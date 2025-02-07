Шовен в своей книге «От пчелы до гориллы»: «Ломехузы, проникая в муравейник, откладывают свои яйца в пакеты муравьиного расплода так, что ничего не подозревающие муравьи вскармливают чужое потомство. Между тем личинка обладает незаурядным аппетитом и определённо объедает своих хозяев. При случае она пожирает и муравьиные личинки. Но хозяева их терпят, так как ломехуза всегда готова поднять задние лапки и подставить трихомы — влажные волоски, которые муравей с жадностью облизывает. Он пьёт напиток смерти, так как на волосках — наркотическая жидкость. Привыкая к выделениям трихом, рабочие муравьи обрекают на гибель себя и свой муравейник. Они забывают о превосходно налаженном механизме, о своем крошечном мирке, о тысяче дел, над которыми нужно корпеть до самого конца; для них теперь не существует ничего, кроме проклятых трихом, заставляющих забыть о долге и несущих им смерть. Вскоре они уже не в состоянии передвигаться по своим земным галереям: из их плохо вскормленных личинок выходят муравьи-уроды. Пройдёт немного времени — гнездо ослабеет и исчезнет, а жучки-ломехузы отправятся в соседний муравейник за новыми жертвами».

Комментарий редакции

Основные разделы первой части книги и их тезисы:

1. Введение: Проблема алкоголизма в обществе

– Автор возвращается к теме алкоголизма, так как общество снова погружается в алкогольный дурман.

– Правительство отказалось от борьбы за трезвый образ жизни, что привело к катастрофическим последствиям в экономике, экологии и нравственности.

– Алкоголь насаждается искусственно, подобно ломехузам в муравейнике, которые разрушают муравьиную колонию.

2. История алкоголизации общества

– В 1960-х годах потребление алкоголя резко возросло, превысив мировой уровень.

– Государство активно способствовало распространению алкоголя, включая выдачу технического спирта на предприятиях.

– Пьянство стало нормой, что привело к деградации общества, росту преступности и ухудшению здоровья населения.

3. Письма читателей: реальные истории

– Письма от людей, страдающих от алкоголизма, показывают, как пьянство разрушает семьи и жизни.

– Женщины, дети и старики становятся жертвами алкогольной зависимости своих близких.

– Автор приводит примеры из писем, где описываются трагические последствия пьянства.

4. Научные данные о вреде алкоголя

– Алкоголь — это наркотик, который разрушает мозг, центральную нервную систему и нравственность.

– Потребление алкоголя приводит к рождению дефективных детей, снижению интеллекта и деградации нации.

– Экономические потери от алкоголизма превышают доходы от продажи спиртного.

5. Борьба за трезвость и сопротивление "ломехуз"

– В 1980-х годах началось движение за трезвость, но оно столкнулось с сопротивлением со стороны алкогольной мафии и бюрократии.

– "Ломехузы" — это люди, которые пропагандируют умеренное потребление алкоголя, чтобы сохранить статус-кво.

– Автор и его единомышленники борются за трезвость, но их усилия часто саботируются.

6. Первые победы и откат

– В 1985 году было принято постановление о борьбе с пьянством, что привело к снижению потребления алкоголя и улучшению общественной обстановки.

– Однако вскоре алкогольная мафия начала атаку на трезвость, и постановление стало нарушаться.

– Пропаганда умеренного потребления алкоголя снова стала набирать силу.

7. Призыв к трезвости

– Автор призывает к полному запрету производства и продажи алкоголя.

– Он обращается к интеллигенции и писателям с просьбой поддержать движение за трезвость.

– Только объединённые усилия могут остановить алкогольную катастрофу.

Вывод:

- Книга представляет собой глубокий анализ проблемы алкоголизма в советском обществе.

- Автор показывает, как алкоголь разрушает не только здоровье людей, но и нравственность, экономику и будущее нации.

- Борьба за трезвость сталкивается с сопротивлением со стороны тех, кто заинтересован в сохранении статус-кво.

- Необходимы решительные меры, включая полный запрет алкоголя, чтобы остановить деградацию общества.