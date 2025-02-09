Юрий Коваль. Недопесок. Радиоспектакль. Часть 1
Недопёсок. Радиоспектакль. Часть 1
Автор: #Коваль Юрий
По одноименной повести.
Состоит из 6-ти частей.
Режиссер #Литвинов Николай.
Автор музыки #Соснин Степан.
Песня на стихи Коваля Юрия.
Камерный ансамбль под управлением Корнеева Александра.
Вступительную песню "На полюс!" исполняет #Трошин Владимир
В ролях: Ведущие – #Коваль Юрий, #Литвинов Николай; Некрасов, директор зверофермы – #Невинный Вячеслав; Прасковьюшка – #Пельтцер Татьяна; Филин – #Михайлов Александр; Ноздрачев, охотник – #Толмазов Борис
Со зверофермы убежал молодой песец (недопёсок) по кличке Наполеон III. Директор в панике, ведь этого зверька с очень красивым мехом растили для выведения новой породы. У Наполеона III была цель – добраться до Северного полюса. А пока он очутился в соседней деревне Ковылкино. Что только не пережил недопёсок на своем пути…
Главная редакция радиовещания для детей, 1982 г.
Недопесок:
Часть 1 – https://www.youtube.com/watch?v=cD4lqTK8f2k
Часть 2 – https://www.youtube.com/watch?v=SCK4RnksKmU
Часть 3 – https://www.youtube.com/watch?v=lMr2Bkg0jtc
Часть 4 – https://www.youtube.com/watch?v=DtRJbEbTZi0
Часть 5 – https://www.youtube.com/watch?v=MnEVWDccPAM
Часть 6 – https://www.youtube.com/watch?v=WxHRvCBTdwc