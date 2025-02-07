По базам в Сирии



После переговоров в Дамаске, по базам в Сирии наметился некоторый прогресс.

Боевики в целом не против сохранения российских баз в Сирии, уже даже официально заявляя, что сам факт, что ВКС РФ годами их утюжили, в том числе и перед захватом ими власти, это ничего. Кто старое помянет…Мол мы смотрим в будущее и бла-бла-бла.

По сути, на принципиальном уровне они не против, если Россия улучшит свое предложение по базам. Собственно по этим вопросам торг продолжается. Если стороны сойдутся по цене, то базы в несколько сокращенном виде останутся.

С требованиями боевиков выдать Асада, это они конечно пойдут лесом. А вот включение в оплату за базы зерна, нефти и оружия, это уже обсуждаемые вопросы. Ключевой вопрос это оружие и боеприпасы. Россия была бы не против ограничится поставками нефти и продовольствия, как это делается в случае Талибана. Но боевики хотят большего.

Вот собственно это и будут обсуждать в ближайшие недели. Если сойдутся по цене, базы будут. Если не сойдутся – придется подбирать вариант в другой стране (варианты есть). Хмеймим и пункт в МТО в Тартусе конечно желательно сохранить, но не за любую цену.

Надеюсь, наши переговорщики смогут выбить лучшие условия.

PS. В Африке с недавних пор появилась новая база Африканского корпуса в районе столицы Мали, идет освоение военной базы на аэродроме в столице Нигера + идет подготовка к занятию бывшей американской баы в Агадесе, а также расширяется военный аэродром в юго-западной Ливии недалеко от границы с Суданом.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Ведутся переговоры о сохранении российских военных баз в Сирии после прихода к власти боевиков.

2. Боевики в принципе не против сохранения российских баз, несмотря на прошлые военные действия ВКС РФ против них.

3. Предмет текущих переговоров – условия сохранения баз:

– Боевики требуют оплату в виде зерна, нефти и особенно оружия

– Россия предпочла бы ограничиться поставками нефти и продовольствия

– Требование о выдаче Асада категорически отвергается российской стороной

4. Дополнительная информация об экспансии российского военного присутствия в Африке:

– Новая база Африканского корпуса в Мали

– Освоение базы в столице Нигера

– Планы по использованию бывшей американской базы в Агадесе

– Расширение аэродрома в юго-западной Ливии

Вывод:

Статья описывает сложный переговорный процесс по сохранению российского военного присутствия в Сирии в условиях смены власти. Основной предмет разногласий – форма оплаты за сохранение баз, где ключевым спорным моментом являются поставки оружия. При этом сохранение баз Хмеймим и пункта МТО в Тартусе рассматривается как желательное, но не критически необходимое, учитывая наличие альтернативных вариантов размещения баз в других странах, особенно в африканском регионе.