В студии "Русского мира" вместе с Константином Залесским и Сергеем Засорским о том, как, кем и зачем готовилась Вторая мировая война.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Начало Второй мировой войны:

– Формально война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу.

– Однако предпосылки войны можно проследить с середины 1920-х годов, когда в книге Гитлера "Майн Кампф" была сформулирована идея о необходимости захвата "жизненного пространства" на Востоке, включая территорию СССР.

2. Роль Мюнхенского соглашения 1938 года:

– Мюнхенское соглашение, по которому западные державы позволили Германии аннексировать часть Чехословакии, стало примером попустительства со стороны Запада.

– Это соглашение не предотвратило войну, а лишь ускорило агрессивные действия Германии.

3. Пакт Молотова-Риббентропа 1939 года:

– Пакт о ненападении между СССР и Германией рассматривается как достижение советской дипломатии.

– Он позволил СССР выиграть время для подготовки к войне и отсрочить прямое столкновение с Германией.

– Пакт также расколол западный мир, сделав Германию опасной не только для СССР, но и для западных держав.

4. Роль западных держав в развязывании войны:

– Западные державы, особенно Великобритания, поощряли Германию, надеясь направить её агрессию на Восток, против СССР.

– Локарнские соглашения 1925 года и другие дипломатические шаги Запада способствовали восстановлению военной мощи Германии.

5. Секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа:

– Секретные протоколы, которые сегодня часто осуждаются, были обоснованы с точки зрения геополитической ситуации 1939 года.

– Они позволили СССР укрепить свои западные границы и получить стратегические территории, которые сыграли важную роль в срыве блицкрига в 1941 году.

6. Подготовка СССР к войне:

– Благодаря пакту СССР смог выиграть время для подготовки к войне, включая перемещение промышленности на восток и укрепление обороноспособности.

– Это позволило СССР выдержать первые удары Германии в 1941 и 1942 годах.

Вывод:

Беседа подчеркивает, что Вторая мировая война была результатом сложного переплетения геополитических интересов различных держав. Западные страны, стремясь направить агрессию Германии на Восток, фактически способствовали развязыванию войны. Пакт Молотова-Риббентропа, несмотря на его спорные аспекты, стал важным дипломатическим шагом, который позволил СССР выиграть время для подготовки к войне и укрепить свои позиции. В конечном итоге, война стала результатом не только агрессивной политики Германии, но и попустительства со стороны западных держав, которые надеялись использовать Гитлера в своих интересах.