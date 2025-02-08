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Книги, заглянувшие в будущее. Жюль Верн

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Небоскрёбы из стекла и бетона, световая реклама, скоростные поезда, прообразы интернета и скайпа. Таким Жюль Верн видел современный Париж сто лет назад. Не просто Париж – а мегаполис будущего. Кто-то подсчитал, что около сотни фантастических идей писателя стали реальностью. Так кем же был Жюль Верн? Писателем-фантастом или великим "техническим пророком"?

Участники: Жан-Мишель Верн, праправнук Жюля Верна; Василий Головачёв, писатель-фантаст, Жак Ружери, океанограф, архитектор; Олег Кононенко, космонавт, Герой России; Иван Меняйло, пилот аэростата; Фёдор Конюхов, путешественник.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QXy5MJyaLwQ
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