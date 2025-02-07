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Кто развязал Вторую мировую войну?

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В студии "Русского мира" вместе с Константином Залесским и Сергеем Засорским о том, как, кем и зачем готовилась Вторая мировая война.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Начало Второй мировой войны:
   – Формально война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу.
   – Однако предпосылки войны можно проследить с середины 1920-х годов, когда в книге Гитлера "Майн Кампф" была сформулирована идея о необходимости захвата "жизненного пространства" на Востоке, включая территорию СССР.

2. Роль Мюнхенского соглашения 1938 года:
   – Мюнхенское соглашение, по которому западные державы позволили Германии аннексировать часть Чехословакии, стало примером попустительства со стороны Запада.
   – Это соглашение не предотвратило войну, а лишь ускорило агрессивные действия Германии.

3. Пакт Молотова-Риббентропа 1939 года:
   – Пакт о ненападении между СССР и Германией рассматривается как достижение советской дипломатии.
   – Он позволил СССР выиграть время для подготовки к войне и отсрочить прямое столкновение с Германией.
   – Пакт также расколол западный мир, сделав Германию опасной не только для СССР, но и для западных держав.

4. Роль западных держав в развязывании войны:
   – Западные державы, особенно Великобритания, поощряли Германию, надеясь направить её агрессию на Восток, против СССР.
   – Локарнские соглашения 1925 года и другие дипломатические шаги Запада способствовали восстановлению военной мощи Германии.

5. Секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа:
   – Секретные протоколы, которые сегодня часто осуждаются, были обоснованы с точки зрения геополитической ситуации 1939 года.
   – Они позволили СССР укрепить свои западные границы и получить стратегические территории, которые сыграли важную роль в срыве блицкрига в 1941 году.

6. Подготовка СССР к войне:
   – Благодаря пакту СССР смог выиграть время для подготовки к войне, включая перемещение промышленности на восток и укрепление обороноспособности.
   – Это позволило СССР выдержать первые удары Германии в 1941 и 1942 годах.

Вывод:

Беседа подчеркивает, что Вторая мировая война была результатом сложного переплетения геополитических интересов различных держав. Западные страны, стремясь направить агрессию Германии на Восток, фактически способствовали развязыванию войны. Пакт Молотова-Риббентропа, несмотря на его спорные аспекты, стал важным дипломатическим шагом, который позволил СССР выиграть время для подготовки к войне и укрепить свои позиции. В конечном итоге, война стала результатом не только агрессивной политики Германии, но и попустительства со стороны западных держав, которые надеялись использовать Гитлера в своих интересах.

Источник: https://rutube.ru/video/6e746c7afb47753d1ac180ca0a9e22fb/
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