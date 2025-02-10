Маск призвал закрыть “Радио Свобода” и “Голос Америки”
Илон Маск призвал закрыть в Европе известные ЦРУшные помойки – "Радио Свобода" и "Голос Америки".
Да, закройте их. Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии). Никто их больше не слушает. Это просто сумасшедшие радикальные левые, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов в год из налогов американцев.
Данные помойки работают против нашей (и не только нашей) страны уже почти 80 лет.
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Какой беззубый этот Колонель.Ни разу своими словами не пояснил ,не дал оценку..Всегда что-то нейтральное,нейтральное приносит ,как Славарий наш милый ,милый просто..
п.с. А что сильно они теперь мешают ,гораздо хуже действуют наши шоу на Первом ,НТВ ,ВГТРК-сделали спектакли из СВО и перевели все стрелки на хохлов ,что вовсе не так..А Эхо Мацы ,а Медуза ..Смешно -теперь можно и поругать Свободу -пусть бы блеяли ,тоже нужны ,чтобы наши коты не жирели..
У них есть УСАЙД ,назовут иначе теперь..А что у нас?? Тоже кое=что есть..И это Система Щедровицкого Г.,зарожденная еще в конце 50гг и продолженная сегодня его сыном Петром Щ..Кириенко,Павловский -все политтехнологи ВВП были учениками этой школы.Это типа коуч центры социального программирования человека на определенную задачу ,некоторые называют это сектой -там сектанское обучение,т.е. тоталитарное.Всех можно запрограммировать считают они -отсюда ШКОЛА Лидеров, Губернаторов-которую контролирует КИРИЕНКО…Очень интересная тема -найдите в интернете -многое становится понятным ,если увидите кто в ней обучался,их ФИО.Институты и не нужны ,только Лагеря для обучения..
С такими программами работают и в США и они приезжали сюда ,собирали стадионы ,типа “Вы лучшие ,Вы сможете ,Делайте ,как мы”Вот так рождают Балинских,КИМ с Вальберрисами ,чтобы спрятать настоящие морды..Поинтересуйтесь,не ленитесь..