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Сколько осталось россиян? Зачем Трампу Украина? Как побороть апатию? Олег Комолов. Вопросы и ответы

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Отвечаем на вопросы зрителей.
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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Экономический рост России в 2024 году:
   – Официальная статистика показывает рост ВВП на 4%, что связано с увеличением промышленного производства, особенно в военно-промышленном комплексе (ВПК).
   – Рост в отраслях, связанных с ВПК, таких как производство металлических изделий, транспортного оборудования, компьютеров и лекарств.
   – Государственные заказы и дешёвые кредиты стимулируют рост, но это не приводит к улучшению уровня жизни населения.

2. Кредитование предприятий ВПК:
   – Предприятия ВПК получают льготные кредиты под низкие процентные ставки (от 5% годовых), что создаёт дисбаланс в экономике.
   – Это приводит к субсидированию одних отраслей за счёт других, что усиливает неравенство.

3. Рынок недвижимости:
   – После отмены льготной ипотеки строительный сектор сократился на 20%.
   – Высокая монополизация рынка недвижимости препятствует снижению цен, несмотря на падение спроса.

4. Монополизация экономики:
   – Российская экономика сильно монополизирована, особенно в таких секторах, как ритейл, банковская сфера, нефтегазовая и металлургическая промышленность.
   – Монополизация приводит к росту цен, снижению качества продукции и усилению политического влияния крупного бизнеса.

5. Инфляция:
   – Инфляция в России достигла 10,14%, что является галопирующей инфляцией.
   – Основные причины инфляции: монетарные (эмиссия денег) и немонетарные (курс доллара, монополизация, дефицит ресурсов).

6. Демографическая политика:
   – Демографическая политика России провалилась, коэффициент рождасти не достиг целевого уровня.
   – Смертность мужчин среднего и старшего возраста значительно выросла, что усугубляет демографический кризис.

7. Международная политика:
   – Дональд Трамп активно вмешивается в украинские дела, стремясь получить доступ к редкоземельным металлам, которые важны для производства микрочипов.
   – США используют Украину как инструмент для ослабления России и Китая в глобальной конкуренции.

8. Цифровой рубль:
   – Введение цифрового рубля может усилить контроль государства над финансами, но также создаёт угрозы для финансовой конфиденциальности граждан.
   – Цифровая валюта может быть использована для ограничения расходов граждан и замораживания средств неугодных лиц.

9. Социализм и революция:
   – Современные технологии и автоматизация создают предпосылки для перехода к социализму, но капитализм использует их для усиления эксплуатации.
   – Социалистическая революция необходима для преодоления противоречий между старыми производственными отношениями и новыми производительными силами.

10. Политическая активность:
    – В условиях репрессий и ограничений на публичную политику важно искать новые методы борьбы за умы людей.
    – Объединение единомышленников и поддержка прогрессивных идей через просвещение и политическую практику.

Вывод:

Лекция поднимает ключевые вопросы социально-экономического развития России, включая рост ВВП, монополизацию экономики, инфляцию, демографический кризис и международную политику. Основной акцент сделан на том, что текущая экономическая политика государства, основанная на военных расходах и поддержке крупного бизнеса, не приводит к улучшению уровня жизни населения. В то же время, автор подчёркивает необходимость перехода к социалистической модели, которая сможет использовать современные технологии для сокращения рабочего дня, повышения уровня жизни и освобождения человека от рутинного труда. Однако для этого необходима сознательная борьба за изменение существующей системы, так как само по себе человечество к социализму не придёт.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zoMKYNib94A
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