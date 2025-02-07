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Торговая ВОЙНА! Трамп, нефть, пошлины: ЧТО ПРОИСХОДИТ? Разбор ситуации

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Трамп вводит новые пошлины на Канаду и Мексику, разжигая торговую войну на североамериканском континенте! Взлетят ли цены на бензин в США? Разбираемся в сложной ситуации на нефтяном рынке: добыча, экспорт, импорт и стратегический резерв. Обсуждаем реакцию Канады и Мексики, а также политические игры вокруг нефтяного рынка. Что задумал Трамп и как это повлияет на мировую экономику? Подробнее расскажет Борис Марцинкевич и Александр Фролов в новом видео

00:00 Трамп и торговая война. Пошлины на Канаду и Мексику
00:40 Нефтяной рынок США: добыча, экспорт и импорт
02:34 Сравнение нефтедобычи США, России и Саудовской Аравии
03:48 Импорт нефти в США: почему от соседей?
05:10 Keystone XL: нефтепроводная драма при Трампе и Байдене
07:38 Повышение цен на бензин в США: кто виноват?
09:58 Реакция американцев на повышение цен на топливо
11:34 Пошлины и дефицит бюджета США: поможет ли?
12:48 Стратегический нефтяной резерв США: Байден и распродажа
16:42 Продажа нефтяного резерва Китаю: политические игры
18:26 Цель Трампа: зачем пошлины на нефть из Канады и Мексики?
20:14 Реакция Канады: прекращение поставок нефти в США?
21:50 Новая география США? Канада и Мексика – 51 и 52 штаты?
23:33 Совет Виктории Нуланд: перенос автопроизводства в Мексику

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Торговая война и пошлины:
   – Президент США Дональд Трамп вводит дополнительные пошлины на товары из Канады и Мексики, включая энергетические ресурсы (10% на нефть).
   – Это может привести к увеличению цен на топливо в США на 7 центов за галлон, что вызовет недовольство среди американских потребителей.

2. Энергетическая зависимость США:
   – США являются крупнейшим производителем нефти в мире (13,5 млн баррелей в сутки), но при этом импортируют 6,5 млн баррелей в сутки, в основном из Канады (более 50% импорта) и Мексики.
   – Канада и Мексика являются ключевыми поставщиками нефти для США, причём Канада поставляет нефть по нефтепроводам, таким как Keystone XL.

3. Влияние на Канаду и Мексику:
   – Канада менее зависима от американских нефтепродуктов, чем Мексика, что делает её более устойчивой к давлению со стороны США.
   – Мексика, напротив, сильно зависит от поставок нефтепродуктов из США, что делает её более уязвимой в случае эскалации торгового конфликта.

4. Политические мотивы:
   – Введение пошлин может быть связано с внутренней политикой США, включая попытки снизить государственный дефицит и повлиять на цены на топливо перед выборами.
   – Распродажа стратегических нефтяных резервов при президенте Байдене была попыткой снизить цены на бензин, но это не решило проблему в долгосрочной перспективе.

5. Возможные последствия:
   – Канада может рассмотреть возможность перенаправления экспорта нефти в другие регионы, такие как Азия или Европа, но это потребует значительных инвестиций в инфраструктуру.
   – Мексика, вероятно, не сможет предпринять серьёзных ответных мер из-за своей зависимости от американских нефтепродуктов.

6. Политическая борьба в США:
   – Введение пошлин и манипуляции с нефтяными резервами могут быть частью политической борьбы между демократами и республиканцами, особенно в преддверии выборов.

Выводы:

- Экономические последствия: Введение пошлин на канадскую и мексиканскую нефть может привести к росту цен на топливо в США, что вызовет недовольство среди потребителей. Это также может негативно сказаться на отношениях с ключевыми торговыми партнёрами.
 
- Политические мотивы: Действия Трампа могут быть продиктованы не только экономическими, но и политическими соображениями, включая попытки снизить дефицит бюджета и повлиять на внутреннюю политику перед выборами.

- Зависимость от соседей: США сильно зависят от поставок нефти из Канады и Мексики, что делает их уязвимыми в случае эскалации конфликта. Однако Канада, в отличие от Мексики, имеет больше возможностей для маневра.

- Долгосрочные последствия: В долгосрочной перспективе такие меры могут подорвать стабильность рынка Северной Америки и привести к пересмотру торговых отношений между странами.

- Политическая борьба: Внутри США продолжается политическая борьба между демократами и республиканцами, что влияет на принятие решений в области энергетики и торговли.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Rjy8nR6O8ZU
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