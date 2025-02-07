Кто развязал Вторую мировую войну?
В студии "Русского мира" вместе с Константином Залесским и Сергеем Засорским о том, как, кем и зачем готовилась Вторая мировая война.
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Начало Второй мировой войны:
– Формально война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу.
– Однако предпосылки войны можно проследить с середины 1920-х годов, когда в книге Гитлера "Майн Кампф" была сформулирована идея о необходимости захвата "жизненного пространства" на Востоке, включая территорию СССР.
2. Роль Мюнхенского соглашения 1938 года:
– Мюнхенское соглашение, по которому западные державы позволили Германии аннексировать часть Чехословакии, стало примером попустительства со стороны Запада.
– Это соглашение не предотвратило войну, а лишь ускорило агрессивные действия Германии.
3. Пакт Молотова-Риббентропа 1939 года:
– Пакт о ненападении между СССР и Германией рассматривается как достижение советской дипломатии.
– Он позволил СССР выиграть время для подготовки к войне и отсрочить прямое столкновение с Германией.
– Пакт также расколол западный мир, сделав Германию опасной не только для СССР, но и для западных держав.
4. Роль западных держав в развязывании войны:
– Западные державы, особенно Великобритания, поощряли Германию, надеясь направить её агрессию на Восток, против СССР.
– Локарнские соглашения 1925 года и другие дипломатические шаги Запада способствовали восстановлению военной мощи Германии.
5. Секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа:
– Секретные протоколы, которые сегодня часто осуждаются, были обоснованы с точки зрения геополитической ситуации 1939 года.
– Они позволили СССР укрепить свои западные границы и получить стратегические территории, которые сыграли важную роль в срыве блицкрига в 1941 году.
6. Подготовка СССР к войне:
– Благодаря пакту СССР смог выиграть время для подготовки к войне, включая перемещение промышленности на восток и укрепление обороноспособности.
– Это позволило СССР выдержать первые удары Германии в 1941 и 1942 годах.
Вывод:
Беседа подчеркивает, что Вторая мировая война была результатом сложного переплетения геополитических интересов различных держав. Западные страны, стремясь направить агрессию Германии на Восток, фактически способствовали развязыванию войны. Пакт Молотова-Риббентропа, несмотря на его спорные аспекты, стал важным дипломатическим шагом, который позволил СССР выиграть время для подготовки к войне и укрепить свои позиции. В конечном итоге, война стала результатом не только агрессивной политики Германии, но и попустительства со стороны западных держав, которые надеялись использовать Гитлера в своих интересах.