Философское учение о сущности явлений. М. В. Попов. Красный университет. 05.02.2025.
Лекцию в Красном университете на тему «Философское учение о сущности явлений» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии, член ЦК Рабочей партии России. 05.02.2025.
Расписание занятий Красного университета: https://www.r-p-w.ru/raspisanie-zanyatij-krasnogo-universiteta-2024-2025.html
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Тема лекции: Философское учение о сущности явлений. Лекция посвящена диалектике и её применению в понимании сущности явлений, особенно в контексте марксизма-ленинизма.
2. Книги и мероприятия:
– Упоминаются две книги: "Планомерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма" и "Лекции по философии истории".
– 1 марта планируется обсуждение этих книг, где участники смогут высказать свои мнения.
3. Диалектика и противоречия:
– Лектор подчеркивает важность понимания системы противоречий в развитии общества, особенно в контексте социализма и коммунизма.
– Противоречия не просто существуют, они образуют систему, и каждое из них разрешается по-своему.
4. Сущность и бытие:
– Сущность понимается как снятое бытие, то есть бытие, которое перешло в новое качество, но не уничтожено.
– Лектор объясняет, что сущность — это нечто более глубокое, чем просто поверхностное явление, и её понимание требует рефлексии.
5. Рефлексия и отражение:
– Рефлексия — это процесс отражения, который позволяет углубиться в сущность явлений.
– Лектор подчеркивает, что отражение не всегда точно, но оно необходимо для понимания глубинных процессов.
6. Диалектическая логика:
– Лектор ссылается на Гегеля и его диалектическую логику, которая рассматривает развитие от простого к сложному, от низшего к высшему.
– Важно понимать, что каждое следующее состояние сложнее предыдущего, и это усложнение происходит через разрешение противоречий.
7. Практическое применение диалектики:
– Лектор подчеркивает, что диалектика применима не только к философии, но и к общественной жизни, особенно в контексте классовой борьбы и развития социализма.
– Маркс и Энгельс разработали теорию общественно-экономических формаций, которая также основана на диалектическом подходе.
8. Идеология и пропаганда марксизма:
– Лектор отмечает, что в России нет препятствий для пропаганды марксизма, и книги по этой тематике свободно продаются.
– Он призывает слушателей активно изучать марксизм-ленинизм и применять его в своей практике.
9. Подготовка к экзаменам:
– Лектор напоминает слушателям о необходимости готовиться к экзаменам, особенно к теме "Учение о понятии", которая будет следующей в курсе.
Вывод:
Лекция посвящена глубокому философскому анализу сущности явлений через призму диалектики, особенно в контексте марксизма-ленинизма. Лектор подчеркивает важность понимания системы противоречий и их разрешения в развитии общества, а также необходимость рефлексии для углубления в сущность явлений. Диалектическая логика, основанная на работах Гегеля, рассматривается как ключевой инструмент для анализа как философских, так и общественных процессов. Лектор призывает слушателей активно изучать марксизм-ленинизм и применять его в своей практике, особенно в условиях современной России, где пропаганда марксизма не встречает препятствий.