В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Мировая политика и центры силы:

– Мировая политика определяется тремя ведущими центрами силы: США, Россия и Китай.

– США занимают ключевое место в военно-стратегическом и экономическом плане, их действия влияют на весь мир.

2. Внутренние изменения в США:

– США переживают внутреннюю революцию, аналогичную советской перестройке 1980-х годов.

– Трамп как антиглобалист стремится укрепить реальный сектор экономики, противостоя глобальным финансовым структурам.

3. Стратегические действия Трампа:

– Заявления о возможной интеграции Канады, Гренландии и Мексики в состав США.

– Принятие закона, позволяющего проводить военные операции на территории соседних стран для борьбы с наркотрафиком.

– Условия поставок оружия Украине в обмен на редкоземельные материалы.

4. Экономические и военные аспекты:

– США отстают в научно-техническом развитии от России и Китая из-за ориентации на интересы акционеров, а не на развитие военных технологий.

– Проекты, такие как супер-искусственный интеллект, направлены на восстановление научно-технического потенциала и борьбу с конкурентами.

5. Политика в отношении Украины:

– Требования к Украине по поставкам редкоземельных материалов могут быть использованы для давления на украинский режим.

– Возможность сотрудничества с Россией в сфере редкоземельных материалов, учитывая контроль России над основными месторождениями.

6. Внутренняя политика Трампа:

– Меры по замене нелояльных чиновников и военных на более лояльных к антиглобалистскому режиму.

– Создание департамента по оценке эффективности управления для устранения саботажа внутри аппарата.

Вывод:

Лекция Константина Сивкова представляет собой анализ текущей политической и экономической ситуации в мире с акцентом на действия США под руководством Трампа. Сивков подчеркивает, что Трамп проводит четкую стратегию, направленную на укрепление реального сектора экономики, противостояние глобалистам и восстановление научно-технического потенциала США. В отношении Украины и редкоземельных материалов Сивков видит как давление на украинский режим, так и возможное сотрудничество с Россией. В целом, действия Трампа оцениваются как часть долгосрочной программы, направленной на укрепление позиций США в мире и противостояние глобальным центрам силы.