Главная » Видео, История, Творчество Выживание в горах, 1990 19:09 Сегодня 25 0 brahman Фильм рассказывает о действиях летчиков, направленных на повышение шансов на успешную эвакуацию после катапультирования над горной местностью.Киностудия Министерства обороны СССР, 1990 г. Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Gs3rlJpUjQc Оценка информации Голосованиезагрузка... Поделиться: Записи на схожие темы О ЧЕМ МОЛЧАТ ГОРЫ? МОРОК Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства Компетентное выживание Выжить Любой Ценой - Горы Аляски Энциклопедия выживания. Один на один с природой