Профессор Факультета Татьяна Черниговская приняла участие в двухдневной встрече Далай-ламы XIV с ведущими российскими нейроучеными в Дели.

«Настало время, чтобы изменить сознание с помощью повышения уровня образования, уровня осознанности, – отметил Далай-лама. – Важно донести до людей, что идея деления мира на "своих" и "чужих" устарела. Нам нужно отказаться от такого разделения, потому что это источник насилия. Все мы часть человечества, и моя задача заключается в том, чтобы продвигать идею единства всего населения планеты».

Вместе с экспертами духовный лидер обсудил результаты последних исследований российских ученых, которые касаются сознания, эмоций, личности, медитаций и много другого. Профессор СПбГУ Татьяна Черниговская выступила с докладом «Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание». Она отметила, что сегодня особого внимания нейроученых заслуживают музыка и язык, в частности поэтическое слово, и новая наука биолингвистика как раз пытается найти универсальные черты эволюции биологических систем и языка.

«Если мы уберем всех людей с планеты, будет ли музыка, математика? Я не спрашиваю о бумаге и других носителях, где все фиксируется, – рассказала Татьяна Черниговская. – Вопрос: будет ли музыка и математика, если не будет людей, которые слушают и думают? Мой ответ – нет. Музыка Моцарта без слушателя станет просто колебанием воздуха».

Далай-лама отметил, что в своем докладе профессор СПбГУ объяснила принцип взаимозависимости всех вещей. «Вы рассказывали о взаимозависимости объекта и субъекта, однако такова не только суть их отношений, но и природа всех явлений в мире», – сказал он, добавив, что об этом же говорится в одном из самых известных буддийских текстов – «Сутре сердца».

Встреча Далай-ламы с российскими исследователями «Природа сознания» проходила в рамках международной конференции «Фундаментальные знания: диалог между российскими и буддийскими учеными». В дискуссии приняли участие члены-корреспонденты РАН и РАМН, эксперты в области нейронаук, молодые исследователи, а также буддийские геше (ученые) и молодые монахи, которые недавно прошли обучение естественным наукам.

Фрагмент видео: Далай-лама и российские ученые. Диалоги о природе сознания.

Сессия 2

Полную версию встречи Далай-ламы с ведущими российскими нейроучеными в Дели смотрите здесь: / dalailamaru

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Квантовый мир и наблюдатель: Квантовый мир не отделен от нас, он внутри нас. Наблюдатель играет ключевую роль в квантовой физике, так как данные зависят от того, кто их наблюдает и анализирует. Это ставит под сомнение классическое представление о нейтральности данных.

2. Сознание и ум: Вопрос о различии между сознанием и умом остается открытым. Наука пока не может дать четкого ответа, и это может быть связано с лингвистическими сложностями.

3. Роль наблюдателя в науке: Классическая наука рассматривает ученого как стороннего наблюдателя, но в квантовой физике наблюдатель становится участником процесса. Это меняет парадигму научного познания.

4. Психофизический параллелизм: Эйнштейн и другие ученые рассматривали связь между физическим и психическим, утверждая, что тело и душа — это два способа восприятия одного и того же.

5. Мозг и сознание: Мозг — это не просто компьютер, он функционирует на квантовом уровне. Сознание нельзя объяснить с помощью алгоритмов, как в машине Тьюринга.

6. Язык и мышление: Язык — это не только инструмент коммуникации, но и инструмент мышления. Он формирует наше восприятие мира и нашу ментальность.

7. Время и восприятие: Время — это не линейный процесс, оно может изменяться в зависимости от состояния сознания. Языки по-разному структурируют время, что влияет на наше восприятие реальности.

8. Эволюция и сознание: Эволюция — это не просто естественный отбор, а процесс создания себя как личности. Поэзия и язык играют ключевую роль в ускорении сознания и познания.

9. Русские мыслители и их вклад: В лекции упоминаются русские философы и ученые, такие как Мамардашвили, Бердяев, Сеченов, Павлов, которые внесли значительный вклад в понимание сознания, языка и науки.

10. Искусственный интеллект и сознание: Вопрос о том, можно ли передать опыт первого лица (сознание) искусственному интеллекту, остается открытым. Нет материальной базы для передачи такого опыта.

Вывод:

Лекция поднимает глубокие вопросы о природе сознания, роли наблюдателя в науке, связи между языком и мышлением, а также о времени и эволюции. Она подчеркивает, что наука и философия тесно связаны, и что многие вопросы, такие как природа сознания и времени, остаются открытыми. Русские мыслители и ученые внесли значительный вклад в эти области, предлагая уникальные взгляды на проблемы, которые до сих пор актуальны. Лекция также ставит под сомнение классические представления о науке и предлагает новые подходы, основанные на квантовой физике и нейронауке.