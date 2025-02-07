«Дикий капитализм, который оккупировал Россию еще в "перестроечные" времена, убивает вас!» – говорит Йорг, мой приятель, немец из Дрездена.

– Сужу как обыватель: началось всё с агрессивной замены старых добрых мультфильмов на злобную западную мультпропаганду, где герои купаются в деньгах, а высшим достижением в жизни считают богатство. Неважно, как они себя ведут, предают ли друзей, обманывают ли других героев, их божество – деньги, и этому божеству они приносят в жертву свою совесть, интеллект, честь. Я, немец, воспитан на ваших «В гостях у сказки», «Простоквашино», «Винни Пухе» и прочих шедеврах, и то, что вижу в «российском» ТВ сегодня, меня ужасает. Почему в кавычках? Потому что, по моему убеждению, это ни разу не российское, не русское явление – всё та же самозабвенная пропаганда богатства, во что бы то ни стало, удовольствия и категорического отказа трудиться. Это не старческое брюзжание, поверь: это честная тревога за вас. Нам, немцам, нужны настоящие русские, а не те, кто продаст себя и свой народ за очередные «няшки». Без настоящих русских не выстоять и настоящей Германии. Уверен, культ богатства и удовольствия до добра вас не доведет, и враг у вас не только на линии фронта. Как хотите, но воюйте, боритесь с этим врагом. Иначе всё – капут».

Йорг, к сожалению, прав, и убедиться в этом мы можем каждый день, глядя на то, как и чем живет общество. Рассказали недавно историю в ДНР: военная полиция задержала двух подростков, мальчика и девочку 16 и 14 лет, которые с дронов сбрасывали на людей гранаты. У них даже соревнование было: кто точнее сбросит гранату на голову жертве. Искреннее недоумение при задержании: «Ачотакова?», «Я – несовершеннолетний/-яя». И коронное: «Иначе чё?» Когда дошло, чем пахнет «иначе чё» (этому не позавидуешь), слезы, сопли, истерика, мольбы понять и простить: «Мы же просто деньги зарабатывали». Не знаю, как отнесется к таким мольбам суд, но предполагаю, без энтузиазма.

Западная пропаганда, жертвой которой стали вот уже несколько поколений русских детей, гораздо опаснее, чем военная, ведущаяся враждебной стороной – она меняет менталитет, разворачивает душу.

Если купюра становится важнее чести, и это воспринимается как естественное явление, никакое мощное вооружение дело не спасет. Мы прекратили общение с давним нашим знакомым, когда при встрече на мой дежурный вопрос «Как дела?» тот сообщил: «Живем ради денег – они решают всё!», причем сообщил это с каким-то религиозным пафосом. Стало настолько противно, что даже здороваться с ним перестал. Вопрос: когда это здоровое отторжение можно будет увидеть в мультфильмах, художественных фильмах, передачах на ТВ, радио, в интернете?

Воспитание. Говорят, бывших учителей не бывает. Один из моих друзей, педагог по образованию, истосковался по школе – хочу, говорит, вновь делом заняться, которому учили. Вышел на страничку центра занятости областного центра – вакансий сотни! Сначала обрадовался: большой конкуренции не будет. Потом посмотрел на размер зарплаты. Затем из протеста посмотрел, сколько будет получать, если пойдет грузчиком на ликероводочном завод – в два раза больше учителя! И спрашивает: «Получается, если я буду грузить водяру, способствуя опьянению народа, я получу в два раза больше, нежели я буду народ учить вести себя трезво?» Вопрос риторический.

Опьянело наше общество, похоже. Насмотрелось мультиков. Не у той сказки в гостях…

Специально для «Столетия»

Петр Давыдов

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Немецкий друг автора считает, что "дикий капитализм" разрушительно влияет на российское общество, начиная с агрессивной замены советских мультфильмов на западные, пропагандирующие культ денег.

2. Современный контент на российском ТВ, по мнению немецкого собеседника, продвигает идеи обогащения любой ценой и отказа от труда, что противоречит традиционным русским ценностям.

3. Автор приводит конкретный пример морального разложения – историю подростков из ДНР, которые за деньги сбрасывали гранаты на людей, не осознавая тяжести своих действий.

4. Западная пропаганда представляется более опасной, чем военная, так как она меняет менталитет и систему ценностей людей.

5. Приводится пример с учителем, где показано, что в современном обществе труд педагога ценится в два раза ниже, чем работа грузчика на ликероводочном заводе.

Вывод:

Статья поднимает серьезную проблему деградации моральных ценностей в современном российском обществе. Автор видит корень проблемы в агрессивном внедрении культа денег и потребления через массовую культуру, что приводит к разрушению традиционных нравственных ориентиров. Особую тревогу вызывает влияние этих процессов на подрастающее поколение и искажение системы общественных приоритетов, где материальные ценности ставятся выше духовных и профессиональных.