Дружелюбный Алгоритмический язык, или История программирования | КиберДед Андрей Масалович
В передаче:
- От нейрона к нейрокомпьютеру
- Проект «Буран» и язык «Дракон»
- «Графит Флокс» для Южно-Корейских ракет
- Кибердед о «Минприбор Сименс»
- Советские процессоры
- Эволюция языков от «Ада» до «Pascal»
- Язык «Оберон» для военных нужд
- Идеальный язык для человека
Ведущий эфира – Игорь Печёнкин.
Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. История программирования и нейронных сетей:
– Андрей Масалович (КиберДед) рассказывает о своём опыте работы с нейронными сетями, начиная с 1992 года.
– В то время уже существовали алгоритмы нейронных сетей, но не было специализированных вычислителей для их реализации.
– Разработчики создавали собственные графические ускорители для ускорения вычислений.
2. Язык программирования ДРАКОН:
– ДРАКОН — визуальный язык программирования, разработанный для проекта "Буран".
– Цель языка — упростить создание сложных программ для управления космическими аппаратами, где необходимо учитывать тысячи возможных ситуаций.
– ДРАКОН был создан на основе трёх разных языков, разработанных различными институтами, и стал попыткой объединить их лучшие черты.
3. Проблемы управления большими проектами:
– С увеличением сложности проектов (например, космических программ) стало сложно управлять всеми аспектами разработки.
– ДРАКОН был призван облегчить работу инженеров, позволяя им визуализировать алгоритмы и передавать знания другим специалистам.
4. Эволюция языков программирования:
– История языков программирования началась с машинных кодов, затем появились ассемблеры, языки высокого уровня (Фортран, Кобол, Алгол, Паскаль).
– Никлаус Вирт, создатель Паскаля, внёс значительный вклад в развитие структурного программирования.
– Современные языки программирования, такие как Python, продолжают эволюцию, но основываются на принципах, заложенных в более ранних языках.
5. Параллельные вычисления и многопроцессорные системы:
– С развитием многопроцессорных систем возникла необходимость в языках, которые могли бы эффективно управлять параллельными вычислениями.
– Язык Оберон, разработанный Виртом, включал в себя управление процессами и сборку мусора, что стало важным шагом в развитии операционных систем.
6. Искусственный интеллект и будущее программирования:
– Современный искусственный интеллект — это не интеллект в классическом понимании, а новый уровень программирования, где система интерпретирует запросы пользователя и преобразует их в команды.
– Важной задачей является создание языков, которые могли бы объяснять, как ИИ принимает решения, чтобы сделать его более прозрачным и понятным для пользователей.
7. Российский вклад в разработку языков программирования:
– Несмотря на то, что мировые языки программирования развивались в основном за рубежом, в России также были созданы уникальные разработки, такие как ДРАКОН и Графит, которые использовались в космической отрасли и даже экспортировались за границу.
Выводы:
Беседа с Андреем Масаловичем (КиберДедом) охватывает широкий спектр тем, связанных с историей программирования, развитием языков программирования и их применением в сложных проектах, таких как космические программы. Основной акцент сделан на важности визуализации и упрощения процесса программирования для управления сложными системами.
Ключевые моменты:
- Визуальные языки программирования, такие как ДРАКОН, играют важную роль в управлении сложными проектами, где необходимо учитывать множество переменных и ситуаций.
- Эволюция языков программирования от машинных кодов до современных высокоуровневых языков и искусственного интеллекта показывает, как технологии адаптируются к потребностям человека.
- Российские разработки, такие как ДРАКОН и Графит, демонстрируют, что в России также были созданы уникальные решения, которые применялись в космической отрасли и других высокотехнологичных областях.
В будущем, с развитием искусственного интеллекта и новых технологий, возможно, появятся ещё более продвинутые языки программирования, которые смогут ещё больше упростить взаимодействие человека с машиной.