Версия о Ноевом Ковчеге в России неожиданно подтвердилась Лызловым. Причём слова его подтверждает старинная карта. Прямо в первой же главе (5 строка) «Скифийской истории» читаю о СТРАНЕ СКИФОВ. «С другую же страну, от полудня и востока, разделяет их ГОРА ВЕЛИКАЯ, БЫКОВА реченная, по латине – Моне Таурус, на ней же первое стал ковчег Ноев по потопе». Из фразы следует, что на горе Бык была первая остановка Ноева Ковчега, значит, была и вторая остановка (см. ниже). Всех уверили, что это еврейская история, если упомянут Ной.

Было предположено, что библия и история Ноя это история происхождения огромного ЕВРОПЕЙСКОГО народа и русского народа, а не евреев. «Евр» на эллинском значит «Восток». Они восточники, так как приплыли с востока-восхода солнца. Имена их должны быть русскими., так как они поселились на единственной незатопленной Земле (Мать Сыра Земля) на Русской равнине и жили там (п.127). Предположительные их имена: Ной-Новый, Сим-Зима, Афет-Свет-ПетРа, Хам-Тьма. Наверное, и первая ветхозаветная Троица сначала и представляла их жён-родоначальниц человечества. Обратите внимание на иконах над первым Ангелом нарисован Дом-Башня (Сима), над вторым Древо Рода от матери Афета (только древо рода Афета выросло и распространилось в мире и «вселилось в шатры Сима», древо Сима и Хама были «срублены»), над третьим Ангелом Каменная Гора с тёмной пещерой-это мать Хама. Два последних Ангела преклонили головы перед первой матерью Сима- она ЦарьМать. Причём Афетский Ангел двумя перстами указывает на то, что лежит в Чаше. Там лежит голова прапредка. Симу, как старшему, досталась Русская равнина, Афету Север, Тихоокеанское побережье и Запад, Хаму- Юг. До прибытия Сима на Русскую равнину, там, по версии автора, уже жил народ РусАлии-русы. Отсюда пошли все европейские народы.

Туррус

Вот эта гора на карте Келлера 1298-1590 г. (жёлтый квадрат) Она так и названа «Turrus lapidea mons» (Туррус лапидеа монс). Если в названии слово «рус», то попробуем прочитать её название по-русски, получится «Тур рус лапы Деа (Духа)». Находится в области « Белор» и это самая высокая гора, которая сейчас называется Белуха на Алтае. Название указывает на верховное божество здешних народов (скифов)- БЫКА.

«ТУР (или первобытный БЫК, или европейский дикий бык) — вымершее парнокопытное млекопитающее». «Тур принадлежит к числу животных, излюбленных СЛАВЯНСКИМ фольклором. Несмотря на то, что животное это давно вымерло, имя его встречается до сих пор в пословицах, песнях, былинах и обрядах на территории Украины, России, Белоруссии, Польше, Чехии и Словакии. Пословицы о турах записаны на Подолье, Киевщине и Галичине, то есть в местах былого распространения тура». «Буй Тур Всеволод».

Итак. Гора Белуха это Быкова гора. На ней остановился ковчег. И там обязательно должен быть какой-то памятный знак из камней или сооружение, или какой-то необычный топоним (кол), если здесь действительно останавливался ковчег.

«По легенде, на горе Белуха существует подземное строение. В 1987 году группа альпинистов обнаружила вход в него на одной из отдалённых вершин. Вход был почти полностью скрыт под снегом и льдом, но странная игра света на его поверхности указывала на тайный проход. Внутри альпинисты оказались в холодном, тёмном зале, стены которого были украшены древними символами. В одном из углов они нашли несколько старинных рукописей, покрытых пылью и налётом времени» (легенда из интернета).

«Также по дороге к леднику на горе Белуха встречается рукотворное сооружение из плоских камней» (Ущелье Ярлу). В старинных русских апокрифах Белуха зовется Мировой горой и Адамантином. Адамант — старинное название алмаза». Но это ещё и имя первого человека Адама Анта. Её называют Пуп Земли. «Жилище трёх богов». «Подвержено воздействию необычной энергии, заложенной внутри горы» (интернет).

Тагурус

На карте справа (жёлтый квадрат) видна ещё одна гора поменьше в Забайкальском крае. Она названа гора Tagurus mons (Тагурус монс). Как видно, она тоже «русская», но смысл её при чтении на русском не проявляется. «Тагу» вероятно древнее слово, смысл которого забыт, но остался в городе Тагил, районе в Москве Таганка, городе Таганрог. В Таганроге утверждают, что «таг», это какое-то животное. «Таг - бог-пророк этрусской мифологии. По преданию, Таг появился из земли во время пахоты в виде младенца с седыми волосами. Он пропел священное учение окружившим его ЛукуМонам. Событие относят к XII веку до н.э.» «ТАГ (Тагет), в этрусской мифологии дитя, чудесным образом найденное в земле близ города Тарквиний, обучившее этрусков предсказывать будущее. У латинян Таг считался «подземным» Геркулесом, сыном Гения и внуком Юпитера. В учении Тага также говорилось о молниях, землетрясениях и др. Оно было переведено в стихотворной форме на латинский язык». «Таг — это ТИГР, мифическое животное, символ на тибетских молитвенных флагах. Традиционно он располагался в юго-западном углу флага, что соотносило его с Индией, которая в большей части находится к юго-западу от Тибет» (интернет). Ятаган-изогнутый клинок турецких янычар.

А теперь прочтите Тагурус на русском, получится Тагрус-Тигрус-Тигр. Амурский тигр водился на реке Амур как раз в Забайкальском крае. Тигр (лат. Panthera tigris), др.-перс. *tigri от корня «*taig». «Тайгета в древнегреческой мифологии — одна из плеяд, возлюбленная Зевса, мать Лакедемона, давшая имя Лаконской горной цепи Тайгет. Дочь Атланта и Плейоны». Именно Тигр, как тотемное животноге одного из греческих племён, присутствует на греческих мозаиках. Это животное греческой мифологии. Тигром был отец Луны царь Амба (п. 121 Сокровенное сказание монголов. Ч.2) и действие с ним происходит на реке Амур. Вот на картинке Кентавр (Скиф) убивает Тигра, за то, что тот убил Льва (убитый Лев лежит рядом с КенТавром), в живых остаётся Барс (он на камне), который шипит на Кентавра. Кентавры ассоциируются со скифами. Вот как здесь выглядит Скиф-КенТавр- КонеБык?.

Первая версия названия горы Тагурус от имени первого царя рода Луны (прароссов) Тигра Амбы (п.92. Путь- 3 Марко Поло…).

Вторая версия названия горы-от имени Посейдона. ПОСЕЙДОН у царских скифов Фагимасад по скифски.

ИТАК. «КЛЮЧОМ» к Истории Лызлова стала карта Келлера 1590-1298 г. Гора Туррус это гора Белуха на Алтае и там была первая остановка ковчега Ноя. У Лызлова её название на момент 1298 г. «БЫК РУС». Вот её расположение на современной карте. Она расположена на Алтае и это самая высокая гора 4605м (о горе см. п.16 «Алтай. Три Мага и Урал»). Она имеет 3 вершины Западная, Восточная и Делоне. С неё берёт начало река Обь (у Геродота это река ГАлис по версии автора) и Катунь. Восточнее Енисея горы Фмаус-Имаус (красный прямоугольник на карте).

В честь кого они названы, можно только предполагать. Судя по карте Келлера, на ней в 1298 году здесь расположены все Скифские войска от всех 4-х Скифий. Поэтому они должны называться Скифскими-Сколотскими горами или в честь их Воеводы (ФмаУса-ТмаУса, Фомы?). Но названы Имаус или Фмаус. Там жили и жёны скифов знаменитые Амазонки-«Маммазонки» у Лызлова. Может поэтому горы названы в честь Маммозонок и их женского воеводы Томы-Фмы Имаусом. Тогда был культ женщин. Современное название этих скифских гор «Средне-Сибирское плоскогорье» (см. красный прямоугольнк на современной карте ниже). Енисей по логике тоже должен быть скифской рекой, на карте Келлера он полностью почему-то не показан. Он на карте Келлера называется непонятным- «Tachnin» (Тачнин или ТашНин) или «Tachmn».

Бык присутствовал в календаре Тихоокеанской державы «Попа Ивана».

Лев -это первый год 12 годичного календаря (начинался с февраля), вторым был БЫК, Дракон, далее Собака (Марко Поло). Значит, должны быть великие горы Дракон и Собака. Подобный 12-летний цикл движения у самой гигантской планеты Юпитер. Её китайцы звали Древесная Звезда. Это должен быть родоначальник всех европейских народов Евразии сын Ноя АФЕТ-АиФет-Пет-Пётр. У него Дерево Рода-ветка от Ноя уцелела и развилась. Может потому земля его «Низовская» (в районе Нижнего Новгорода) стала называться Дериява. В Дерияве высадилось племя Древа Ноя (см. карту ниже). Древо Сима (Сатурна) и древо Хама были «срублены» в Войне Богов, но смешались с Афетом.

Предполагаемый маршрут ковчега

Было предположено в статье 70 «Библейскую Долину Сеннаарскую и Ноев Ковчег ищите в России» (Ящик Пандоры), что, если Ной жил на Востоке на Тихом океане (там на карте Келлера 1590 г нанесена земля «Ная», «Анны»,«Иоанна» и «Уи», («Унга» и «Аргунов» на Чукотке) (см. п. 27).) на Охотском море (Ламском, так звали предка Ноя Ламех), то при потопе он поплыл на Запад по руслу Енисея, огибая высокие горы, и сделал первую остановку на самой высокой горе Белуха. А когда уровень чуть спал, Ноем были сделаны плоты и уже на них он доплыл до Урала (Урарту=Араратские=Ареа-арийские) в район реки Миасс посёлка Миасский («гора Масис»). По второй версии семья Ноя высадилась у горы Ямантау или Иремель, принесла жертву на старом разрушенном жертвеннике Адама. Потом спустилась на Русскую равнину в «Низир»-«Низовскую Землю или Дериява»(Нижний Новгород )и Нагорную области (Чувашия) (они так названы на карте Московии 1706 г.). С собой они привезли Павлина, Льва и др. животных. Вероятно, это не просто животные, а племена, которые они привезли с собой с этими животными тотемами. Сим, старший сын Ноя, по версии автора, имел тотем Павлин. На месте высадки или поселения должно быть имя Ноя (Новогород) и название «Голубь». Но название Иремеля, вероятно, связано с архангелом Иеремиилом, а Ямантау с Мани или богом Яма.

Куда делся Ковчег?

Он остался у горы Белуха, а потом был отбуксирован Ангелами (Енох утверждает, что ковчег двигали Ангелы) куда-то. Наверное, в Ледовитый океан в район острова Северной Земли. Там, как написано в мифах, сходились и расходились некие загадочные «Симплегадские» скалы, а потом, когда здесь проплыл Ясон, они остановились «недвижимые» навсегда . Ясон остановил или затопил здесь Ковчег ? Здесь Ясон, как Ной , выпускал голубей и ждал, когда они не вернутся . Но это могут быть всего лишь Айсберги, а не Ковчег (см. «Золотое Руно»). Эта история с ГОЛУБЯМИ в мифах и в библии, как «ключ» к разгадке местонахождения Ковчега, нам оставил автор мифов? Голуби связаны только с Ковчегом и Арго» (п.70). Ной тоже выпускал голубей, чтобы определить близость Земли. Но, ничего «голубинного» (лат. Columba) не обнаруживается. ГоЛуб. Господь из Луба-коры- Ковчега и он сизокрылый. Может это Кольский полуостров или район островов Новая Земля. И название последней подходящее в честь Ноя нового Господа-Ноева Земля. Всё должно иметь СМЫСЛ. ИТАК. Там на Новой Земле должен быть Ноев Ковчег или на островах Северная Земля, но в затопленном состоянии. Вторая версия- Ноев ковчег остался на горе Белуха-БЫК прямо между вершин.

Горы ИМАУС и горы БЫК (Белуха) –скифские горы

У Лызлова «тартары» это четвёртые скифы и они афетские народы-европеоиды. У него нет тюрок. Некие «МонгаИлы» (с Амура и Охотского моря?) пришли на реку Тартар (совр. река Омолон, приток реки Колыма) и стали так называться (см. ч.2) от имени реки. Самое интересное сами себя скифы тартарами и Тартарией не называли, их так поляки и запад придумали называть. На скифском языке они назывались «сколотами», а «скифы» это эллинское слово (так говорит Геродот). Сколот и Колыма похожи. Так их и стал называть Лызлов. Интересно, как они сами себя называли. Македонский их называл Асами. Македонский считает асов знатнейшим русским коленом словенов. Македонский не знает такого слова тартары. Те не пустили его в свою землю. А где была их земля, пишет Лызлов. Определителем земли скифов служит гора Бык и горы Имаус.

«И меньшая половина Скифии, яже над морем Ассийским (Ледовитый океан от р. Лены до Чукотки), называется Тартариа великая. Разделяется же Тартариа великая от Скифии ИМАУСОМ ГОРОЮ ВЕЛИКОЮ и ЗНАМЕНИТОЮ: еже со одну страну - то Тартариа, а еже от сея страны - то Скифиа. Идеже (где) обретается гора каменная Кауказ названная, блиско моря Хвалисскаго (Каспийского). С другую же страну, от полудня и востока, разделяет их ГОРА великая, БЫКУВА реченная, по латине - Монс Таурус, на ней же первое стал ковчег Ноев по потопе».

ИТАК. На восток от гор Иммауса (красный прямоугольник «IMAVS», это ПриЕнисейские горы, Алтай, Белуха) расположена Тартария Великая (см зелёный прямоугольник справа), а на запад от неё СКИФИЯ и Скифское море на карте Келлера 1590 г. Вот они на карте показаны, так и написано «Скифское море» в океане «Гиперборейском» (Ледовитом), а южнее Скифские земли. Море Ассийское это должен быть Ледовитый океан от р. Лены до Чукотки и это Великая Тартария. Там река Тартар (Омолон-Колыма) на карте Келлера.

Заключение

Так может, стоит поискать следы высадки Ноева ковчега на горе Белуха на её вершине Делоне (Лоно), ведь Лызлов прямо указал место его остановки.

Источники

1«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

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3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

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Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких» (закрыт)

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3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

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