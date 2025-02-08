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Книга 1852 года о назначении Саркофагов Египта

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Бусти https://boosty.to/historipi
https://t.me/istoriapioficial
https://quod.lib.umich.edu/m/moa/ACA9832.0001.001/628?rgn=full+text&view=image
https://www.archaeology.wiki/blog/2012/10/04/sacred-bulls-for-the-tourists/
https://en.wikipedia.org/wiki/Serapeum_of_Saqqara

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. В книгах середины XIX века встречаются интересные исторические факты, которые расходятся с современной трактовкой истории.

2. В Древнем Египте существовал культ быка Аписа:
   – Бык Апис считался божественным воплощением бога Птаха
   – Быков хоронили в гранитных саркофагах
   – В Серапеуме находятся 24 сводчатые гробницы с гранитными саркофагами для быков

3. Согласно энциклопедии 1852 года:
   – Авантюрист Бельц впервые вскрыл пирамиду Хефрена
   – В саркофаге были обнаружены кости
   – Кости были исследованы в Лондонском королевском колледже хирургов
   – Исследование показало, что кости принадлежали быку, а не человеку

4. Автор указывает на распространенность культа быка в разных регионах:
   – В Турции
   – В России (титул князь Таврический)
   – В Италии (город Турин)

Вывод:

Автор предлагает альтернативный взгляд на назначение египетских пирамид, основываясь на находке костей быка в пирамиде Хефрена. Он предполагает, что культ быка имел гораздо большее значение в древнем мире, чем принято считать сейчас, и что пирамиды могли быть построены не только для захоронения фараонов, но и для священных быков. Однако стоит отметить, что эта теория основывается на единичном источнике (энциклопедии 1852 года) и требует дополнительных исторических подтверждений для более убедительных выводов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ztxPfgET32s
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29885 27813
    жора шапов час назад

      А ещё была Священная Корова Нут и её двоюродный брат Эб (Еб, рус) с двумя пенисами – чёрным и красным. Эб каждый вечер покрывал сестру Нут и рождались звёзды. А под утро корова их поедала.
      Эта легенда сохранилась в русском мате.
      Божья коровка тоже оттуда.

    • 19426 18182
      KT 55 мин. назад

        Надо быть полным дебилом что бы не отличить визуально кости быка от костей человека.Вероятнее всего этот “высер” и придумали британские ученые,они мастаки в подобных делах.

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