Один из самых значительных и известных русских поэтов 20 века – Борис Пастернак. Он написал около 500 стихотворений, но, кроме этого, и роман "Доктор Живаго", принесший ему скандальную славу.

Вместе с Андреем Десницким, доктором филологических наук, профессором РАН, сотрудником Института востоковедения РАН, мы узнаем о непростой судьбе Бориса Леонидовича, его религиозной стороне и любви, а также, конечно, обсудим скандальное произведение через "Стихотворения Юрия Живаго".