В передаче:- От нейрона к нейрокомпьютеру- Проект «Буран» и язык «Дракон»- «Графит Флокс» для Южно-Корейских ракет- Кибердед о «Минприбор Сименс»- Советские процессоры- Эволюция языков от «Ада» до «Pascal»- Язык «Оберон» для военных нужд- Идеальный язык для человека

Ведущий эфира – Игорь Печёнкин.

Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Клуб Кибердеда

https://t.me/deedcoin_club

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. История программирования и нейронных сетей:

– Андрей Масалович (КиберДед) рассказывает о своём опыте работы с нейронными сетями, начиная с 1992 года.

– В то время уже существовали алгоритмы нейронных сетей, но не было специализированных вычислителей для их реализации.

– Разработчики создавали собственные графические ускорители для ускорения вычислений.

2. Язык программирования ДРАКОН:

– ДРАКОН — визуальный язык программирования, разработанный для проекта "Буран".

– Цель языка — упростить создание сложных программ для управления космическими аппаратами, где необходимо учитывать тысячи возможных ситуаций.

– ДРАКОН был создан на основе трёх разных языков, разработанных различными институтами, и стал попыткой объединить их лучшие черты.

3. Проблемы управления большими проектами:

– С увеличением сложности проектов (например, космических программ) стало сложно управлять всеми аспектами разработки.

– ДРАКОН был призван облегчить работу инженеров, позволяя им визуализировать алгоритмы и передавать знания другим специалистам.

4. Эволюция языков программирования:

– История языков программирования началась с машинных кодов, затем появились ассемблеры, языки высокого уровня (Фортран, Кобол, Алгол, Паскаль).

– Никлаус Вирт, создатель Паскаля, внёс значительный вклад в развитие структурного программирования.

– Современные языки программирования, такие как Python, продолжают эволюцию, но основываются на принципах, заложенных в более ранних языках.

5. Параллельные вычисления и многопроцессорные системы:

– С развитием многопроцессорных систем возникла необходимость в языках, которые могли бы эффективно управлять параллельными вычислениями.

– Язык Оберон, разработанный Виртом, включал в себя управление процессами и сборку мусора, что стало важным шагом в развитии операционных систем.

6. Искусственный интеллект и будущее программирования:

– Современный искусственный интеллект — это не интеллект в классическом понимании, а новый уровень программирования, где система интерпретирует запросы пользователя и преобразует их в команды.

– Важной задачей является создание языков, которые могли бы объяснять, как ИИ принимает решения, чтобы сделать его более прозрачным и понятным для пользователей.

7. Российский вклад в разработку языков программирования:

– Несмотря на то, что мировые языки программирования развивались в основном за рубежом, в России также были созданы уникальные разработки, такие как ДРАКОН и Графит, которые использовались в космической отрасли и даже экспортировались за границу.

Выводы:

Беседа с Андреем Масаловичем (КиберДедом) охватывает широкий спектр тем, связанных с историей программирования, развитием языков программирования и их применением в сложных проектах, таких как космические программы. Основной акцент сделан на важности визуализации и упрощения процесса программирования для управления сложными системами.

Ключевые моменты:

- Визуальные языки программирования, такие как ДРАКОН, играют важную роль в управлении сложными проектами, где необходимо учитывать множество переменных и ситуаций.

- Эволюция языков программирования от машинных кодов до современных высокоуровневых языков и искусственного интеллекта показывает, как технологии адаптируются к потребностям человека.

- Российские разработки, такие как ДРАКОН и Графит, демонстрируют, что в России также были созданы уникальные решения, которые применялись в космической отрасли и других высокотехнологичных областях.

В будущем, с развитием искусственного интеллекта и новых технологий, возможно, появятся ещё более продвинутые языки программирования, которые смогут ещё больше упростить взаимодействие человека с машиной.