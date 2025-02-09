Лекцию в Красном университете на тему «Философское учение о сущности явлений» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии, член ЦК Рабочей партии России. 05.02.2025.Расписание занятий Красного университета: https://www.r-p-w.ru/raspisanie-zanyatij-krasnogo-universiteta-2024-2025.htmlВсе занятия текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4Ev8T5RisLLL5apLpzgtq9II отделение Красного университета: https://vk.com/communism.university

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Тема лекции: Философское учение о сущности явлений. Лекция посвящена диалектике и её применению в понимании сущности явлений, особенно в контексте марксизма-ленинизма.

2. Книги и мероприятия:

– Упоминаются две книги: "Планомерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма" и "Лекции по философии истории".

– 1 марта планируется обсуждение этих книг, где участники смогут высказать свои мнения.

3. Диалектика и противоречия:

– Лектор подчеркивает важность понимания системы противоречий в развитии общества, особенно в контексте социализма и коммунизма.

– Противоречия не просто существуют, они образуют систему, и каждое из них разрешается по-своему.

4. Сущность и бытие:

– Сущность понимается как снятое бытие, то есть бытие, которое перешло в новое качество, но не уничтожено.

– Лектор объясняет, что сущность — это нечто более глубокое, чем просто поверхностное явление, и её понимание требует рефлексии.

5. Рефлексия и отражение:

– Рефлексия — это процесс отражения, который позволяет углубиться в сущность явлений.

– Лектор подчеркивает, что отражение не всегда точно, но оно необходимо для понимания глубинных процессов.

6. Диалектическая логика:

– Лектор ссылается на Гегеля и его диалектическую логику, которая рассматривает развитие от простого к сложному, от низшего к высшему.

– Важно понимать, что каждое следующее состояние сложнее предыдущего, и это усложнение происходит через разрешение противоречий.

7. Практическое применение диалектики:

– Лектор подчеркивает, что диалектика применима не только к философии, но и к общественной жизни, особенно в контексте классовой борьбы и развития социализма.

– Маркс и Энгельс разработали теорию общественно-экономических формаций, которая также основана на диалектическом подходе.

8. Идеология и пропаганда марксизма:

– Лектор отмечает, что в России нет препятствий для пропаганды марксизма, и книги по этой тематике свободно продаются.

– Он призывает слушателей активно изучать марксизм-ленинизм и применять его в своей практике.

9. Подготовка к экзаменам:

– Лектор напоминает слушателям о необходимости готовиться к экзаменам, особенно к теме "Учение о понятии", которая будет следующей в курсе.

Вывод:

Лекция посвящена глубокому философскому анализу сущности явлений через призму диалектики, особенно в контексте марксизма-ленинизма. Лектор подчеркивает важность понимания системы противоречий и их разрешения в развитии общества, а также необходимость рефлексии для углубления в сущность явлений. Диалектическая логика, основанная на работах Гегеля, рассматривается как ключевой инструмент для анализа как философских, так и общественных процессов. Лектор призывает слушателей активно изучать марксизм-ленинизм и применять его в своей практике, особенно в условиях современной России, где пропаганда марксизма не встречает препятствий.