Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады специального назначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синельниково, Малые Проходы и Жовтневое Харьковской области.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и автомобиль.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, егерской, воздушно-десантной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Зеленый Гай, Лозовая, Богуславка, Новоплатоновка, Петропавловка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 205 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М11З производства США и два бронетранспортера YPR-765 голландского производства, шесть орудий полевой артиллерии, включая три производства стран НАТО и шесть автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и «Нота».



▫️ В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Юг» освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, штурмового полка и бригады теробороны в районах населенных пунктов Муравка, Димитров, Красноармейск, Котлино, Дружба, Пантелеймоновка, Ясеновое, Успеновка, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 580 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск Запорожской области, Берислав и Отрадокаменка Херсонской области.

ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую машину пехоты и семь автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42800 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21268 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21463 орудия полевой артиллерии и минометов, 31420 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России