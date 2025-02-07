▫️ С 1 по 7 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

▫️ Кроме того, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.



▫️ Вчера подразделениями группировки войск «Север» сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Всего отражено восемь волн атак.

▫️ В течение недели продолжено уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны.

▫️ На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны.

▫️ За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, 21 танк, 161 боевая бронированная машина. Уничтожены 132 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии и пять полевых складов с боеприпасами.



▫️ Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области.

Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, воздушно-десантной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии.

Противник потерял свыше 1835 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 71 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 складов боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1510 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства. Уничтожены 16 полевых складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3720 военнослужащих, четыре танка, включая танк «Leopard» производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты «Bradley» и бронетранспортер М113 производства США, а также бронетранспортер «Viking» шведского производства.

Уничтожены 44 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям танковой, пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

Противник потерял свыше 955 военнослужащих, три танка, включая танк «Leopard» производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии.

ВСУ потеряли свыше 395 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 37 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.



▫️ Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою сбит Су-27 воздушных сил Украины.



▫️ За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 41 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 630 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42617 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21242 танка и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21326 орудий полевой артиллерии и минометов, 31384 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России