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Выживание в горах, 1990

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Фильм рассказывает о действиях летчиков, направленных на повышение шансов на успешную эвакуацию после катапультирования над горной местностью.

Киностудия Министерства обороны СССР, 1990 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Gs3rlJpUjQc
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