По базам в Сирии
По базам в Сирии
После переговоров в Дамаске, по базам в Сирии наметился некоторый прогресс.
Боевики в целом не против сохранения российских баз в Сирии, уже даже официально заявляя, что сам факт, что ВКС РФ годами их утюжили, в том числе и перед захватом ими власти, это ничего. Кто старое помянет…Мол мы смотрим в будущее и бла-бла-бла.
По сути, на принципиальном уровне они не против, если Россия улучшит свое предложение по базам. Собственно по этим вопросам торг продолжается. Если стороны сойдутся по цене, то базы в несколько сокращенном виде останутся.
С требованиями боевиков выдать Асада, это они конечно пойдут лесом. А вот включение в оплату за базы зерна, нефти и оружия, это уже обсуждаемые вопросы. Ключевой вопрос это оружие и боеприпасы. Россия была бы не против ограничится поставками нефти и продовольствия, как это делается в случае Талибана. Но боевики хотят большего.
Вот собственно это и будут обсуждать в ближайшие недели. Если сойдутся по цене, базы будут. Если не сойдутся – придется подбирать вариант в другой стране (варианты есть). Хмеймим и пункт в МТО в Тартусе конечно желательно сохранить, но не за любую цену.
Надеюсь, наши переговорщики смогут выбить лучшие условия.
PS. В Африке с недавних пор появилась новая база Африканского корпуса в районе столицы Мали, идет освоение военной базы на аэродроме в столице Нигера + идет подготовка к занятию бывшей американской баы в Агадесе, а также расширяется военный аэродром в юго-западной Ливии недалеко от границы с Суданом.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Ведутся переговоры о сохранении российских военных баз в Сирии после прихода к власти боевиков.
2. Боевики в принципе не против сохранения российских баз, несмотря на прошлые военные действия ВКС РФ против них.
3. Предмет текущих переговоров – условия сохранения баз:
– Боевики требуют оплату в виде зерна, нефти и особенно оружия
– Россия предпочла бы ограничиться поставками нефти и продовольствия
– Требование о выдаче Асада категорически отвергается российской стороной
4. Дополнительная информация об экспансии российского военного присутствия в Африке:
– Новая база Африканского корпуса в Мали
– Освоение базы в столице Нигера
– Планы по использованию бывшей американской базы в Агадесе
– Расширение аэродрома в юго-западной Ливии
Вывод:
Статья описывает сложный переговорный процесс по сохранению российского военного присутствия в Сирии в условиях смены власти. Основной предмет разногласий – форма оплаты за сохранение баз, где ключевым спорным моментом являются поставки оружия. При этом сохранение баз Хмеймим и пункта МТО в Тартусе рассматривается как желательное, но не критически необходимое, учитывая наличие альтернативных вариантов размещения баз в других странах, особенно в африканском регионе.
Базы уязвимы. А персонал там – заложники в новых условиях.
Если переговоры по российским базам в Сирии продолжаются до сих пор,
значит они в интересах обеих сторон.