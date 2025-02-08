Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Моначиновка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Дроновка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пикап и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Миньковка, Веролюбовка, Ижевка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер «Spartan» производства Великобритании и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ.



▫️ В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики – самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации. Нанесено поражение формированиям егерской, шести механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Водяное Второе, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Зверево, Славянка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 560 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены четыре артиллерийских орудия и два пикапа.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, автомобиль и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Токаревка, Садовое и Днепровское Херсонской области.

ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152-х районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42710 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21254 танка и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21397 орудий полевой артиллерии и минометов, 31393 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России