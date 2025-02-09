Недопёсок. Радиоспектакль. Часть 1

Автор: #Коваль Юрий

По одноименной повести.

Состоит из 6-ти частей.

Режиссер #Литвинов Николай.

Автор музыки #Соснин Степан.

Песня на стихи Коваля Юрия.

Камерный ансамбль под управлением Корнеева Александра.

Вступительную песню "На полюс!" исполняет #Трошин Владимир

В ролях: Ведущие – #Коваль Юрий, #Литвинов Николай; Некрасов, директор зверофермы – #Невинный Вячеслав; Прасковьюшка – #Пельтцер Татьяна; Филин – #Михайлов Александр; Ноздрачев, охотник – #Толмазов Борис

Со зверофермы убежал молодой песец (недопёсок) по кличке Наполеон III. Директор в панике, ведь этого зверька с очень красивым мехом растили для выведения новой породы. У Наполеона III была цель – добраться до Северного полюса. А пока он очутился в соседней деревне Ковылкино. Что только не пережил недопёсок на своем пути…

Главная редакция радиовещания для детей, 1982 г.

Недопесок:

Часть 1 – https://www.youtube.com/watch?v=cD4lqTK8f2k

Часть 2 – https://www.youtube.com/watch?v=SCK4RnksKmU

Часть 3 – https://www.youtube.com/watch?v=lMr2Bkg0jtc

Часть 4 – https://www.youtube.com/watch?v=DtRJbEbTZi0

Часть 5 – https://www.youtube.com/watch?v=MnEVWDccPAM

Часть 6 – https://www.youtube.com/watch?v=WxHRvCBTdwc