Администрация Белого дома не желает отказываться от агрессивных действий в киберпространстве, в том числе против своих граждан, союзников и партнеров.



Киберкомандование США и Агентство перспективных исследовательских проектов МО США (DARPA) осуществляют деструктивную деятельностьв зарубежном информационно-коммуникационном пространстве (ИКП). Данные организации заключили соглашение по ускорению процесса исследований и внедрения передовых технологий ведения кибервойны.

Согласно достигнутым договоренностям Пентагон, вероятно, прибегнет к активизации наступательных операций в международном ИКП с целью выведения из строя критически важных объектов инфраструктуры, а также добычи чувствительной информации и кражи персональных данных пользователей.

Вместе с тем американские спецслужбы осуществляют целенаправленную слежку за деятельностью американцев в сети Интернет. Агентство национальной безопасности США закупает «определенные формы данных» у дата-брокеров с хронологией действий граждан США. Подобная деятельность противоречит законам об обеспечении защиты прав потребителей и частной жизни. По мнению члена комитета Сената по вопросам разведки Р.Уайдена, АНБ нарушает предписание Федеральной торговой комиссии США, согласно которому брокерам запрещается передавать информацию о пользователях без их согласия.

Кроме того, Сенат США принял Закон о надзоре за внешней разведкой (FISA), по которому будет осуществляться несанкционированное наблюдение за американцами и туристами из других государств. Пользователи социальных сетей осудили подобное решение властей, так как под предлогом борьбы с терроризмом спецслужбы смогут беспрепятственно вмешиваться в частную жизнь.

Одновременно эксперт американского издания «Тек ют» Дж.Миллер полагает, что Белый дом намерен расширять практику операций в киберпространтстве. Обозреватель указывает на тот факт, что Вашингтон планирует существенно нарастить количество специалистов в сфере компьютерных наук, а именно набрать дополнительно около 20 тыс. человек.

В рамках данной инициативы помощник национального кибердиректора по вопросам персонала С. Мо сообщил об увеличении инвестиций государства в подготовку кадров, в том числе на разных языках и фокусировке на реальных навыках потенциальных сотрудников. По мнению эксперта, указанные обстоятельства могут свидетельствовать об усиленной подготовке Вашингтона к проведению киберопераций не только против врагов, но и против его союзников.

Большим заблужением является думать, что разгром Трампом ифраструктуры глобалистов, прекратит подобную деятельность спецслужб, направленную в том числе и против нас.

Наоборот, можно ожидать интенсификации работы технической разведки, в том числе и наступательной, в условиях увеличения финансирования Пентагона и спецслужб.

Изменяться некоторые методы и формы слежки и контроля, но сами по себе они не исчезнут. Просто снизится фактор политической привязки спецслужб к определенным группам истеблишмента.

Относительно же прямых кибератак, то я бы ожидал их интенсификации как в отношении РФ, так и в отношении Китая, Ирана, Кубы и Венесуэлы..



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Киберкомандование США и DARPA усиливают сотрудничество в области кибервойны, планируя наступательные операции в международном информационном пространстве.

2. АНБ США закупает персональные данные граждан у дата-брокеров, нарушая законы о защите прав потребителей и частной жизни.

3. Сенат США принял Закон о надзоре за внешней разведкой (FISA), который разрешает несанкционированное наблюдение за американцами и иностранными туристами.

4. Белый дом планирует расширить штат специалистов в сфере компьютерных наук (порядка 20 тыс. человек) и увеличить инвестиции в подготовку кадров.

5. Ожидается интенсификация кибератак против России, Китая, Ирана, Кубы и Венесуэлы.

Вывод:

Администрация США продолжает агрессивную политику в киберпространстве, расширяя возможности для слежки, сбора персональных данных и проведения кибероперций как против оппонентов, так и потенциально против союзников. Несмотря на смену политических лидеров, курс на усиление технической разведки и кибервмешательства остается неизменным.

Дополнительный вывод:

Сокращение USAID и одновременное усиление киберпотенциала демонстрирует стратегический сдвиг во внешней политике США. Администрация Трампа не отказывается от глобального влияния, а оптимизирует инструменты воздействия, заменяя устаревшие методы на более современные и эффективные киберинструменты.

Киберпространство становится новым полем геополитической конкуренции, где можно достигать внешнеполитических целей с меньшими прямыми затратами и рисками. Сокращение традиционных программ международного влияния компенсируется созданием высокотехнологичных механизмов информационного и технологического давления на оппонентов.

Этот подход отражает эволюцию методов проецирования государственной мощи в условиях цифровой трансформации международных отношений, где информационные технологии становятся критическим ресурсом внешней политики.