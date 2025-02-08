Проект Nova Roma это проект Римской Империи «Москва – Третий Рим», он планировался долго и тщательно. И внедрить этот проект в Великое Княжество Московское планировали через церковь, которая на тот момент и являлась главным органом управления «Всея Руси». Давайте я вам покажу, как одни и те же события, абсолютно подтверждённые официальной историей, при детальном анализе вырисовываются в совершенно другую картину. И кардинально меняют всю глянцевость русской истории от начала становления, то есть собирания земель Русских до раскола православной церкви.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. История России как история церкви: Автор утверждает, что история России — это история церкви, но не русской, а греческой (византийской). Русская церковь появилась только в XX веке, а до этого она была частью Константинопольского патриархата.

2. Латинский проект "Рома Нова": Проект "Рома Нова" (Новый Рим) был разработан Римской католической церковью для подчинения русских земель через церковь. Этот проект был реализован через династию Романовых, которые стали править Россией.

3. Флорентийская уния: В 1439 году была подписана Флорентийская уния, которая признала главенство Папы Римского над православной церковью. Митрополит Киевский и всея Руси Исидор, грек по происхождению, подписал эту унию, что вызвало недовольство в Москве.

4. Автокефалия русской церкви: После подписания унии русская церковь начала движение к автокефалии (самостоятельности), но официального разрыва с Константинопольским патриархатом не произошло. В 1448 году был избран митрополит Иона без утверждения Константинополем.

5. Падение Константинополя: В 1453 году Константинополь пал под натиском османов, что привело к уничтожению Византийской империи. После этого Римская церковь начала активно вмешиваться в дела русской церкви.

6. Софья Палеолог: Византийская принцесса Софья Палеолог, воспитанная в Риме, вышла замуж за Ивана III. Её прибытие в Москву стало частью плана по внедрению латинского влияния в русскую церковь и государство.

7. Борьба за власть: После смерти Ивана III началась борьба за престол между его сыном Василием (от Софьи) и внуком Дмитрием (от первого брака). В итоге Василий занял престол, а Дмитрий и его мать Елена были заключены под стражу и умерли при загадочных обстоятельствах.

8. Учреждение патриаршества: В 1589 году был учреждён Московский патриархат, но благословение на это дал Константинопольский патриарх, который уже был под контролем Рима. Таким образом, автор утверждает, что патриаршество на Руси было учреждено при участии Папы Римского.

9. Латинизация русской церкви: Автор считает, что русская церковь постепенно подвергалась латинизации, особенно после прихода к власти династии Романовых и церковного раскола в XVII веке.

10. Проект "Рома Нова" завершён: С приходом Романовых к власти и установлением патриаршества проект "Рома Нова" был полностью реализован, и Россия стала "Третьим Римом" под влиянием Римской католической церкви.

Вывод:

Автор лекции предлагает альтернативный взгляд на историю России, утверждая, что ключевые события, такие как Флорентийская уния, падение Константинополя, приезд Софьи Палеолог и учреждение патриаршества, были частью масштабного плана Римской католической церкви по подчинению русских земель. По его мнению, русская церковь и государство стали инструментами в руках Рима, а династия Романовых была ставленником латинского проекта "Рома Нова". Этот взгляд ставит под сомнение традиционное понимание автокефалии русской церкви и её независимости от внешнего влияния.