Больше, чем любовь. Чарльз Диккенс и Кэтрин Хогарт. Знаменитые романы и любовные истории. Истории великой любви

Чарльз Диккенс – ум, честь и совесть старой доброй Англии, классик английской литературы и морали, отец десятерых детей. На закате жизни он выгнал жену из дома, запретил детям общаться с матерью и опубликовал в прессе частную переписку с подробностями личной жизни.



Программы цикла «Больше, чем любовь» – это истории великой любви, запечатлённые в письмах и документах, стихах и картинах, звуках и знаках. Такие романы становилась не меньшими событиями культуры, чем сами произведения литературы, музыки или живописи.

Герои программ – незаурядные личности, оставившие яркий след в истории, науке и культуре, и собственной жизнью показавшие, каких вершин способен достичь человек в своих чувствах. О таких взаимоотношениях можно с полным правом сказать: это «больше, чем любовь».