Профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев @dimonundmir

Ситуация с закрытием «Русского дома» в Баку под надуманными бюрократическими предлогами и попытки оказывать давление на российских общественных деятелей, критически высказывающихся по поводу действий азербайджанского руководства, могли бы восприниматься как часть локального, будем надеяться, охлаждения в двусторонних отношениях. Но, увы, это проявление более тревожной картины выдавливания российского влияния из стран постсоветского пространства, причём не только из социальной и социокультурной сфер.

Ещё более нелепой выглядит истерика части киргизского политикума по поводу того, что премьер-министр России Мишустин назвал их государство Киргизией, а не Кыргызстаном. На деле, конечно, главное возмущение вызвал призыв российского премьер-министра не создавать препятствий российскому бизнесу и другим организациям, работающим на территории республики.

Мы долго старались уходить от разговора о том, как России выстраивать отношения с государствами постсоветской Евразии, объясняя это необходимостью деликатного отношения к соседям. А на деле не решаясь признать неприятные реалии.

Главной из этих реалий является переход в большинстве стран постсоветского пространства к строительству государств на этнократической основе. Для расчистки места для этнократий остатки советского социального и культурного наследства ускоренно демонтируются. Где-то это делается в более мягкой форме, где-то — более агрессивно, в зависимости от дальновидности политических элит соответствующих государств и давления, которое оказывают на власти местные националисты.

Но есть два нюанса.

Первый: ни одно из постсоветских государств не является полностью жизнеспособным без связи с Россией, вернее, без использования её в качестве донора. Фактически евразийские этнократии выстраиваются за счёт России. Льготные поставки российских ресурсов, льготный транзит по территории России, облегчённый таможенный контроль, фактическое формирование на пространстве Евразии не только зоны свободной торговли, но и режима свободного транзита и перемещения трудовых ресурсов, благоприятное отношение к диаспорам в России — это и есть неприятная для многих «закулиса» экономических «чудес» Евразии.

Второй: в той или иной степени все постсоветские государства рассматривали отношения с Россией в качестве элемента «расторговки» с другими странами, имеющими интересы в регионе, — прежде всего с США, Турцией, Великобританией, Китаем, а также с ЕС как наднациональной коалицией, обладающей самостоятельными финансовыми возможностями. В результате чего создаваемые этнократии в своей основе несуверенны и существуют в том числе с опорой на внешнее финансирование. Вопрос, насколько государство, построенное на базе этнократии, может в принципе быть экономически устойчивым и политически суверенным, оставим на будущее.

Мир, в котором постсоветские этнократии существовали последние 10—12 лет, был для них удивительно геоэкономически комфортным, создав причудливую модель геополитического поведения. Одним из её наиболее ярких проявлений был категорический отказ от взятия на себя каких-либо обязательств в отношении России и сокращение вовлечённости в совместные структуры безопасности при максимизации экономических выгод для себя. Классическим примером стали недавние демарши на высоком политическом уровне представителей ряда постсоветских стран против попыток России навести порядок в сфере миграции и одновременное давление на российский бизнес на своей территории.

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Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Специально для RT

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Администрация Трампа начала глубокий аудит расходов США на "мягкую силу", что отразится на финансировании многих политических сил на постсоветском пространстве.

2. Элиты постсоветских государств обеспокоены:

- Потерей западного финансирования

- Возможной потерей контроля над националистическими движениями

- Неустойчивостью своих государственных систем

3. Постсоветские государства продолжают строить политику на антироссийской основе, надеясь получить максимум бонусов от западных стран, не понимая рисков такого подхода.

4. В отношениях с Россией сформировалось паразитическое отношение:

- Льготные условия воспринимаются как должное

- Уступки ожидаются только от Москвы

- Любые требования взаимности трактуются как "колониализм"

5. Автор считает необходимым для России:

- Применять более жёсткие меры воздействия на постсоветские элиты

- Развивать отношения не только с властями, но и с широкими слоями общества

- Адаптировать политику под новые геополитические реалии

Вывод: Статья описывает системный кризис в отношениях России с постсоветскими государствами, вызванный сочетанием нескольких факторов: сокращением западного финансирования, ростом национализма и неэффективной политикой России в регионе. Автор призывает к пересмотру российского подхода к постсоветскому пространству в сторону более жёсткой и прагматичной политики, учитывающей как государственный, так и общественный уровень взаимодействия.