Главная » Аудио, Видео, История, Литература, Родителям и детям

Юрий Коваль. Недопесок. Радиоспектакль. Часть 1

19 0

Недопёсок. Радиоспектакль. Часть 1

Автор: #Коваль Юрий

По одноименной повести.
Состоит из 6-ти частей.
Режиссер #Литвинов Николай.
Автор музыки #Соснин Степан.
Песня на стихи Коваля Юрия.
Камерный ансамбль под управлением Корнеева Александра.
Вступительную песню "На полюс!" исполняет #Трошин Владимир

В ролях: Ведущие – #Коваль Юрий, #Литвинов Николай; Некрасов, директор зверофермы – #Невинный Вячеслав; Прасковьюшка – #Пельтцер Татьяна; Филин – #Михайлов Александр; Ноздрачев, охотник – #Толмазов Борис

Со зверофермы убежал молодой песец (недопёсок) по кличке Наполеон III. Директор в панике, ведь этого зверька с очень красивым мехом растили для выведения новой породы. У Наполеона III была цель – добраться до Северного полюса. А пока он очутился в соседней деревне Ковылкино. Что только не пережил недопёсок на своем пути…

Главная редакция радиовещания для детей, 1982 г.

Недопесок:

Часть 1 – https://www.youtube.com/watch?v=cD4lqTK8f2k

Часть 2 – https://www.youtube.com/watch?v=SCK4RnksKmU

Часть 3 – https://www.youtube.com/watch?v=lMr2Bkg0jtc

Часть 4 – https://www.youtube.com/watch?v=DtRJbEbTZi0

Часть 5 – https://www.youtube.com/watch?v=MnEVWDccPAM

Часть 6 – https://www.youtube.com/watch?v=WxHRvCBTdwc

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cD4lqTK8f2k
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Юрий Коваль. Рассказы из сборника "Журавли". Читает автор (1983)
Юрий Коваль. Чистый Дор. Радиоспектакль. Часть 1. "Лесовик"
Юрий Коваль. Недопесок. Радиоспектакль. Часть 1
Юрий Коваль. Картофельная собака. Рассказ. Читает Н. Литвинов
Сводки от ополчения Новороссии 31 июля 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: