего в своей жизни кроме наркотиков и бандитов не видел. Ну и красивых женщин, конечно».

«Когда к нам в правительство приходили ученые, я считал их примерно такими же жуликами, каким был я сам». «Если бы я в свое время не осознал, что я абсолютный дегенерат, причем, дегенерат, работающий в правительстве, работающий в Кремле, я бы никогда в жизни не смог понять того немногого, что я на сегодняшний день понял».

… «За что не потянешь, ничего не выходит. Потому что везде – либо Вася, такой как я сидит, который ни черта не соображает, либо который хочет все украсть».

«Для меня никакой России не существует. Существует 140 млн. человек, внутренне чрезвычайно отчаявшихся, одиноких и полностью не представляющих за что им зацепиться в своей обыденной жизни». «Мысль о том, дадут мне или нет сумку с деньгами, мне отравляла существование. Я отложил адское количество денег. Золото. Не бриллианты, золото. Я продаю его время от времени. Отпиливаю кусок и живу. Я построил себе дом, и не один. И я много что понял про природу власти. Если бы у меня не было такого глубокого опыта, мне бы могло казаться, что где-то, в каких-то эшелонах есть какие-то люди, и они совсем другие. Я могу утверждать, что никаких там эшелонов, никаких особенных людей - все абсолютно одинаковые».

Дальше сам Прилепин: «И тут опять: «…глядите, этот ваш Захар был против власти». Да. Я был за СССР, за социализм, за справедливость, за империю, за русский Киев. С 1991 года. Ходил с красным знаменем по стране. Говорил 30 лет одно и то же. А где были вы, бляди безымянные? Хорошо хоть ваш Уася не стесняется. Говорит, где он был. Что думал. Что делал».

Примечательно, что именно Прилепин в 2020 году сделал предисловие к книге А.В.Пыжикова « Коренная Россия. Былины. Заговоры. Обряды». Там об авторе: «Для того чтоб стоять на страже истины, надо обладать свободой неизъяснимой, сочетанием в себе поэтического и воинских начал. …Он расставил для нас знаки и маяки – по этим знакам можно ориентироваться, прокладывая новые пути… Возвращаемся к себе – обретаем вселенную».

…Читая Субботина, фронтовик Платонов иногда приговаривал: «Вася-Вася… опять подзагнул». К примеру, о том же победном штурме: «Руководил этой блестящей операцией доблестный русский богатырь капитан Степан Неустроев». А капитан был небольшого роста и худенький…

Не подзагнул! Читаем «Коренную Россию», где, как написал Прилепин, сочетание поэтического и воинского начал. Картина об излечении богатыря Муромца: «В этом широко известном эпизоде изложены ключевые мировоззренческие смыслы, озвученные двумя каликами перехожими под окном его дома… «Бейся‑ратися со всяким богатырём / И со всею паленицею удалой; / А только не выходи драться / со Святогором богатырём: / Его и земля на себе через силу носит; / Не ходи драться с Самсоном богатырём: / У него на голове семь власов ангельских; / Не бейся с родом Микуловым: / Его любит матушка сыра‑земля: / Не ходи на Вольгу Сеславина: / Он не силою возьмёт, так хитростью‑мудростью». В этих незамысловатых, на первый взгляд, строках раскрыто не что иное, как представление о мире, в основе которого трепетная (вибрационная) природа, образно называемая ветрами. Названы небесные ветра (власа ангельские), олицетворяемые Самсоном, земные – связанные с Микулой и Святогором. Сам Муромец – ветра человеческие, коими не перебить небесные и земные, потому‑то нельзя ему ратиться с Самсоном, Микулой и Святогором. Что касается Вольги, то тот выражает базовые космологические вещи, а значит, к нему также бессмысленно применять силу человеческую. Вот так повествует былина о совокупности небесных, земных и человеческих связей, лежащих в основе мирозданья».

Дул Октябрь ветрами… Большевики сумели активировать человеческую энергию, которая пришла в резонанс с Законами Мироздания и за неполный век сделано такое, чего ни один народ планеты не достиг за всю человеческую историю.

А что сегодня? Резонанс Шумана (базовой электромагнитной частоты Земли) уже зашкаливает. Обычная составляет 7,83 Гц. К 2023 году средний показатель достиг отметки 38 Гц. И продолжает расти. А что в Космосе? Звёзды поменяли положение, наступила Эпоха Водолея, созидательная энергия космоса сконцентрировалась конкретно на территории от Валдая до Алтая. Здесь ядро Расы Творцов, геноцид которой продолжается столетиями. Глобалисткие планы реализуются исключительно энергией и руками «спящих», через морок спящего сознания этих людей. Регрессологи, своими методиками дотягивающиеся до глубинных частот Человека прошлого и будущего, выяснили, что наибольшая часть проснувшихся находится на территории бывшего СССР. 50% всех светлых душ Земли именно на этой территории. И не надо удивляться, почему во многих странах (там уже безнадёга) запрещают русский язык и клеймят всё, связанное с Россией. Попытки генетически разбавить тех, кого испоКОН веков считают детьми и внуками Бога, - тоже война. На полное истребление.

- Вот тут, где мы сидим, я провёл много времени с Победителем, - в сердцах мой друг ударил кулаком по столу. Когда выпьем «красненького», откровенничал:

- Слушай, об этом в книгах никогда не напишут…

Много чего знает мой друг из первых уст. Но никак не может понять, как он «забыл», что его тесть, в дому которого живёт, служил именно в 150-й. Не раз видел наградные документы, благодарности от Верховного и… забыл?

У меня, пусть даже из «вторых рук», буквально в сердце отложился рассказ о том, каково было связисту Платонову на коммутаторе. Там, в рейхстаге, гибнут перед очевидной Победой не просто солдаты, а близкие друзья, не просто НАШИ, а СВОИ, родные. Это уже не «вычитанное», не из рассказов, а лично от меня, чеченца. Сохранившиеся в чистоте, немногочисленные братья-Русы приняли меня в свой узкий круг после моей первой книги «Я Русский чеченского происхождения». Горжусь! Горжусь и Захаром Прилепиным, очно с которым не знаком. Воинское подразделение, созданное при участии Захара, носит имя «Родня». Родней он называет не только все народы СССР, но и тех, кто на нашей планете сохранил Душу и Воинский Дух. Это очень непросто!

Полагаю, что мой друг, вывесивший Знамя Победы на дом, в котором живёт он и жил Победитель, расстроился зря. «Амнезия» у него чисто искусственная. Это военный приём противника в современной, самой страшной по степени подлости войне. Радиочастоты наукой изучены, а вот более тонкие, иные поля пока нет. А воздействие идёт… Да и видно многое невооружённым взглядом. Уже 20 лет Мавзолей Ленина, на трибуне которого стоял Сталин с советскими маршалами и наркомами, задрапировывают голубым. Постепенно забывается, что именно к подножию Мавзолея, живыми Победителями были брошены знамёна фашистских дивизий.

«Голубым пламенем» горим все мы, живущие в Доме Победителей. Возможно, на 80 лет Победы нашу Память опять накроют голубой фанерой. В этом случае не удивлюсь, если по Красной площади 9 мая пройдут бравые американские солдаты, а то и ещё хлеще – обстрелянные воины Израиля, которого до Победы вообще не было…

Неужели и тогда количество погибших не отзовется качеством живых?

Эдуард Наипов,

Кострома