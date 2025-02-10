Трамп подтвердил, что уже переговорил с Путиным по телефону, но предпочел не раскрывать детали разговора. Очевидно, что пока объявлять не о чем, поэтому контакты идут без излишней шумихи. Как только (если) о чем то договорятся, можно ожидать контактов по линии ЦРУ/СВР и Госдеп/МИД РФ связанных с подготовкой возможной встречи Путина и Трампа в нейтральной стране (не в Европе)..



Стоит также отметить, что сегодня МИД РФ еще раз сообщил, что РФ будет контактировать только с легитимными властями Украины, к коим Зеленский сейчас уже не относится. Сам Зеленский проводить выборы отказывается, потому что для него это конец. Этот вопрос предстоит решать (или не решать) американцам.

В любом случае, война, так или иначе будет продолжаться даже во время переговоров, ибо Россия уже не раз давала понять, что нового Минска, во время которого война продолжалась, не будет. Боевые действия остановятся только после заключения дипломатических договоренностей. Не ранее. Сама же война с обеих сторон частично оплачена до 2027 года, если рассматривать многолетние заказы на производство техники и боеприпасов в интересах войны на Украине в США, Европе и России. Тем не менее, в последний месяц дискуссия о возможности окончания войны весной-летом-осенью 2025 года заметно оживилась, хотя на деле еще никаких договоренностей между США и РФ на текущий момент нет, о чем уже не раз заявляли Белый Дом и Кремль..

PS. На фото, уничтоженный на днях газовый объект на Украине, который принадлежал компании Бурисма и был связан с Хантером Байденом.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным, не раскрыв деталей.

2. МИД РФ заявил о готовности контактировать только с легитимными властями Украины, исключая Зеленского.

3. Война продолжится даже во время переговоров, так как Россия не планирует повторения "минского сценария".

4. Боевые действия остановятся только после достижения дипломатических договоренностей.

5. Война частично финансово обеспечена до 2027 года через заказы на военную технику и боеприпасы в США, Европе и России.

6. В последний месяц появились дискуссии о возможном окончании войны весной-летом-осенью 2025 года.

Вывод:

Несмотря на появившиеся признаки дипломатической активности между Россией и США, реальных договоренностей по войне на Украине пока нет. Конфликт продолжится, причем обе стороны технически готовы к его prolongation вплоть до 2027 года. Переговоры идут сдержанно, без излишней публичности, с сохранением военной напряженности.