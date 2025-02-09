Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 9 февраля 2025 г.)

15 0

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады специального назначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синельниково, Малые Проходы и Жовтневое Харьковской области.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и автомобиль.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, егерской, воздушно-десантной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Зеленый Гай, Лозовая, Богуславка, Новоплатоновка, Петропавловка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 205 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М11З производства США и два бронетранспортера YPR-765 голландского производства, шесть орудий полевой артиллерии, включая три производства стран НАТО и шесть автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и «Нота».
 
▫️ В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Юг» освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, штурмового полка и бригады теробороны в районах населенных пунктов Муравка, Димитров, Красноармейск, Котлино, Дружба, Пантелеймоновка, Ясеновое, Успеновка, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 580 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск Запорожской области, Берислав и Отрадокаменка Херсонской области.

ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую машину пехоты и семь автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42800 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21268 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21463 орудия полевой артиллерии и минометов, 31420 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/48708
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 2 января 2024 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 4 по 10 ноября 2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: