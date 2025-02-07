Трамп вводит новые пошлины на Канаду и Мексику, разжигая торговую войну на североамериканском континенте! Взлетят ли цены на бензин в США? Разбираемся в сложной ситуации на нефтяном рынке: добыча, экспорт, импорт и стратегический резерв. Обсуждаем реакцию Канады и Мексики, а также политические игры вокруг нефтяного рынка. Что задумал Трамп и как это повлияет на мировую экономику? Подробнее расскажет Борис Марцинкевич и Александр Фролов в новом видео

00:00 Трамп и торговая война. Пошлины на Канаду и Мексику

00:40 Нефтяной рынок США: добыча, экспорт и импорт

02:34 Сравнение нефтедобычи США, России и Саудовской Аравии

03:48 Импорт нефти в США: почему от соседей?

05:10 Keystone XL: нефтепроводная драма при Трампе и Байдене

07:38 Повышение цен на бензин в США: кто виноват?

09:58 Реакция американцев на повышение цен на топливо

11:34 Пошлины и дефицит бюджета США: поможет ли?

12:48 Стратегический нефтяной резерв США: Байден и распродажа

16:42 Продажа нефтяного резерва Китаю: политические игры

18:26 Цель Трампа: зачем пошлины на нефть из Канады и Мексики?

20:14 Реакция Канады: прекращение поставок нефти в США?

21:50 Новая география США? Канада и Мексика – 51 и 52 штаты?

23:33 Совет Виктории Нуланд: перенос автопроизводства в Мексику

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Торговая война и пошлины:

– Президент США Дональд Трамп вводит дополнительные пошлины на товары из Канады и Мексики, включая энергетические ресурсы (10% на нефть).

– Это может привести к увеличению цен на топливо в США на 7 центов за галлон, что вызовет недовольство среди американских потребителей.

2. Энергетическая зависимость США:

– США являются крупнейшим производителем нефти в мире (13,5 млн баррелей в сутки), но при этом импортируют 6,5 млн баррелей в сутки, в основном из Канады (более 50% импорта) и Мексики.

– Канада и Мексика являются ключевыми поставщиками нефти для США, причём Канада поставляет нефть по нефтепроводам, таким как Keystone XL.

3. Влияние на Канаду и Мексику:

– Канада менее зависима от американских нефтепродуктов, чем Мексика, что делает её более устойчивой к давлению со стороны США.

– Мексика, напротив, сильно зависит от поставок нефтепродуктов из США, что делает её более уязвимой в случае эскалации торгового конфликта.

4. Политические мотивы:

– Введение пошлин может быть связано с внутренней политикой США, включая попытки снизить государственный дефицит и повлиять на цены на топливо перед выборами.

– Распродажа стратегических нефтяных резервов при президенте Байдене была попыткой снизить цены на бензин, но это не решило проблему в долгосрочной перспективе.

5. Возможные последствия:

– Канада может рассмотреть возможность перенаправления экспорта нефти в другие регионы, такие как Азия или Европа, но это потребует значительных инвестиций в инфраструктуру.

– Мексика, вероятно, не сможет предпринять серьёзных ответных мер из-за своей зависимости от американских нефтепродуктов.

6. Политическая борьба в США:

– Введение пошлин и манипуляции с нефтяными резервами могут быть частью политической борьбы между демократами и республиканцами, особенно в преддверии выборов.

Выводы:

- Экономические последствия: Введение пошлин на канадскую и мексиканскую нефть может привести к росту цен на топливо в США, что вызовет недовольство среди потребителей. Это также может негативно сказаться на отношениях с ключевыми торговыми партнёрами.



- Политические мотивы: Действия Трампа могут быть продиктованы не только экономическими, но и политическими соображениями, включая попытки снизить дефицит бюджета и повлиять на внутреннюю политику перед выборами.

- Зависимость от соседей: США сильно зависят от поставок нефти из Канады и Мексики, что делает их уязвимыми в случае эскалации конфликта. Однако Канада, в отличие от Мексики, имеет больше возможностей для маневра.

- Долгосрочные последствия: В долгосрочной перспективе такие меры могут подорвать стабильность рынка Северной Америки и привести к пересмотру торговых отношений между странами.

- Политическая борьба: Внутри США продолжается политическая борьба между демократами и республиканцами, что влияет на принятие решений в области энергетики и торговли.