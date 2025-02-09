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США хотят получить от России концессии на разработку украинских месторождений? Константин Сивков

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В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Мировая политика и центры силы:
   – Мировая политика определяется тремя ведущими центрами силы: США, Россия и Китай.
   – США занимают ключевое место в военно-стратегическом и экономическом плане, их действия влияют на весь мир.

2. Внутренние изменения в США:
   – США переживают внутреннюю революцию, аналогичную советской перестройке 1980-х годов.
   – Трамп как антиглобалист стремится укрепить реальный сектор экономики, противостоя глобальным финансовым структурам.

3. Стратегические действия Трампа:
   – Заявления о возможной интеграции Канады, Гренландии и Мексики в состав США.
   – Принятие закона, позволяющего проводить военные операции на территории соседних стран для борьбы с наркотрафиком.
   – Условия поставок оружия Украине в обмен на редкоземельные материалы.

4. Экономические и военные аспекты:
   – США отстают в научно-техническом развитии от России и Китая из-за ориентации на интересы акционеров, а не на развитие военных технологий.
   – Проекты, такие как супер-искусственный интеллект, направлены на восстановление научно-технического потенциала и борьбу с конкурентами.

5. Политика в отношении Украины:
   – Требования к Украине по поставкам редкоземельных материалов могут быть использованы для давления на украинский режим.
   – Возможность сотрудничества с Россией в сфере редкоземельных материалов, учитывая контроль России над основными месторождениями.

6. Внутренняя политика Трампа:
   – Меры по замене нелояльных чиновников и военных на более лояльных к антиглобалистскому режиму.
   – Создание департамента по оценке эффективности управления для устранения саботажа внутри аппарата.

Вывод:

Лекция Константина Сивкова представляет собой анализ текущей политической и экономической ситуации в мире с акцентом на действия США под руководством Трампа. Сивков подчеркивает, что Трамп проводит четкую стратегию, направленную на укрепление реального сектора экономики, противостояние глобалистам и восстановление научно-технического потенциала США. В отношении Украины и редкоземельных материалов Сивков видит как давление на украинский режим, так и возможное сотрудничество с Россией. В целом, действия Трампа оцениваются как часть долгосрочной программы, направленной на укрепление позиций США в мире и противостояние глобальным центрам силы.

Источник: https://rutube.ru/video/4807dff861a258d755750352d2fe0b88/
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