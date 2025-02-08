Комментарий редакции

Бусти https://boosty.to/historipihttps://t.me/istoriapioficialhttps://quod.lib.umich.edu/m/moa/ACA9832.0001.001/628?rgn=full+text&view=imagehttps://www.archaeology.wiki/blog/2012/10/04/sacred-bulls-for-the-tourists/https://en.wikipedia.org/wiki/Serapeum_of_Saqqara

Основные тезисы:

1. В книгах середины XIX века встречаются интересные исторические факты, которые расходятся с современной трактовкой истории.

2. В Древнем Египте существовал культ быка Аписа:

– Бык Апис считался божественным воплощением бога Птаха

– Быков хоронили в гранитных саркофагах

– В Серапеуме находятся 24 сводчатые гробницы с гранитными саркофагами для быков

3. Согласно энциклопедии 1852 года:

– Авантюрист Бельц впервые вскрыл пирамиду Хефрена

– В саркофаге были обнаружены кости

– Кости были исследованы в Лондонском королевском колледже хирургов

– Исследование показало, что кости принадлежали быку, а не человеку

4. Автор указывает на распространенность культа быка в разных регионах:

– В Турции

– В России (титул князь Таврический)

– В Италии (город Турин)

Вывод:

Автор предлагает альтернативный взгляд на назначение египетских пирамид, основываясь на находке костей быка в пирамиде Хефрена. Он предполагает, что культ быка имел гораздо большее значение в древнем мире, чем принято считать сейчас, и что пирамиды могли быть построены не только для захоронения фараонов, но и для священных быков. Однако стоит отметить, что эта теория основывается на единичном источнике (энциклопедии 1852 года) и требует дополнительных исторических подтверждений для более убедительных выводов.