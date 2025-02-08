- Почему взлетел DeepSeek?- Технологии и возможности- Отличие DeepSeek от ChatGPT или Gemini- Кадры решают все!- DeepSeek для повседневной жизни- Тренды развития ИИ- Минус 600 миллиардов долларов- Вариант «Газонокосильщик» отменяется

Ведущий эфира – Игорь Печёнкин. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

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#АндрейМасалович #ИгорьПечёнкин #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Китайский ИИ "Дипсик" превзошёл GPT-4:

– Китайская компания создала ИИ "Дипсик", который превзошёл GPT-4 в тестах, что вызвало панику на рынке и потерю триллиона долларов за день.

– Компания была основана в 2023 году, но её корни уходят в 2015 год, когда она занималась биржевой аналитикой и созданием ботов для торговли.

2. Экономия и эффективность:

– "Дипсик" смог достичь таких результатов с бюджетом в 5,5 млн долларов, в отличие от конкурентов, которые тратят сотни миллионов.

– Компания использовала оптимизированные алгоритмы и недорогое оборудование, что позволило ей обойтись без топовых процессоров NVIDIA, которые были недоступны из-за санкций.

3. Особенности подхода:

– "Дипсик" сосредоточился на локальной оптимизации и использовании нейронных сетей, что сделало его ИИ компактным и эффективным.

– Компания нанимала молодых и амбициозных специалистов, что позволило ей быстро двигаться и внедрять инновации.

4. Проблемы и вызовы:

– У "Дипсика" были проблемы с многоязычной поддержкой, так как ИИ был в основном обучен на китайском языке, что вызывало сложности при работе с другими языками.

– База данных "Дипсика" была взломана, и часть кодов была украдена, но компания не стала судиться, так как платформа была открыта для использования.

5. Будущее ИИ:

– Андрей Масалович считает, что будущее ИИ лежит в решении конкретных задач, а не в создании универсальных систем. Он приводит примеры, такие как беспилотные такси, где ИИ может быть полезен, но не заменит полностью человека.

– Он также отмечает, что ИИ будет полезен в военных целях, например, для управления дронами или анализа данных на поле боя.

6. Практическое применение ИИ:

– Масалович подчёркивает, что ИИ может быть полезен для решения конкретных задач, таких как финансовый анализ или создание контента, но он не заменит человека полностью.

– Он также предупреждает, что доступ к открытым платформам ИИ может быть ограничен в будущем, и призывает пользователей скачивать и изучать их сейчас.

Вывод:

Беседа подчеркивает, что китайский ИИ "Дипсик" стал серьёзным конкурентом для западных разработок, таких как GPT-4, благодаря своей эффективности и низкой стоимости разработки. Однако, несмотря на успехи, ИИ всё ещё остаётся инструментом для решения конкретных задач, а не универсальным решением. Будущее ИИ лежит в его утилитарном применении, особенно в военных и промышленных целях. При этом важно использовать открытые платформы и технологии сейчас, пока они доступны, так как в будущем доступ к ним может быть ограничен.