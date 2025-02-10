Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Борис Пастернак

47 0

Один из самых значительных и известных русских поэтов 20 века – Борис Пастернак. Он написал около 500 стихотворений, но, кроме этого, и роман "Доктор Живаго", принесший ему скандальную славу.
Вместе с Андреем Десницким, доктором филологических наук, профессором РАН, сотрудником Института востоковедения РАН, мы узнаем о непростой судьбе Бориса Леонидовича, его религиозной стороне и любви, а также, конечно, обсудим скандальное произведение через "Стихотворения Юрия Живаго".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b6nmEK4WfoI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Поэзия. Борис Пастернак. 1890-1960 (1980)
Борис Пастернак. Преображение Господне / Библейский сюжет / Телеканал Культура
Стихи Иосифа Джугашвили (Сталина) переводили Арсений Тарковский и Борис Пастернак (ими восхищался классик грузинской литературы Илья Чавчавадзе)
Борис Пастернак. К 100-летию со дня рождения (1990)
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 11. Разное

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: